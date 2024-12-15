Коби был настоящим зверем, но именно из-за этого его не хотят считать лучшим

Для многих игроков НБА, завершивших карьеру и действующих, Коби Брайант является одним из величайших баскетболистов в истории или же вовсе величайшим. Его успехи на площадке, а также невероятная трудовая этика говорят сами за себя. Однако выбор места в истории спорта — вопрос субъективный, так что и мнений на этот счёт может быть великое множество. Для фактически уроженца Лос-Анджелеса Лонзо Болла (родился в Анахайме — пригороде Лос-Анджелеса) места Мамбы среди самых-самых не нашлось. Составляя свою версию так называемой «Горы Рашмор» во время выступления в подкасте Энджел Риз, разыгрывающий «Чикаго Буллз» назвал легенду этого клуба Майкла Джордана, а также Леброна Джеймса, Шакила О’Нила, а напоследок — Стефена Карри.

«Почему Карри, — поинтересовалась Риз, — а не Коби?» Болл постарался немного обдумать свой ответ, после чего заявил следующее: «Я люблю Коби, но никогда не считал его лучшим игроком. Всё дело в том, что он промахивался больше всех в истории. Ясно же, что я имею в виду? Но вернёмся к Карри. Его резюме, а также то, как он изменил игру, говорят, что он лучший снайпер в истории».

После подкаста Лонзо получил немалую порцию критики от недовольных поклонников Коби. К словам Болла и вправду можно прицепиться. Одно дело озвучить позицию и совсем другое — её аргументировать. Прежде всего в момент записи подкаста лидером по количеству смазанных бросков был уже не Брайант, а Леброн. Которого, на минутку, Болл в свой список величайших включил.

Да и отталкиваться лишь от количества смазанных бросков будет точно неверно. Возьмём, к примеру, восьмикратного чемпиона НБА Джона Хавличека, членов Зала славы Элвина Хейза и Карла Мэлоуна, а ещё Дирка Новицки, Кармело Энтони, Карима Абдул-Джаббара, Майкла Джордана и Винса Картера. Что их всех объединяет? Вместе с Леброном и Коби они входят в топ-10 игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по числу нереализованных бросков с игры. Согласитесь, отличная компания.

Коби Брайант, сезон-2014/2015 Фото: Getty Images

Брайант действительно много промахивался. Но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Коби делал очень много. В том числе часто бросал. Мамба был настоящим лидером «Лос-Анджелеса» и мог решать исходы матчей или просто определённых эпизодов по ходу игр в одиночку. Этим нельзя было не пользоваться, и «озёрники» регулярно создавали ситуации, при которых Коби решал в одиночку. Соперники знали эту тактику и активно ей противодействовали. В результате зачастую бросать игроку калифорнийцев приходилось из неудобных позиций. От промахов в таких случаях было никуда не деться.

Если отталкиваться от процента реализации с игры, то и здесь всё не так очевидно. Хуже Брайанта (44,7%) в корзину отправляли мячи, к примеру, те же Кармело и Картер, а ещё Пол Пирс и Элджин Бэйлор. Реализация Рэя Аллена лучше Коби на каких-то 0,5%. Недотягивает до 50% и реализация Джордана (49,7%). А вот у Бена Симмонса она на отметке 56,1%. По большому счёту в контексте высказывания Болла эти цифры о многом не говорят. А говорят титулы и польза, которую игрок приносил команде. В случае с Коби есть и то, и другое. С позицией Лонзо можно соглашаться. А можно не соглашаться. Но над аргументами Лонзо следовало бы подумать получше.