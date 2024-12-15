Поделили всю историю лиги на пять основных эпох, чтобы понять, когда закончится эра трёхочковых бросков.

В НБА слишком большой перекос в атаку. А было ли такое раньше?

Мы часто в наших текстах жалуемся на то, во что превратился баскетбол в современной НБА. Слишком много трёхочковых, отсутствие разнообразия, все играют одинаково, огромная результативность и недостаток жёсткой борьбы. Но разве лига не проходила через что-то подобное раньше?

С точки зрения дальних бросков сейчас, конечно, уникальное время, но если говорить о смещении акцента на атаку, то подобное уже случалось! На графике ниже показано, как менялось среднее количество очков, подборов, передач и других показателей с каждым годом.

График результативности в истории НБА Фото: x.com/hoopshype

Сейчас, как видно, действительно атакующая эра, но не рекордная! На рубеже 1970-х и 1980-х была похожая игра, а уж про 1960-е и вовсе можно долго говорить. Но чем вызваны эти изменения? Какую периодизацию можно предложить для стилистической эволюции НБА? У нас есть свои идеи!

Ранняя эра (1946-1954): долгие позиционные атаки

Джордж Майкан (по центру), 1950 год Фото: Minnesota Historical Society/Getty Images

В эти времена баскетбол был совершенно другим. Тогда ещё не существовало правила 24 секунд, что превращало матчи в долгие позиционные шахматы. Команды играли осторожно, избегая быстрых отрывов и лишнего риска.

Для увеличения зрелищности уже тогда вводились изменения в правила. Например, запрет на блокирование мяча, находящегося в нисходящей траектории.

Игра строилась вокруг центровых, так как пост-ап был самым безопасным вариантом атаки. Одним из первых великих «больших» был Джордж Майкан — настоящая звезда своего времени.

Эра развития (1954-1979): ускорение игры

Джерри Уэст и Джерри Слоан, сезон-1970/1971 Фото: Walter Iooss Jr./Getty Images

С введением правила 24 секунд темп матчей резко возрос, и результативность пошла вверх. 1960-е стали эпохой доминирования легенд вроде Билла Расселла и Уилта Чемберлена. Тогда закладывались основы командной игры, ценились подборы и быстрые переходы из защиты в нападение.

Центровые всё ещё были главной силой на площадке, но в 1970-х стали появляться атлетичные форварды, такие как Джулиус Ирвинг, меняя восприятие баскетбола.

1970-е стали временем упадка лиги. Суперзвёзды 1960-х ушли, а слияние с АБА не дало моментального эффекта. Лига страдала от репутации, где доминируют проблемы с наркотиками и скандалы.

Тем не менее в 1979 году в НБА появилась трёхочковая дуга. Хотя тогда дальние броски ещё не стали решающим фактором, они постепенно начали менять динамику игры, создавая больше пространства на площадке.

Эра «Шоутайм» (1980-1988): динамичный баскетбол

Мэджик Джонсон, 1980 год Фото: Focus on Sport/Getty Images

Именно в эту эпоху НБА стала действительно популярной. Всё десятилетие прошло под эгидой противостояния Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона — столкновения двух противоположных архетипов личности, лидеров двух самых титулованных франшиз в истории лиги.

В 1979 году в лиге появились трёхочковая дуга и соответствующий дальний бросок. Он ещё не скоро станет решающим инструментом, но сразу же окажет эффект на то, сколько пространства появится на паркете. Именно им пользовались те самые «Лейкерс», которые рассекали площадку с высокой скоростью и очень быстро разыгрывали комбинации.

Уровень таланта стал расти, а атака начала расцветать. Быстрое нападение, движение мяча, красивые комбинации и яркие хайлайты — именно это заставило миллионы людей стать постоянными зрителями НБА.

