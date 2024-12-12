НБА грозится создать лигу в Европе. Объяснем, почему это сомнительная затея

НБА и ФИБА обсуждают возможность создания новой европейской баскетбольной лиги, и это выглядит как амбициозный план, в котором замешаны большие деньги, но почти никакой здравый смысл. Идея организовать конкурентоспособное соревнование, которое могло бы соперничать с Евролигой, выглядит заманчиво, но, как обычно, реальность гораздо сложнее, чем слова на пресс-конференциях.

Секретарь ФИБА Андреас Загклис высказал мысль, что европейский баскетбол использует лишь малую часть своего коммерческого потенциала. Прозвучало красиво, но неубедительно. Основная проблема заключается в том, что Европа — это не США, и у неё нет столь же однородного спортивного рынка. Попытка создать что-то вроде «европейской НБА» — это не инновация, а рецепт катастрофы.

Прежде всего Евролигу уже много лет лихорадит из-за внутренних конфликтов. Её клубы не могут прийти к единому мнению по многим вопросам, включая распределение доходов и правила участия. Некоторые топовые команды, такие как «Реал», «Барселона» и «Фенербахче», раздумывают над тем, чтобы отказаться от своих лицензий после 2025 года. Если даже существующая структура трещит по швам, что заставляет верить: новая лига станет спасением?

Добавим сюда традиционный европейский баскетбольный зоопарк. Национальные чемпионаты, которые ФИБА называет «фундаментом экосистемы», сами по себе уже давно превратились в архаичные структуры, где немногие клубы доминируют десятилетиями, а остальные просто существуют для статистики. Попытка встроить ещё одну лигу во всё это выглядит как желание добавить масла в огонь.

Адам Сильвер, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Самое интересное — это участие НБА. Адам Сильвер и его офис, похоже, решили, что европейский рынок слишком долго оставался вне их влияния. Но можно ли всерьёз верить, что НБА, с её коммерческой машиной и жёсткими правилами, сможет успешно конкурировать с Евролигой? Конечно, у НБА есть маркетинговый потенциал, но кто сказал, что этого достаточно, чтобы европейские болельщики отвернулись от привычных им клубов и начали массово ходить на «европейских «Спёрс»?

Не менее забавно, как ФИБА пытается сохранять «экосистему». Выступления Загклиса о важности национальных лиг и сборных звучат как попытка угодить всем сразу, но на деле лишь подчёркивают отсутствие чёткой стратегии. Да, ФИБА хочет защитить сборные и национальные чемпионаты, но как это возможно, если новая лига просто выжмет все соки из клубов, которые уже сейчас еле справляются с плотным графиком?

Ещё один аспект — это игроки. В НБА около 60 европейцев, что составляет примерно 15% лиги. Может сложиться впечатления, что это значительный показатель, но ведь эти звёзды уже играют в самой престижной лиге мира. Они возвращаются в Европу разве что на игры сборных, да и то не всегда. Зачем им новая лига, которая будет находиться где-то между Евролигой и НБА по уровню и престижу?

Игроки «Партизана», сезон-2024/2025 Фото: euroleaguebasketball.net

Кроме того, проблема с календарём. НБА уже дала понять, что не будет серьёзно корректировать свои графики ради международных соревнований. Если учесть все эти накладки, то планы о новой лиге выглядят как затея, которая обречена на провал ещё до её реализации.

И наконец, главное — болельщики. Они привыкли к своим клубам, традициям и, как бы это странно ни звучало, к проблемам своих чемпионатов. Идея заменить всё это на бездушный проект, который пахнет исключительно деньгами, вряд ли вызовет у них восторг. Евролига, несмотря на все свои проблемы, всё же остаётся «своей» для европейцев. Новая лига с участием НБА рискует стать чужой на этой вечеринке.

Идея новой европейской лиги выглядит как красивая иллюзия, за которой стоят амбиции и желание заработать. Но без чёткого плана, без учёта реалий европейского спорта и без уважения к болельщикам это превращается в проект, который едва ли доживёт до стадии реализации. Если это каким-то образом реализуется, мы, вероятно, будем получать информацию о проекте в том же количестве, в каком мы получаем новости о Лиге развития НБА.

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