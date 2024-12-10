«Будут большие проблемы». Почему французская команда не смогла сыграть в России?

7 и 8 декабря в Калуге прошел шестой Суперфинал Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. За чемпионство боролись не только команды из России, но также и представители Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Туркменистана, Сербии и Турции. Вишенкой на этом празднике должна была стать команда Ermont из Франции. Европейские представители уже долетели до Стамбула на пути в Россию, но в Турции их федерация запретила дальнейший вылет. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Калугу и пообщался с менеджером и главным тренером французской команды Оливье Марвилье, который рассказал подробности этого инцидента.

— Как появилась возможность попасть вашей французской команде на Суперфинал Единой континентальной лиги 3х3?

— Мы получили приглашение на этот турнир благодаря многолетнему труду. Наша команда небольшая, но за последние годы мы смогли вырасти и закрепиться на высшем уровне. В какой-то момент президент голландской федерации баскетбола дал мне контакт, предложив поучаствовать в российском турнире. Так совпало, что у меня много связей в баскетболе 3х3 и есть определённые возможности. У меня русская жена, русские дети, они родились в России. Поэтому организовать участие нашей команды здесь было немного проще, чем для других.

— То есть вы сейчас живёте во Франции?

— Да, я постоянно живу во Франции, там у меня своя команда. Мы стараемся участвовать в различных турнирах. Два месяца назад Александр Фомин (генеральный менеджер Единой континентальной лиги баскетбола 3x3. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне и пригласил на этот турнир. Ранее меня уже приглашали представители российской федерации баскетбола 3х3.

— И как отреагировала федерация во Франции?

— Я обращался в нашу федерацию с просьбой разрешить участие, но мне ответили, что лучше не ехать. Тогда мы решили подождать. Через какое-то время наш клуб должен был участвовать в турнире в Китае, но у нас не хватало средств. Мы снова обратились за поддержкой, но, к сожалению, её не получили.

— И что вы решили?

— Я принял решение самостоятельно. Турнир в России был для нас хорошей возможностью. Несмотря на запрет, я дал согласие на участие. Мы подготовились и полетели через Стамбул.

— Что произошло дальше?

— В Стамбуле нам сообщили, что не стоит лететь дальше. Сказали, что будут большие проблемы, причём это шло не от федерации, а с более высокого уровня. Федерация просто делает то, что им говорят. Моя команда вернулась в Париж. Я сам поехал в Россию. Думаю, будут большие разговоры, но у меня были свои аргументы. Если будет какое-то наказание, то готов принять удар на себя.

Оливье Марвилье Фото: Единая континентальная лига 3х3

— У вас есть гражданство России?

— Нет, только французское. Но мои дети русские, они родились в Санкт-Петербурге.

— Вы упоминали, что планируете поехать в Петербург?

— Да, я останусь там ещё на пару недель. Моя жена уже прилетела туда, чтобы встретиться с друзьями и семьёй. После этого мы вернёмся во Францию.

— А вы сами планировали сыграть на Суперфинале ЕКЛ или вы только тренер?

— Да, я тренер. Сезон уже закончился. Этот год был для нас особенно успешным — мы впервые попали на турнир такого высокого уровня. Сейчас начинаем планировать 2025 год, но многое зависит от календаря, который предоставит ФИБА.

— Как проходят тренировки между турнирами?

— Мы тренируемся три раза в неделю, исключительно в формате 3х3. Иногда добавляем физические нагрузки и упражнения на развитие силы. Когда известны даты турниров, я адаптирую тренировки под них.

— Вы наблюдали за командами в Калуге на Суперфинале. Как бы ваша команда могла выступить против таких соперников?

— Я только что обсуждал это с тренерами команды из Беларуси. Российские и белорусские команды очень сильны физически. Они играют жёстко, используют много контакта. Возможно, у нас были бы шансы. Но местные арбитры позволяли больше борьбы, и это, конечно, усложнило бы задачу для нас.