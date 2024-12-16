«Ничего не упустил, не поехав в США». Большое интервью с Михаилом Беленицким

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий заслуженно считается одним из самых талантливых молодых игроков в Единой лиге ВТБ. Он присоединился к казанцам накануне прошлого плей-офф на правах аренды, летом подписал полноценный контракт, а теперь в свои 22 года основательно закрепился в стартовой пятёрке команды из топ-4. «Чемпионат» пообщался с баскетболистом, который дважды входил в наш совместный с Лигой ВТБ ежемесячный рейтинг самых перспективных молодых россиян.

«Первые баскетбольные тренировки не особо нравились»

Михаил Беленицкий (№22) в «Глории» Фото: Из личного архива

— Давай начнём с самого начала. Расскажи немного о своём детстве — где родился, как рос, как начал играть в баскетбол?

— Родился я в Москве, станция метро ВДНХ. У меня всегда была спортивная семья. Папа с самого детства занимался баскетболом, но в основном по любителям играл. Мама тоже всегда в спорте была — сначала играла в волейбол, потом ушла в стрельбу. Родители с самого детства отдавали меня в разные секции, кружки. Поэтому я, если не ошибаюсь, уже с трёх-четырёх лет занимался плаванием. Также занимался всякими роликами, фигурным катанием. Потом пошёл на футбол. И где-то потихоньку с тем, как начал ходить в начальную школу, родители начали задумываться, куда отдавать меня дальше, чтобы ещё что-то попробовать. И к моменту перехода в первый класс отдали как раз таки на баскетбол. То есть мне было лет семь. И так потихоньку, с первого класса, я начал играть в баскетбол. Первые тренировки, конечно, не особо нравились, но потом втянулся — и в итоге играю уже 15 лет.

— Такой большой разброс — от плавания и фигурки до баскетбола. Почему с другими видами спорта не получилось?

— Вот фигурное катание, танцы мне не особо нравились. Просто родители говорили, что надо развивать себя во всех направлениях — вдруг пойдёт. Поэтому приходилось заниматься. А вот плаванием я занимался плотно. Даже, наверное, ещё лет пять после того, как уже начал играть в баскетбол, параллельно занимался плаванием. Конечно, не так активно, но мне очень нравилось. Когда начало больше получаться с баскетболом, вместе с родителями решили больше сфокусироваться именно на нём. И пришлось с плаванием попрощаться. Однако стараюсь всё равно поддерживать форму, иногда плавать хоть как-то.

— Помнишь момент, когда понял, что хочешь стать профессиональным баскетболистом?

— Вот прям профессиональным баскетболистом, думаю, уже когда мы начали играть на чемпионатах России. Первое предложение я получил от команды МБА-ДЮБЛ. Тогда, по-моему, старший год был 2000-й или даже 1999-й в ДЮБЛ. И меня позвали начать тренироваться с ребятами. Я пришёл на первую тренировку и удивился, что они настолько лучше меня. Захотелось догнать их по уровню именно баскетбольного развития. И, наверное, в тот момент понял, что если смогу достичь этого и пойти дальше, то свяжу полностью свою жизнь с этим спортом. Наверное, как раз с того момента начал осознавать, что моё профессиональное будущее — это баскетбол.

— Кстати, о МБА-ДЮБЛ. И там, и до этого в «Глории» ты играл с Антоном Карданахишвили. Вы до сих пор дружите — вспомнишь какую-нибудь забавную историю из тех времён?

— На самом деле, с Антоном есть очень много весёлых историй, потому что он сам по себе весёлый парень. Но, наверное, самая запоминающаяся произошла, когда мы ещё были в «Глории». У нас была какая-то игра в чемпионате Москвы. И в «Глории» у нас было два зала: большой, в котором мы играли все матчи, и маленький, в нём проходили тренировки у детей, которых только набрали вообще в баскетбол. И нам сказали, чтобы, пока большой зал занят, пошли и размялись в малом. Мы туда поднялись, а его только помыли. То есть весь зал мокрый, скользко. Мы начали потихоньку тянуться, кто-то бросал, кто-то ещё чем-то занимался. А сбоку там стояли низкие кольца, если не ошибаюсь, в районе 250-260 см высотой. И Антон решил поставить сверху. Говорит: «Ребят, смотрите, без разминки». И он разгоняется, поскальзывается на первом шаге и почти полный кувырок делает, очень больно приземляется. Было весело, потому что буквально через 30 секунд заходит тренер, Антон валяется всё ещё на полу, а мы все просто от хохота помираем. Это было прям перед игрой, причём важной — если не ошибаюсь, либо с «Тринтой», либо с ЦСКА. И вот этот момент был очень весёлый, мы до сих пор ему припоминаем каждый раз.

