Не слушал Леброна и поплатился. Почему игрок из топ-5 драфта-2012 вылетел из НБА?

Большой талант требует большого трудолюбия. В истории НБА полно раздолбаев разной степени одарённости. Однако карьера Дион Уэйтерса выбивается из общей массы. Защитник нарушал профессиональную этику, критиковал тренеров, боролся с лишним весом, саботировал преддрафтовые просмотры, до припадка объедался мармеладом и вступил в негласную конфронтацию с Леброном Джеймсом. Последнего факта не случилось бы без всего остального, но, возможно, именно он повёл и без того кривой путь Уэйтерса совсем вкось.

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Некоторые истории принято начинать с начала, другие – с конца. Неоднозначному персонажу — своя линия повествования. Поэтому стартуем сразу с середины. Сезон-2014/2015 Дион проводил в «Кливленде». Леброн только вернулся в родной штат и был полон решимости доказать, что умеет брать титулы не только рядом с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. В распоряжении Короля оказался ростер во главе с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Ирвинг и Лав, безусловно, сильные баскетболисты, но до этого момента ни разу не игравшие в плей-офф.

Уэйтерс проводил в лиге третий год и считался многообещающим проспектом. К почти 23 годам защитник регулярно набирал свои 15 очков в среднем за матч и должен был стать джокером «Кавальерс» со скамейки, однако что-то пошло не по плану. Слово тогдашнему одноклубнику Леброна и Диона по «Кливленду» Брендану Хэйвуду: «Я видел, как Брон учил Диона и Кайри или, по крайней мере, пытался научить их побеждать. Он позволял им проигрывать матчи по-своему, а затем возвращался и указывал на ошибки. Некоторые ребята научились, а некоторые — нет. Уэйтерс не учился, поэтому его обменяли».

То, что Леброн влиял на состав ещё 10 лет назад — ни для кого не секрет. Где-то его решения действительно казались сомнительными. Например, увольнение Дэвида Блатта по ходу сезона-2015/2016. Временами Король таскал за собой свиту вроде Майка Миллера и Жидрунаса Илгаускаса. Но в случае с не прислушивающимся к авторитетам и тренерскому штабу Уэйтерсом, расставание было неизбежно.

Дион Уэйтерс, драфт НБА 2012 года Фото: Elsa/Getty Images

Правда, от этого оно не получилось менее болезненным. Дион родом из Филадельфии. Перед выездной игрой регулярки с «Сиксерс» защитник заявил, что на арене соберётся множество его друзей и родственников. Уэйтерс даже получил шанс в стартовом составе, поскольку Джеймс и Ирвинг выбыли из-за травм.

Однако во время исполнения государственного гимна в его родном городе пришла новость об обмене. Из-за состоявшейся трёхсторонней сделки между «Кавс», «Никс» и «Тандер» Дион был вынужден покинуть паркет прямо на глазах у многочисленной группы поддержки. Завершивший после того сезона карьеру Хэйвуд считает, что трейд Уэйтерса послужил своеобразным сигналом для раздевалки «Кавальерс»: «Если не слушаете, чему вас учит Джеймс, то в следующий раз на месте Диона окажетесь вы».

Карьера Уэйтерса вообще начиналась довольно парадоксально. Он отказывался приезжать на просмотры перед драфтом, но, несмотря на это, был выбран под высоким четвёртым номером. Выше Дэмьена Лилларда и главных прорывов той ярмарки талантов, ушедших в четвёртом десятке, — Дрэймонда Грина и Криса Миддлтона. В стартовом сезоне Дион вошёл в пятёрку лучших новичков. На второй год оказался в десятке претендентов на награду самому прогрессирующему игроку.

Дион Уэйтерс и Леброн Джеймс, сезон-2014/2015 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

После обмена в «Оклахому» Уэйтерс продолжал набирать дежурные 10 очков за игру и даже отметился в памятной серии «Тандер» с «Уорриорз». В той самой, когда «воины» спаслись с 1-3 и после которой Кевин Дюрант принял решение перейти в стан обидчика и ещё больше подорвал баланс сил в НБА.

Далее последовали несколько лет в «Майами» — Дион ни разу не сыграл в плей-офф, но часто и много скандалил. Он обвинял Эрика Споэльстру в том, что без «Большого трио» тренер никогда бы не взял титул. Жаловался на недостаточное, по его мнению, игровое время. В 2019 году у защитника «Хит» случился припадок прямо во время командного перелёта. Он съел слишком много жевательных мармеладных конфет и потерял сознание. Впоследствии оказалось, что конфеты были не простыми, а содержали каннабиоиды.

Но всё же у растерявшего талант и испытывавшего проблемы с весом Диона был свой «последний танец». И тоже не обошлось без Леброна. В 2020 году Уэйтерс подписал контракт с «Лейкерс». Там он играл мало и не слишком продуктивно, однако свой чемпионский перстень получил. После титула в «пузыре» защитника отчислили. С тех пор он не пригодился ни одному клубу лиги, и его путь в НБА, кажется, завершён.

Теренс Дэвис и Дион Уэйтерс, сезон-2019/2020 Фото: Ashley Landis/Getty Images

Уэйтерс пытался вернуться и ездил на просмотр в «Уорриорз». В 2023 году Дион признался в тяжёлой депрессии, но отметил, что «лучше быть несчастным до конца жизни, чем оставить детей без отца». Ментальное здоровье — хорошо знакомая баскетболисту проблема. Он рос в неблагополучном районе Филадельфии, в его мать и отца стреляли, а бабушку ранили в голову. Он потерял лучшего друга и нескольких родственников. После чемпионства с «Лейкерс» Уэйтерс признал правоту Леброна: «Думаю, Брон пытался мне помочь, однако тогда я был слишком упрямым. Но теперь я всё понимаю. Мне уже 28, а не 22. Я через многое прошёл за это время».

К сожалению, Дион сделал выводы слишком поздно. Однако он точно не был бездарным игроком. Нахальный, самоуверенный и готовый к опрометчивому броску, Уэйтерс привлекал своей нелогичной игрой. Многие видели в нём истинный талант. Обозреватель Зак Лоу даже придумал термин «Остров Уэйтерса» — мифический участок земли, населённый фанатиками, которые считали, что Дион на самом деле был лучшим игроком НБА, обладающим инструментами, чтобы стать элитным баскетбольным талантом. В итоге ожидания разошлись с реальностью. Сейчас Уэйтерсу всего 33, но для НБА он уже давно не актуален.