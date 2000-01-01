236-сантиметровый баскетболист бросает мяч в кольцо. Удивительное видео

Игрок ростом 236 см бросает мяч в кольцо. Видео

Легко ли играть в баскетбол с ростом 236 см? На этот вопрос лучше всех ответит самый высокий подросток в мире Оливье Риу. Баскетболисту даже не приходится напрягаться, чтобы забросить мяч в кольцо!