— В детстве у тебя был любимый баскетболист или команда?

— Какой-то отдельной команды не было, нравилось просто смотреть НБА — нарезки, топ-10 моментов. Помню, приходил в школу рано утром, и тогда уже выкладывали видео с предыдущего дня. И вот буквально каждый день смотрел лучшие моменты за прошедший вечер. Мне очень нравилось. Я включал видео про разных игроков — лучшие моменты за сезон, за отдельную игру. А игроком, за которым мне прям нравилось следить больше всего, был Джеймс Харден, когда он в «Хьюстон Рокетс» играл.

— Ты рассказывал, что в 2019 году отказался от переезда в США ради «Нижнего Новгорода». Сейчас не оглядываешься на это решение? Не думаешь, что, может быть, что-то могло быть по-другому в твоей карьере?

— Если задуматься, да, возможно, что-то поменялось бы. Но я считаю, моя карьера и так, в принципе, складывается очень неплохо. Так что если вспоминаю тот момент, то просто думаю о том, что и как могло бы быть. Не думаю, что что-то упустил из-за того, что не поехал туда. Просто иногда фантазирую, что, возможно, я сейчас где-то в университете там играл бы или, может быть, задрафтовали бы меня. Но я не жалею, что принял такое решение.

«В УНИКСе дружный коллектив и очень хорошая «химия»

Игроки УНИКСа с тренером Фото: unics.ru

— В нынешней команде ты пока провёл чуть больше полугода. Как тебе в УНИКСе?

— Мне всё нравится. У нас хорошие отношения со всеми игроками, дружный коллектив, очень хорошая «химия». Стараемся часто куда-то ходить, как на выездах, так и тут, в Казани. В тренерском штабе все тоже весёлые, позитивные, подсказывают очень часто. Так что мне очень нравится в команде. Даже не знаю, что ещё добавить. Всё отлично.

— А как тебе живётся в Казани? Нравится город?

— Конечно, после Москвы тяжело сравнивать. Потому что всё-таки Москва в разы больше. Но так как я и в Нижнем побывал на протяжении пяти лет, Казань всё-таки мне побольше нравится. И город больше, и больше мест, куда можно сходить, время провести. Поэтому Казань мне очень нравится. Очень красивый город, много вкусных мест, куда можно сходить: ресторанчики, кафешки. Очень нравится кухня местная. Так что Казань очень нравится, запала в душу.

— Есть какое-то любимое место среди ресторанов и кафешек?

— Любимое место недавно для себя обнаружил — называется «Сакура». Очень хорошая японская кухня, очень вкусная. И, наверное, ресторан Gina. Итальянский, там тоже очень вкусно. Но я всё равно стараюсь каждый раз ходить в новое для себя место, чтобы попробовать всё по максимуму. Поэтому чаще двух-трёх раз в одно и то же место пока ещё ни разу не ходил.

«Благодаря тому, как я играю в защите, у нас с Перасовичем прекрасные отношения»

Велимир Перасович Фото: unics.ru

— В чём главное отличие УНИКСа от других команд, за которые ты играл? В плане организации и всего подобного.

— На самом деле, на все сторонние аспекты я не особо обращаю внимание. Потому что везде есть менеджеры, врачи, которые, если что-то надо, всё сделают. И лёд, и процедуры, если у тебя какие-то проблемы. Так что в этом плане всё, в принципе, похоже во всех клубах. А так, по сравнению с «Нижним», тут по одной тренировке в день. В «Нижнем» было по две. Я был ещё молодой, когда играл в «Нижнем» — в принципе, я и тут молодой. Просто в «НН» были дополнительные вечерние тренировки для молодых, индивидуальные. А тут из-за того, что одна тренировка, получается больше свободного времени. Поэтому мы можем с ребятами в неформальной обстановке встречаться, просто куда-то выйти. Сходить в ресторан, в кино или просто друг к другу в гости.

