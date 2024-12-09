Предложение Камалы Харрис и борьба с раком. Чем живёт легенда баскетбольных инсайдов

НБА — лига игроков. Даже главные тренеры зачастую главные чисто номинально. Много десятилетий ассоциация живёт по культивируемому Дэвидом Стерном принципу, что основной актив организации — сами баскетболисты. Суперзвёзды определяют политику целых франшиз, меняют вектор развития клубов и объединяются в большие трио. С такими вводными феномен Эдриана Войнаровски особенно ценен. Репортёру удалось встать в один ряд с первыми действующими лицами НБА, набрать беспрецедентную для журналиста медийность и стать синонимом инсайдерского направления в СМИ.

В сентябре Войнаровски выдал последнюю «Водж Бомбу» и объявил об уходе из профессии. Как и многие его инсайды, этот оказался таким же неожиданным. Дело не связано с рабочими разногласиями или зарплатой. Журналист подчеркнул, что благодарен руководству ESPN за годы совместной работы, но время не вечно, и ему хочется по полной посвятить себя семье. Более того, Водж отказался от полагающихся ему по контракту $ 21 млн.

Солидарен с такой версией и коллега Эдриана по ремеслу Адам Шефтер, специализирующийся на инсайдах НФЛ: «Он хотел вернуть свою жизнь. Не хотел всё время работать на выходных, пропускать семейные события. Принимать душ, прижимая телефон к двери, чтобы продолжать читать текст. Держать телефон в одной руке у писсуара».

Войнаровски прочно застолбил за собой место главного инсайдера в истории баскетбола. Именно он первым сообщил, что НБА приостанавливает сезон-2019/2020 из-за коронавируса. Водж раньше всех рассказал об объединении Кавая Леонарда и Пола Джорджа в «Клипперс». Переход Энтони Дэвиса в «Лейкерс», Ирвинг и Дюрант в «Бруклине» и многое другое. Все эти «Водж Бомбы» оглушили медиапространство через Эдриана.

Эдриан Войнаровски, сезон-2024/2025 Фото: Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Image

Водж ушёл из журналистики, но остался в баскетболе. Журналист согласился принять должность генерального менеджера баскетбольной программы университета Сент-Бонавентура, в котором когда-то обучался. В своей альма-матер Войнаровски отвечает за ряд организационных вопросов. Если в НБА ответственность за формирование состава лежит на генменеджере, то в колледже всё наоборот. «Это программа тренера Шмидта», — говорит Водж. «Я всего лишь вписываюсь в его культуру».

А ещё Войнаровски собирает деньги. Много денег. Основное внимание функционера уделяется устойчивому доходу. В октябре Сент-Бонавентура заключил сделку с онлайн-викториной Quiiiz, доход от которой оценивается в шестизначную сумму. Эдриан присутствует на каждой деловой встрече и принимает деятельное участие в переговорах. Он налаживает отношения с молодыми игроками. Его университет — не элитная баскетбольная программа, поэтому Водж отмечает, что учебное заведение не претендует на то, чтобы заполучить самых ярких проспектов, но старается дать перспективным игрокам второй шанс.

Обширная сеть знакомств и связей Войнаровски, безусловно, играет свою роль. В течение 30 лет Водж выстраивал отношения с игроками, тренерами, генменеджерами и скаутами. Многие из них регулярно снабжали его информацией, а теперь дают ему советы о том, как выстраивать структуру и управлять организацией.

Баскетбольный матч университета Эдриана Войнаровски, сезон-2024/2025 Фото: Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Images

В финансовом отношении Войнаровски многое потерял. Его оклад уменьшился на 99%. Если в ESPN он зарабатывал порядка $ 7 млн в год, то в Сент-Бонавентура получает всего $ 75 тыс. Водж признавался, что деньги — аргумент за, чтобы остаться на телевидении, но в его возрасте это недостаточно весомый довод. В свойственной юморной манере Эдриан заявил, что доволен зарплатой и вообще не рассчитывал даже на $ 50 тыс.

Войнаровски изменил представление о спортивной журналистике и быстрее коллег адаптировался к меняющейся информационной реальности. Он лучше остальных применил на практике распространение новостей в социальных сетях. Поэтому на его аккаунт в одной из них подписано свыше шести миллионов пользователей. Инсайдерская слава Воджа вышла за рамки баскетбола. Поэтому в преддверии недавних выборов президента США лагерь Камалы Харрис хотел, чтобы именно Эдриан взорвал очередную «Водж Бомбу» и первым сообщил о выборе Тима Уолза на пост вице-президента от демократов. Правда, стороны не успели согласовать все детали, и информация утекла в другое издание.

В начале декабря Войнаровски сообщил Sports Illustrated, что у него диагностирован рак простаты. По его словам, о диагнозе он узнал в марте, за несколько месяцев до завершения журналистской карьеры. Водж отметил, что решение покинуть ESPN не связано с диагнозом, а было принято им раньше. К счастью, медики положительно оценивают состояние бывшего инсайдера и дают позитивный прогноз на его восстановление.

Эдриан Войнаровски, сезон-2024/2025 Фото: Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Images

В настоящий момент у него нет никаких симптомов. Эдриан должен проходить регулярное наблюдение. Кроме того, врачи посоветовали ему правильно питаться, больше заниматься спортом и соблюдать режим сна.

Водж вывел освещение НБА на новый уровень. Он справился со множеством проблем и, хочется верить, сумеет противостоять болезни так же успешно. К тому же Войнаровски не был бы собой, если бы не узнал о недуге на ранней стадии. Быстро, качественно и эффективно — такой девиз сопровождал его на протяжении всей карьеры. Надеемся, поможет и теперь.