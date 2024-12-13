Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?

Кто бы мог подумать, что после шикарного старта «Лос-Анджелес Лейкерс» в регулярном чемпионате вдруг поползут слухи об обмене Леброна Джеймса. Всё это на фоне плохой игры Короля в последнее время. Что сейчас происходит в жизни и в карьере легендарного форварда?

39-летний Леброн пропустил недавний матч с «Портлендом» в регулярном чемпионате. Король не вышел на паркет впервые в сезоне. Вероятно, во всём виновата простая усталость, так как в таком возрасте трудно справляться с тяжёлыми нагрузками на постоянной основе. Однако масла в огонь своей фразой подлил тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик: «Леброн сейчас не с командой, он отсутствует по личным причинам. Это уважительная причина». Так что же может скрываться под «уважительной причиной»?

Многие в социальных сетях связали отсутствие Леброна с ситуацией вокруг скандального рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, более известным как Пи Дидди (P Diddy). На его вечеринках творились ужасные вещи, о которых даже страшно подумать. Певца обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков и многом другом. Сейчас Пи Дидди находится за решеткой и ждёт суда, который назначен на 5 мая 2025 года.

И общественность считает, что Леброн ушёл в тень именно в тот момент, когда люди потребовали власти США взяться за Дженифер Лопес и Шона Картера (Jay-Z), которые были одними из главных посетителей вечеринок Пи Дидди. В своё время легендарный Король обронил фразу, связавшую все ниточки: «Нет вечеринок лучше, чем у Пи Дидди».

Вероятно, Леброн решил немного залечь на дно, но вряд ли у него получится пропасть с радаров в главной баскетбольной лиге мира. За подобные пропуски матчей от него потребуют ответов. Ему придётся раскрыть свои «уважительные причины». Возможно, общественность ошибается, и Джеймс действительно занят чем-то дельным или просто восстанавливается после 23 игр кряду в НБА, однако сейчас настораживает другое — то, что Короля сватают из «Лейкерс» во многие команды лиги.

Леброн Джеймс Фото: Paras Griffin/Getty Images

Один из неназванных руководителей НБА посоветовал Леброну перейти в «Сакраменто Кингз», где команда с ДеАароном Фоксом и Домантасом Сабонисом вышла бы на новый уровень и стала бы настоящей силой. Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, который является журналистом, приближённым к окружению Короля, сообщил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» находится в поисках звёздного игрока и рассматривает вариант с привлечением Джеймса. Альтернатива для «воинов» — Джимми Батлер.

«Я понимаю, что это один из самых интересных и привлекательных сценариев развития событий в лиге. «Уорриорз» мечтают объединить Леброна со Стефом Карри и Дрэймондом Грином с прошлого сезона. В феврале они сделали запрос и получили отказ. Но это было до того, как Леброн выиграл олимпийское золото со Стивом Керром и Стефом Карри», — заявил Уиндхорст. Королю 30 декабря стукнет 40 лет, а он продолжает в среднем за игру набирать 23,0 очка при 8,0 подбора и 9,1 передачи. Да, он сейчас больше минусовой игрок в защите, однако всё равно является одним из лучших по совокупности умений, которые направлены на построение игры и вовлечение партнёров.

Свою лепту вносит ещё и уход Леброна из социальных сетей в конце ноября. Поэтому он не может публично ответить на какое-то обвинение в свой адрес или просто поделиться со всеми какой-либо мудростью, классически содержащей тот или иной подтекст. Стоит ли «Лейкерс» обменивать Джеймса сейчас, пока он ещё что-то стоит? Кажется, да. За него реально получить хорошие пики на драфте НБА, а также перспективную молодёжь, которая может вырасти до игроков уровня Матча всех звёзд.

Тут, скорее всего, встаёт вопрос о статусе. Один из самых известных клубов в НБА отдаст самого популярного игрока в лиге и взамен получит горстку молодёжи и пики, а на обратной чаше весов — упоминание, что Леброн завершит карьеру в составе «Лейкерс». Не стоит забывать, что Джеймс привлекает к себе столько внимания, сколько не привлекал никто другой со времён Майкла Джордана. Даже Коби Брайант не был настолько популярен в СМИ и медиа. Вряд ли клуб из Лос-Анджелеса решится на радикальные меры, не попробовав вместе с Королем организовать последний поход за чемпионством. Впрочем, в НБА может произойти что угодно.