Так что свободным временем УНИКС отличается. Ну и, наверное, самим тренировочным процессом тоже. Тут всё-таки Велимир Перасович ставит более агрессивный, интенсивный баскетбол. В «Нижнем» у нас был более позиционный баскетбол, больше внимания Зоран [Лукич] уделял всяким мелочам. А тут больше свободы, но больше как раз агрессии и бегов, скажем так.

— В УНИКСе ты выходишь в стартовой пятёрке практически в каждом матче и в среднем проводишь на площадке по 22-23 минуты — заметно больше, чем было в прошлом году в «Нижнем». При подписании контракта вы с тренером Перасовичем обсуждали, что тебе будет отведена роль в старте?

— Нет, вообще такого не было. Что в прошлом году, когда подписывался в аренду, что в этом, когда полный, полноценный контракт заключал. Просто сам понимал, что если буду работать и полностью выкладываться на площадке, то буду, соответственно, получать больше игрового времени. С тем, как начала приходить уверенность в своих действиях, как в защитных, так и в нападении, игровое время потихоньку начало расти.

— Как тебе вообще работается под руководством Перасовича?

— В принципе, как я говорил, баскетбол очень похож на тот, что был в «Нижнем», как раз за отличием того, что Перасович любит больше агрессии, быстрых решений. Мы, если не ошибаюсь, в прошлом сезоне были первые по атакам в быстром нападении. Как раз на этом Перасович и специализируется: быстрые атаки, бежать в быстрый прорыв, где-то перехватить, идти на какие-то рискованные действия. Но если это себя оправдывает и даёт результат, то почему бы и нет. Наверное, в этом самое большое различие.

— А отношения у вас как?

— Хорошие отношения. Ничего плохого не могу сказать. Я выкладываюсь в защите, а Велимир любит, когда игроки — особенно русские — делают в обороне свою работу, выкладываются на полную. Поэтому благодаря тому, как я играю в защите, у нас с ним прекрасные отношения.

«Хочу побороться за звание лучшего защитника сезона»

Михаил Беленицкий Фото: unics.ru

— Как самому кажется — ты вырос в игровом плане за то время, что провёл в УНИКСе?

— Думаю, да. Потому что, во-первых, был переход в новую команду: надо было зарабатывать себе игровое время, играть под новым тренером, с другими напарниками, наращивать взаимодействие, «химию». Ты находишь новые пути, как к этому прийти, и в этом развиваешься как баскетболист. В остальном я для себя понял, что всё-таки у клуба задачи больше, выше. И надо соответствовать этому уровню, стараться больше в себя вкладывать. Поэтому летом тренировался месяца полтора, чтобы как раз в этом сезоне показывать лучший баскетбол. Надеюсь, у меня получается. Я сделал большой акцент на нападение, на бросок. И поэтому процентики всё-таки выросли с прошлого сезона.

— Есть какие-то ещё игровые аспекты, которые ты хочешь улучшить?

— Да, конечно. Тот же бросок надо довести. Он, само собой, никогда не будет идеальным, но я всегда буду над ним работать, чтобы проценты всё росли и росли. И, конечно, хочу добавить больше моментов в нападении, чтобы оно более разнообразное было. Чтобы я мог и в пост-апе больше каких-то движений показывать и атак делать, и пик-н-роллы разыгрывать. Хочется почувствовать больше уверенности в своём дриблинге. Стараюсь работать над этим, чтобы разнообразить свою игру.

— Какие цели ставишь лично перед собой на сезон, помимо того, чтобы улучшить игру?

— Хотелось бы, конечно, побороться за звание лучшего защитника сезона. Ну и за приз лучшему молодому игроку тоже. Было бы очень приятно его получить. Это два основных аспекта. Ну а в остальном хочется, чтобы команда победила в чемпионате. Буду всё для этого делать.

— Как оцениваешь шансы УНИКСа в этом сезоне? Получится повторить прошлогодний успех?

