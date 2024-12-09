Жил на $ 10, судился с НБА и умер от зависимости. Грустная история большого баскетболиста

Чарльз Диккенс в одном из писем сыну написал, что «самое печальное в жизни — это растраченный талант». Такой нарратив можно применить и к трагической судьбе Роя Тарпли. Умные мысли преследовали его, но каждый раз он оказывался быстрее. Впрочем, баскетболист никому не желал плохого, а разрушал исключительно себя, поплатившись за это не только карьерой, но и жизнью.

Грустный путь Тарпли — назидательный, о нём вполне можно было бы снять поучительное кино. Картина «Дневник баскетболиста» с молодым Ди Каприо чем-то похожа на историю Роя. Однако в его случае все события произошли в реальности.

Звезда талантливого семифутера зажглась ещё на студенческом уровне. Мощный, напористый и подвижный проспект классно зарекомендовал себя в играх за университет Мичигана. На третьем курсе он не уходил с паркета без дабл-дабла в среднем за матч. 19 очков + 10 подборов — такая статистика просто не могла остаться незамеченной. В 1985-м он выиграл престижную награду баскетболисту года в конференции Big 10 и попал в одну из символических пятёрок NCAA.

Рой Тарпли Фото: Joe Patronite/Getty Images

После культового драфта-1984 и качественной лотереи в 1985 году ярмарка талантов год спустя смотрелась блёкло. Только один игрок из драфт-класса-1986 дослужился до Матча звёзд. Будущие члены Зала славы Сабонис и Родман ушли в третьем десятке, а Дражена Петровича забрали и вовсе под 60-м пиком. Атлетичный Тарпли под седьмым номером угодил в договорившийся с «Кливлендом» «Даллас», где и провёл всю карьеру в НБА.

Дебютный сезон ушёл на адаптацию, но уже на второй год в лиге Рой показал себя во всей красе и выиграл приз лучшему шестому игроку. Казалось, отличные перспективы только открываются. По иронии судьбы тот сезон стал последним полным годом Тарпли в НБА. Всему виной запрещённые вещества и пристрастие к алкоголю.

Тогдашний исполнительный директор «Маверикс» Норм Сонджу вспоминает Тарпли как симпатичного и одарённого игрока. По его словам, в организации никто и не подозревал о фатальных наклонностях баскетболиста. «У нас были люди, которые говорили нам в лицо, что у него не было проблем, когда он был в Техасе», — отмечает Сонджу.

Снова возвращаемся к Диккенсу, ведь поначалу Тарпли действительно подавал большие надежды. Чемпионат-1987/1988 выдался для «Далласа» ударным. «Маверикс» финишировали третьими в регулярке на Западе и добрались до финала конференции. Там стараниями своего бигмена они едва не сломили сопротивление звёздных «Лейкерс» с Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром. «Мавс» уступили в семи встречах, но по ходу того сезона Тарпли штамповал дабл-дабл — 17,9+12,9.

Рой Тарпли Фото: Stephen Dunn/ALLSPORT

В составе «Далласа» игрок выступал в течение пяти сезонов, но развязка наступила стремительно. В начале 1990-х Рой дважды попался за вождением автомобиля в состоянии наркотического опьянения. В 1991 году он был отстранён от игр по причине употребления кокаина. Возглавивший лигу за пару лет до прихода Тарпли комиссионер Дэвид Стерн известен жёсткой политикой по отношению к подобным инцидентам. Поэтому за многократные проступки Рой получил высшую меру баскетбольного наказания — пожизненный бан на выступления в НБА.

Амнистия наступила спустя три года, и Тарпли предоставили шанс вернуться. В 1994-м он даже подписал с «Маверикс» шестилетний контракт на $ 20 млн, однако продержался всего год. Рой снова попался за употреблением алкоголя и окончательно был выдворен из лиги.

Если раньше за лучшей жизнью перебирались в Новый свет, то Тарпли в перерывах между дисквалификациями в НБА и после них последовал в обратном направлении. Он успел поиграть в Греции, на Кипре, в России и даже в Китае.

