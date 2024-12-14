Трамп увёл у НБА миллиардера и отправит его в Европу. Что теперь будет с клубом?

Дональд Трамп — в центре внимания. Но не из-за очередной политической полемики, а благодаря неожиданному решению. Новый президент США, готовящийся к своей второй инаугурации 20 января, намерен назначить владельца клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Тилмана Фертитту послом Соединённых Штатов в Италию. Всё-таки подобные ситуации, где бизнес и дипломатия пересекаются, редко оставляют равнодушными.

Фертитта, которому 67 лет, приобрёл «Рокетс» в 2017 году, заплатив за клуб рекордные на тот момент $ 2,2 млрд. Сегодня состояние бизнесмена оценивается в $ 10,9 млрд, что делает его одним из богатейших владельцев в НБА. Основанная им корпорация Landry's включает в себя рестораны, отели и казино, среди которых и такие культовые бренды, как Bubba Gump Shrimp Co. Сама фигура Фертитты в американском бизнесе вызывает уважение: он начинал свой путь с небольшого бизнеса и поднялся до вершины финансового олимпа. Однако его назначение послом вызывает вопросы, особенно с учётом возможного влияния на управление «Рокетс».

Прецеденты подобного рода в американской политике не новы. Во время своего первого президентского срока Трамп назначил владельца «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсона послом Великобритании. Джонсон оставил управление клубом своему брату, и этот шаг вызвал неоднозначную реакцию. Теперь Фертитта может оказаться в похожей ситуации: сможет ли он продолжать активно управлять «Рокетс», будучи занятым в дипломатии? Ведь НБА — это не только спорт, но и огромный бизнес, где стратегические решения владельцев часто определяют судьбу команды на годы вперёд.

Тилман Фертитта, сезон-2022/2023 Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Сам выбор Италии в качестве страны назначения для Фертитты выглядит символичным. Родом из Галвестона, Техас, Фертитта имеет сицилийские корни. Его связь с итальянской культурой может быть полезной в роли посла, но критики уже задаются вопросом, достаточно ли у него дипломатического опыта для этой работы. Тем более что в текущей международной обстановке роль посла в Италии — не просто формальность, а ключевая позиция в отношениях США с Евросоюзом.

На фоне этого назначения Трамп также объявил о других кандидатурах. Бывшая ведущая Fox News Кимберли Гилфойл назначена послом США в Греции. Интересно, что Гилфойл ранее состояла в отношениях с сыном Трампа, Дональдом-младшим, но их роман закончился, а новый виток карьеры Гилфойл вызвал немало сплетен.

Однако для Фертитты история только начинается. Если его назначение будет утверждено, ему предстоит разделить время между дипломатическими приёмами в Риме и заботами о баскетбольной франшизе. Тиллману, вероятно, придётся балансировать между двумя мирами, и только время покажет, насколько успешно он справится с этой задачей.

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