— Думаю, у нас есть все шансы. Может быть, сейчас мы не показываем тот баскетбол, к которому все привыкли. Потому что пока не выиграли ещё ни одной игры у топов. Но, думаю, потихоньку к этому придём. Было сыграно только 18 игр, всего в регулярном сезоне их 44. Меньше половины матчей сыграно. И УНИКС ещё начнёт показывать тот баскетбол, к которому все привыкли. Я уверен, что мы сможем выйти в финал и побороться за золотые медали.

— Ты застал УНИКС при Димитриевиче и без него. Ощущается отсутствие действующего MVP в команде?

— 100%, да. Особенно в нападении, потому что у нас в прошлом сезоне вся игра строилась вокруг Ненада. Он очень много создавал как для себя, так и для партнёров. Многие знали, на что Ненад способен, и команды сдваивались на нём, шли на него, выходили агрессивнее. Поэтому кто-то другой оставался открытым, и Ненад хорошо это читал и раздавал передачи. В этом сезоне у нас, наверное, пока что нет такого ярко выраженного лидера. И мы пытаемся играть в более комбинационный баскетбол. Думаю, у нас в этом сезоне он более разнообразный. Потому что на место Ненада пришли два очень хороших легионера: Девон Акун-Пёрселл и Тони Тэйлор. Они и сами могут реализовать очень сложные и креативные броски, и для партнёров создать очень хорошие моменты.

«Всегда хотел попробовать себя за границей — особенно в Евролиге»

Михаил Беленицкий Фото: unics.ru

— У тебя с УНИКСом контракт по схеме «1+1». Уже решил для себя, хотел бы задержаться в команде на второй год?

— Думаю, да. Я бы хотел ещё на сезон остаться и, наверное, ещё больше почувствовать в себе уверенность. Как для клуба сделать много чего полезного, так и для самого себя. Прибавить в плане уверенности и просто в баскетбольных аспектах. В системе одного клуба, скажем так.

— Если в будущем поступит предложение из-за рубежа, рассмотришь его?

— Я всегда хотел попробовать себя за пределами страны. Наверное, больше даже в Евролиге. Потому что в последнее время начал часто смотреть матчи. И атмосфера, которая творится на играх греческих или сербских команд, не сравнится, наверное, ни с чем. Там совсем другой менталитет у болельщиков. И вот хотел бы проникнуться всей этой атмосферой и попробовать себя. Всё-таки в той же Евролиге, на мой взгляд, уровень выше. И хотелось бы попробовать себя вот на этом уровне.

— Если уезжать в Евролигу, тебя интересует чемпионат какой-то конкретной страны? Или ты так это не рассматриваешь?

— Так конкретно не рассматриваю, просто хотел бы попробовать себя в Евролиге. Так или иначе, я сыграл бы с любым из клубов, если бы там оказался. Поэтому да, в любой команде с радостью попробовал бы себя.

— Если попробовать немного заглянуть в будущее, чего ты хотел бы достичь через пять-семь лет в карьерном плане?

— На индивидуальном уровне хотел бы стать лидером одной из команд. Не знаю, в каком клубе окажусь, тяжело загадывать. Но хотелось бы быть на лидирующих позициях в одной из команд — как в защитном плане, так и в нападении. И быть, наверное, одним из лучших русских игроков в лиге.

«Если бы не отстранение, не попал бы в состав сборной»

Михаил Беленицкий в сборной России Фото: russiabasket.ru

— Давай немного поговорим о твоей карьере в сборной. Ты дебютировал уже после отстранения — тебя это не расстраивает?

— На самом деле, чуть-чуть расстраивает. Потому что хотелось бы вот этот иностранный баскетбол, эту атмосферу прочувствовать. Когда играешь за свою страну против других сборных, против топовых игроков, лучших из лучших из других стран — это незабываемые впечатления. Когда мы играли за юношеские сборные — U16, U18 — это были непередаваемые эмоции. Мы играли против сверстников, которые выступают на таком же высоком уровне в других странах. Поэтому, наверное, жалею именно об этом. С другой стороны, понимаю, что если бы наша сборная осталась на международной арене, то я бы не получил тот шанс попасть в команду. Потому что у нас есть ещё очень много опытных игроков, которые играют на высочайшем уровне. И, думаю, предпочтение было бы отдано им. Максимум меня могли бы вызвать на сборы. