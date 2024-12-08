«Какая же мелочная!» НБА обожает деньги. Вот ещё одно доказательство

Имя Марка Кьюбана на протяжении десятилетий являлось чуть ли не синонимом «Даллас Маверикс». Эпатажный бизнесмен был одним из самых известных владельцев команд НБА, обладал огромным влиянием и с радостью этим пользовался. Франшизу он приобрёл в далёком 2000 году и с тех пор не раз давал яркие поводы поговорить о себе и своём клубе. Однако в 2023-м предприниматель принял решение продать долю в команде и сбросил ни много ни мало около 73% акций. Контрольный пакет перешёл другим, а власть Кьюбана внутри организации с тех пор резко упала. Как выяснилось совсем недавно, упала она и внутри лиги в целом.

В течение 24 лет бизнесмен сидел прямо за скамейкой запасных «Далласа» — как в домашних встречах, так и в гостях. Однако после ухода Марка с амплуа мажоритарного владельца клуба место, которое он обычно занимал на выездных матчах, начинало пустовать. Можно было бы подумать, что Кьюбан просто развлекается и тратит заработанные на продаже акций клуба миллиарды (по слухам, что-то около $ 3,5 млрд). Как выяснилось, на деле всё не так, ведь, по словам самого предпринимателя, он с удовольствием продолжал бы разъезжать за любимым клубом. Вот только такой привилегии экс-владелец франшизы был безжалостно лишён.

Случившееся стало не следствием какой-то новой политики североамериканской лиги, а лишь её крючкотворством. По крайней мере, так утверждает Кьюбан. Оказывается, когда НБА позволяла бизнесмену сидеть рядом со скамейкой запасных «Маверикс» во время гостевых встреч, то нарушала собственные же правила и делала это без зазрения совести на протяжении многих лет. Точнее, в течение всего срока его полномочий в качестве мажоритарного владельца. Однако теперь, когда роль Кьюбана в команде стала не такой весомой, Адам Сильвер и компания решили положить давней традиции конец, вспомнив о некоем правиле, запрещающем пребывание посторонних за скамейкой команды.

Марк Кьюбан, сезон-2019/2020 Фото: Jason Miller/Getty Images

«НБА стала очень и очень мелочной, заявив, что я больше не могу сидеть за скамейкой запасных», — сказал Кьюбан в интервью инсайдеру НБА Марку Стейну. Такая история могла произойти где угодно. Но, кажется, трудно представить место, которое подошло бы лучше, чем США. «Ничего личного, просто бизнес». Фраза, набившая оскомину, была бы уместна и для ситуации с Кьюбаном. «Я позвонил Адаму Сильверу, и Адам позвонил такому-то ещё. Тот перезвонил Адаму. Но никто так и не захотел мне отвечать… Они просто сказали: «Мы придерживаемся этого правила», — негодовал Марк, которого, по сути, отфутболили.

Миллиардер, на протяжении десятилетий вкладывавшийся в команду, а значит, помогавший развитию бизнеса НБА в целом, после продажи контрольного пакета акций клуба лиге таким интересным, как раньше, быть перестал. Кьюбан посчитал поведение НБА мелочным. Позиция лиги действительно может показаться странной, ведь последовательность, которой она придерживались многие годы, резко сошла на нет, так что в словах бизнесмена и вправду можно найти смысл. Едва ли можно ожидать, что НБА в случае с Марком вновь будет закрывать глаза на свои же правила. Так что миллиардеру придётся раскошеливаться, чтобы посещать матчи команды в гостях. За сезон может набежать приличная сумма. Что-что, а деньги североамериканская лига считать умеет.