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Зенит — ЦСКА, Единая лига ВТБ: кто победил в матче лидеров, баскетбол, 7 декабря 2024, Ксавьер Мун, Мело Тримбл, Хавьер Паскуаль

Травма лидера и яркий матч от звёзд. «Зенит» дома огорчил чемпиона Единой лиги ЦСКА
Никита Бирюков
«Зенит» дома победил ЦСКА в Единой лиге
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Борьба лучших команд получилась на загляденье.

Встреча лидеров чемпионата — всегда интересное зрелище. Особенно когда эта вывеска представляет собой противостояние между ЦСКА и «Зенитом». «Битва двух столиц» получилась на славу, а «Чемпионат» расскажет обо всём интересном, что происходило в матче, и подведёт небольшие итоги после самой игры.

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Матч начался ярко: Сергей Карасёв реализовал «трёшку», а Мело Тримбл ответил на это своим дальним попаданием. После этого акцент сместился в сторону проходов, а также игроки рьяно боролись под кольцом. Команды шли вровень вплоть до половины четверти, но затем «Зенит» перехватил инициативу, сделав рывок 7:0. Тем не менее ЦСКА во многом благодаря усилиям Каспера Уэйра и Тони Джекири сумел восстановить паритет, закончив игровой отрезок вничью — 21:21. У ЦСКА в плане набора очков выделялись Тримбл и Уэйр, а в обороне за каждый подбор боролись Амат М’Бай и Никита Курбанов. В составе армейцев никто не мог остановить Винса Хантера (семь очков) и Дуэйна Бэйкона (пять очков).

Хозяева паркета лучше стартовали во второй четверти. Ксавьер Мун, ставший MVP ноября в Единой лиге, не очень удачно бросал издали, но зато успешно находил моменты для реализации «двушек». «Зенит» заставил ЦСКА взять тайм-аут после быстрого прорыва сине-бело-голубых, который завершился красочным слэм-данком Алекса Пойтресса. Впрочем, и у армейцев нашёлся свой герой — Джекири заработал на себе три фола и набрал пять очков команды кряду. Подопечные Хавьера Паскуаля не собирались останавливаться на достигнутом, каждый раз огорчая оборону ЦСКА. Бэйкон за минуту совершил два перехвата и набрал четыре очка, оставив четверть за «Зенитом» — 25:18.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Большой перерыв подошёл к концу, команды вернулись на паркет. Практически сразу повреждение получил Хантер: в центрового «Зенита» при постановке заслона врезался Тримбл, который своей ногой ударил его в колено. ЦСКА стали понемногу отыгрывать преимущество соперника. Включился Уэйр, реализовавший «трёшку» с фолом, и всё тот же Мело, который раз за разом своими взрывными проходами доставлял проблем хозяевам. Игра не шла у Алексы Аврамовича — серб лишь под конец третьей четверти набрал первые очки во встрече. Армейцы полностью вернулись в матч, выиграв десятиминутку с результатом 24:18.

Игру в свои руки пришлось брать Муну, который набирал очки сам и продолжал отдавать красочные передачи своим партнёрам. Одна из них дошла до Омари Спеллмена, вколотившего смачный слэм-данк. На яркие действия игроков «Зенита» ЦСКА продолжал «кошмарить» «краску» соперника. В ней буквально поселились М’Бай и Джекири, а им ничего не могли противопоставить сине-бело-голубые. Армейцы повели в счёте — 74:72, но лидеры хозяев Мун и Бэйкон в двух атаках кряду оказались точны.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Осталась одна минута игрового времени, мяч в руках у Бэйкона. Против него защищается Джекири. Форвард «Зенита» раскачивает соперника и идёт в проход под кольцо. Подстраховки нет — лёгкие два очка в копилку хозяев. Разница достигла четырёх очков, что полностью устраивало клуб из Санкт-Петербурга. Оставалось отзащищаться, и можно считать — победа в кармане. В итоге дальше произошла череда фолов с обеих сторон, но «Зенит» довёл дело до желаемого результата в четверти — 18:15, в итоге выиграв встречу со счётом 82:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

В составе «Зенита» сразу два баскетболиста набрали по 20 очков — Мун и Бэйкон. У обоих сегодня больше шла игра вблизи кольца, а трёхочковые броски не летели от слова «совсем». У ЦСКА один из лучших матчей в карьере провёл М’Бай. Но даже его дабл-дабла — 18 очков и 12 подборов — не хватило для победы. В целом игра была более-менее равна, но лидеры хозяев проявили себя в нужный момент — в четвёртой четверти. ЦСКА же не хватило сегодня Аврамовича. MVP октября набрал всего пять очков, хотя провёл 20 минут на паркете, но больше всего удручает его бросковая эффективность — серб реализовал лишь два броска из семи. Можно сказать, что защита «Зенита» наглухо закрыла проход в «краску» Алексе, а ему пришлось полагаться на дальние броски, которые особо не хотели попадать в цель.

Паскуаль в этот раз оказался сильнее Пистиолиса прежде всего по качеству принятия решений. Каждый раз, когда на паркете оказывался Аврамович, его закрывали одним из лучших персональщиков Георгием Жбановым. Да и в целом Хавьер качественно использовал ротацию состава. Кажется, если бы не повреждение Хантера, то «Зенит» обыграл бы ЦСКА ещё увереннее, но это лишь догадки. На деле же сине-бело-голубые сравнялись со своим принципиальным соперником по очкам в турнирной таблице. Армейцы продолжают её возглавлять из-за лучшей разницы набранных и пропущенных очков, однако потерпели второе поражение в сезоне.

Кто лучше всего проявил себя в ноябре?
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