Оборонительная эра (1989-2004): жёсткость и мачизм

Стэйси Кинг и Билл Лэймбир, 1990 год Фото: Focus on Sport/Getty Images

На смену ярким атакующим династиям пришёл «Детройт Пистонс», который своим уникальным подходом к защите смог переиграть всех, даже тех, чей состав по уровню игры в нападении значительно превосходил мичиганский клуб. «Оборона выигрывает чемпионства» — эта известная фраза была актуальна как никогда в тот период. Никаких чемпионств «Буллз» без шикарной обороны не было бы.

Очень ценились жёсткие игроки, которые не боятся столкновений и борьбы с соперником на своей половине площадки. Градус маскулинности в эту эпоху был на пределе, именно по этой тестостероновой атмосфере скучают сейчас многие фанаты НБА.

Количество дальних бросков росло, но медленно. Был лишь краткосрочный скачок с 1994 по 1997 год, когда трёхочковую дугу подвинули ближе к кольцу. НБА быстро одумалась и вернула всё назад.

После того как Майкл Джордан ушёл в 1998 году, лиге нужно было что-то делать, чтобы сохранять популярность. В начале 2000-х был введён ряд правил, затрудняющих жизнь игрокам в обороне. Пожалуй, самым значимым изменением стал запрет на «хендчекинг» на периметре.

Переходная эра (2004-2014): разнообразие идеологий

Коби Брайант, сезон-2006/2007 Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Если выбирать самую сбалансированную эру между всеми элементами игры, то, пожалуй, именно этот отрезок в 10 лет подарил нам, возможно, лучший баскетбол по этому показателю в истории. Трёхочковые стали привычным инструментом игроков, но всё ещё не ответом на все вопросы и не самым главным в баскетболе. Всё так же часто использовались средние броски и толкание «больших» в лоу-посте.

Было и разнообразие команд. От экспериментального и революционного «Финикс Санз» до консервативного и жёсткого «Мемфис Гриззлиз». Ни один из подходов не казался единственно правильным, всё было очень пёстро, и разные специалисты соревновались в том, кто лучше реализует свой стиль на площадке. Казалось, что так будет всегда.

А ещё в эту эру очень часто использовались изоляции, как раз после отмены правила «хендчекинга». Мы наблюдали за индивидуальными чудесами Коби Брайанта, Аллена Айверсона и многих других игроков задней линии, которые стали выполнять куда более важную роль, чем раньше.

Трёхочковая эра (2014 — н. в.): засилье дальних бросков

Стефен Карри, сезон-2023/2024 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Стоит отметить, что к середине 2010-х ряд клубов стали активно применять продвинутую аналитику, которая показала, что «три» не просто больше «двух», а намного больше. Ну и действительно, аж в полтора раза! Так что зачем вообще нужен лоу-пост? А средние броски вообще теряют какой-либо смысл, если их не исполнять ну прямо очень эффективно. Но всё равно, если ты попадаешь 50% средних, то это является лишь эквивалентом 33-процентной точности с дальней дистанции (ниже среднего по лиге).

Конечно, главным «революционером» стал «Голден Стэйт Уорриорз». Я люблю вспоминать серию плей-офф 2015 года между «воинами» и «Мемфис Гриззлиз», где очень символично новые прогрессивные парни смогли переиграть консервативных оборонительных «мишек» за счёт того, что просто перестали обороняться против Тони Аллена. Потому что он не представлял никакой угрозы в нападении с периметра, после чего это стало чуть ли не обязательным требованием к игрокам, не считая центровых.

Ценность пространства возросла до небес, а количество изоляций сократилось. Игра становится более командной: больше движения мяча, больше быстрых атак. Стоит отметить тренд последних лет — возросшее влияние тренеров на успех команды. Мотиваторы вроде Дока Риверса давно утратили актуальность, их место заняли молодые тактические «гики».

Количество трёхочковых бросков растёт с каждым сезоном, что даёт понять — мы ещё даже не достигли пиковых значений этой эры. Но если взглянуть на историю лиги, становится очевидно, что всему рано или поздно приходит конец. Этот период тоже завершится. Однако существенных перемен ждать не стоит, пока руководство НБА не решится на пересмотр правил, что уже давно назрело. Хочется верить, что Адам Сильвер и его коллеги не будут тянуть с реформами.