На Балканском полуострове о Рое сохранились самые тёплые воспоминания. Бывшие партнёры по «Арису» и «Олимпиакосу» вспоминают Тарпли как человека, который много шутил и мог рассмешить любого. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Он поддерживал одноклубников на паркете и за его пределами, много обсуждал одежду и балагурил, когда кто-то, по его мнению, носил устаревший шмот. Американский бигмен даже вынес свой модный приговор всему греческому баскетболу, став первым, кто ездил на матчи в официальном костюме, тогда как местные игроки предпочитали исключительно спортивную экипировку.

Рой Тарпли Фото: Mike Powell /Allsport

Первый греческий тренер Тарпли в «Арисе» однажды довольно любопытно охарактеризовал позицию игрока: «Рой похож на медведя в лесу. Медведь справляет нужду там, где захочет, и ни у кого не спрашивает разрешения. Так что Рой играет на той позиции, на которой хочет!»

В период между дисквалификациями за океаном Тарпли не был замечен в употреблении запрещённых веществ. Партнёры отмечали, что, пожалуй, он слишком любил пиво, но не видели в этом никакого криминала. Тем более Рой играл на высоком уровне и помог «Олимпиакосу» дойти до финала Евролиги. Правда, там не обошлось без скандала. Между Роем и его товарищем по команде Бабисом Пападакисом произошёл конфликт.

Примерно за месяц до финала Пападакис во время тренировки сказал, что Тарпли не играет на должном уровне. Рой это запомнил. На командном ужине перед финалом Бабис неудачно пошутил, чем спровоцировал Тарпли. На следующий день одноклубники выяснили отношения врукопашную. Возможно, стычка стоила «Олимпиакосу» титула, ведь в решающей встрече за европейскую корону «Оли» уступил «Ховентуду» с разницей в два очка.

После возвращения и повторного изгнания из НБА Тарпли снова колесил по свету. Баскетболист столкнулся с финансовыми сложностями и искал любой вариант подзаработать. Поэтому он играл до 40 лет не только из любви к оранжевому мячу и под занавес карьеры отправился в Китай, а затем пылил в низших американских лигах. В США писали, что Рой живёт на еженедельное пособие в $ 10. Достоверных подтверждений правдивости этой информации нет.

Рой Тарпли Фото: Mike Powell /Allsport

Экс-одноклубник Тарпли Джордж Пападакос вспоминал, что виделся с Роем уже после совместной игры. Американец попросил о встрече, чтобы одолжить немного денег. После болезненного развода у бигмена осталось мало средств к существованию, вредные привычки тоже давали о себе знать. Тарпли приехал на встречу на крошечном «Фиат Пунто» своей новой девушки. Это было мало похоже на жизнь экс-игрока НБА и парня, выступавшего на самом высоком уровне в Европе.

Тогда же Рой пожаловался на судьбу и всеобщее непонимание: «У Мэджика Джонсона неизлечимая болезнь, и все его поддерживают и сочувствуют ему. У меня тоже неизлечимая болезнь, но все, кто меня не знает, смотрят на меня как на отброса».

География карьерных странствий Тарпли довольно обширна. Так на сезон-1999/2000 он заехал в Пермь. В составе местного «Урал-Грейт» американец выиграл серебро российского чемпионата. Вскоре многообещающий проект пермского клуба канул в Лету, как и изначально амбициозные перспективы Роя.

Тарпли постоянно вляпывался в историю, но всё же в неё вошел. Он стал первым игроком, попытавшимся доказать право выступать в НБА в судебном порядке. В 2007-м Рой подал иск против лиги и «Маверикс», в котором утверждал, что ассоциация и команда нарушили Закон об американцах с ограниченными возможностями, отказав ему в должности. Тарпли считал, что его дисквалификация не более чем дискриминация, ведь зависимость от наркотиков является болезнью, а за такое нельзя наказывать. Спустя пару лет стороны достигли соглашения, детали которого остались нераскрытыми.

Рой скончался в 2015 году в возрасте 50 лет. Причины его смерти не названы, но, сложив дважды два, их не так сложно угадать. Бывший игрок и тренер «Далласа» Брэд Дэвис, комментируя печальную новость, заявил: «Если бы не проблемы Роя, то он мог бы войти в топ-50 игроков всех времён». Однако саморазрушение не приводит к счастливому финалу. Доказано историей Роя Тарпли.