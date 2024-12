Домантас Сабонис запустил в продажу своё вино. Осторожно — цены кусаются!

Домантас Сабонис проживает в Калифорнии не то чтобы слишком долго. Однако литовцу не потребовалось и трёх лет, чтобы проникнуться любовью к местному виноделию. Теперь центровой и сам винодел. О запуске винного бренда баскетболист сообщил на своей странице в социальных сетях. Он называется Ones by Sabonis. А сделал его Домантас вместе со своей женой Шашаной. Оказывается, супруги — поклонники этого напитка, и потому появление их собственной марки было лишь вопросом времени.

При этом интерес к вину у Домантаса возник довольно поздно. Даже несмотря на то что на заре карьеры он жил в испанской Малаге, где знают толк в этом напитке. «Я начал увлекаться вином только в последний год своего пребывания в Индиане. И как только меня обменяли в «Сакраменто», мне захотелось пустить свои корни в Напе», — сказал Сабонис в интервью Wine Spectator. Долина Напа (она же Напа-Вэлли) — место легендарное — причём не только для Калифорнии, но и для США в целом. Плодородная почва позволяет местным умельцам производить здесь самые ценные вина Америки. В настоящий момент в Долине находится около 400 виноделен, чья слава постепенно выходит за пределы Штатов.

Виноградники Напы, 2018 год Фото: Getty Images

После переезда в Сакраменто Домантас вместе с Шашаной приобрёл дом в Напа-Вэлли. Производство собственного вина не заставило себя ждать слишком долго. Пара связалась с авторитетным специалистом по виноделию и под его руководством постигала все азы изготовления этого напитка. Хотя изначально вино хотели делать лишь для себя, очень скоро отзывы друзей и родственников убедили супругов, что хобби нужно превратить в бизнес.

Домантас Сабонис со своей супругой и детьми Фото: Из личного архива баскетболиста

Бренд Ones by Sabonis был запущен в середине ноября. Почему Ones? На самом деле всё просто. «Моё имя очень трудно произнести. У меня были миллионы прозвищ, таких как Домас и Додо. И Ones было одним из них в Индиане. В итоге оно прижилось. Я сказал: если мы когда-нибудь что-нибудь сделаем, Ones будет хорошим названием. Оно лёгкое и быстро запоминается: «Что ты пьёшь сегодня вечером?» — «Ones», — рассказал баскетболист. В качества сорта для напитка был выбран «каберне-совиньон» урожая 2022 года, выращенного на высоте 1800 футов в Долине Напа, а затем выдержанного в течение 21 месяца в бочках, на 70% состоящих из французского дуба.

Случай с Сабонисом для НБА не уникальный. Многие игроки североамериканской лиги любят и ценят вино. Создав собственный бренд, Домантас присоединился к другим баскетболистам, которые стали в винном бизнесе своими. У кого литовец сможет спросить совет в случае необходимости? У Си Джей Макколлума, Стефена Карри, Клэя Томпсона, Джеймса Хардена, Кевина Лава, Джоша Харта, а из тех, кто карьеру уже завершил — у Кармело Энтони, Тони Паркера и Дуэйна Уэйда — наверняка с радостью помогут. Да и Грег Попович с Леброном Джеймсом и Джей Джей Редиком рекомендацией охотно поделятся. Харден так и вовсе в этом деле настоящий король. В 2023 году, к примеру, Борода за несколько секунд во время стрима продал 10 000 бутылок благородного напитка. Что и говорить, если сама НБА заключила многолетнее соглашение с Kendall-Jackson. Теперь и Домантас присоединился к элитному клубу.

Чтобы приобрести вино Сабониса, придётся выложить немалую сумму. Одна бутылка обойдётся в $ 125. Но, как известно, Домантас любит трипл-даблы, так что и эту сумму нужно умножить минимум на три. Купить Бренд Ones by Sabonis можно только в упаковках по три или шесть штук. Литовец зашёл в крайне доходный бизнес. Если дела пойдут в гору, наверняка придётся думать о расширении производства.