«Новый уровень извращений». Когда НБА проиграла девственнице с OnlyFans

Стивен Эй Смит, американский телеведущий и мастер острых высказываний, на этот раз даже не пытался скрыть шок. И было от чего. История модели OnlyFans Софи Рейн, которая за год «заработала» $ 43,4 млн, стала очередным ударом под дых здравому смыслу. 20-летняя «христианка» и «девственница» (чтобы не упустить эти пикантные детали) не просто пополнила армию интернет-звёзд — она заработала больше, чем такие титаны НБА, как Лука Дончич, Энтони Дэвис и Кайри Ирвинг. А один фанат и вовсе выложил за её «творчество» более $ 4 млн. Стивен Эй Смит назвал его «самым похотливым человеком Америки».

Сравнения, которые приводит Смит, не просто шокируют — они заставляют задуматься, насколько глубоко наше общество погрузилось в яму деградации. Общий доход всех OnlyFans-моделей за 2023 год составил $ 6,6 млрд. Для сравнения, вся НБА, со всеми её звёздами, суперзвёздами и трудягами с конца скамейки, заработала $ 4,9 млрд. Это значит, что кучка людей, выкладывающих селфи в неглиже, обогнала по доходам спорт, который формирует культурный код Америки (и не только) на протяжении десятилетий.

Самое пугающее, как отметил Смит, это последствия для будущего. Миллионы молодых людей смотрят на таких, как Софи Рейн, и думают: «А зачем вообще стараться?» Зачем получать образование, упорно работать, двигаться к мечтам, если можно сделать пару «горячих» фото и мгновенно купаться в деньгах? Выходит, упорный труд больше не в моде. Добро пожаловать в эру, где успех измеряется количеством подписчиков и донатов от фанатов с глубокими кошельками и сомнительными вкусами.

Рассуждая о христианских принципах Рейн, Смит добавил: «Девушка называет себя верующей и остаётся девственницей, но каким-то образом один человек выложил ей почти $ 5 млн. Как это назвать? Это новый уровень извращений». Но, видимо, деньги отлично оправдывают любой фарс.

Доходы Софи Рейн за ноябрь 2023-го — ноябрь 2024-го Фото: Скриншот со страницы Софи Рейн в социальных сетях

И если вы думаете, что только модели нашли на OnlyFans золотую жилу, то ошибаетесь. Даже спортсмены теперь активно туда ринулись. Канадская прыгунья с шестом Алиша Ньюман, например, помимо завоевания бронзы на Играх в Париже, ещё и натанцевала себе подписчиков на пару десятков тысяч. И знаете что? Никто её не осуждает. Наоборот, восхищаются: мол, молодец, нашла способ заработать. Но ведь это мелочи по сравнению с тем, что делает Софи Рейн.

Самое противное в этой истории то, что она легализует безнравственность. Молодёжь вдохновляется тем, как легко можно «заработать» миллионы, ничего толком не делая. С чего бы это потом будущие поколения стремились создавать что-то великое, если успехом теперь считается несложная фотосессия с фильтрами? Мы сами толкаем мир в пропасть, где мораль, труд и принципы становятся пустыми словами.

И это касается не только моделей. Сегодня миллионы мужчин готовы выкидывать огромные суммы на чьи-то пиксельные фотографии, тогда как их собственные семьи или реальные мечты остаются за кадром. Но кому это нужно, если на экране мелькнула «христианская девственница», которая обещает оставаться ею за $ 43 млн? Что ж, мир действительно сходит с ума. Вопрос только один: кто тут действительно заслуживает презрения?

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