Леброн — не спаситель для кризисных «Лейкерс»? Какое будущее ждёт почти 40-летнего Короля

Леброн Джеймс продолжает оставаться одной из главных фигур в НБА, несмотря на приближение 40-летнего рубежа. Однако текущий сезон вызывает больше вопросов, чем даёт ответов: что же ждёт легендарного игрока дальше?

После бодрого старта «Лейкерс» оказались в сложной ситуации. Команда идёт с показателем 13-11, занимая восьмое место в Западной конференции, но потерпела семь поражений в последних 10 матчах. Неудивительно, что среди других клубов начали обсуждать возможность трейда Леброна.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что интерес к Джеймсу проявляли ещё в прошлом сезоне, и, возможно, такие попытки будут продолжены. Так, в феврале 2024 года «Голден Стэйт» якобы сделал звонок «озёрникам» с вопросом о доступности Леброна для обмена. Сам игрок тогда дал понять, что не хочет покидать Лос-Анджелес. Этим летом он вновь подтвердил своё намерение остаться, подписав двухлетний контракт на $ 101,3 млн с опцией игрока на сезон-2025/2026. Добавим к этому его положение обладателя запрета на обмен — и перспектива ухода становится весьма туманной.

Но разговоры продолжаются. На фоне нестабильных выступлений «Лейкерс» и их не самых убедительных командных показателей (13-е место по атаке, 26-е — по защите) интерес других клубов к Джеймсу вполне объясним. Даже с его средними 23,0 очка, 8,0 подбора и 9,1 передачи за встречу, которые поддерживаются высоким процентом попаданий с игры (49,5%), команда пока не показывает результатов, соответствующих статусу претендента на титул.

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Тем не менее даже если кто-то серьёзно захочет заполучить Леброна, финансовые реалии НБА делают это крайне сложной задачей. Уиндхорст подчеркнул, что и для «Лейкерс», и для потенциальных покупателей будет трудно провернуть сделку из-за жёстких ограничений в рамках нового коллективного соглашения. «Уорриорз», например, уже балансируют на грани доступного бюджета. В такой ситуации любой обмен Леброна — это не только спортивный, но и экономический вызов.

Пока Леброн остаётся в Лос-Анджелесе, «Лейкерс» должны выжать максимум из последних лет его карьеры. Джеймс явно хочет завершить выступления в статусе игрока этой команды, а потому клубу важно найти способ подняться выше среднего уровня. Возможно, речь идёт о дополнительной поддержке для Леброна и Энтони Дэвиса, чья синергия до сих пор является основой успехов команды.

Сезон в разгаре, и многое ещё может измениться. Если «Лейкерс» не сумеют стабилизировать игру, давление извне и внутри клуба только возрастёт. А разговоры об обмене, какими бы маловероятными они ни казались сейчас, могут получить новый импульс. Джеймс остаётся той фигурой, за которой будут следить миллионы, независимо от того, где и с кем он играет.

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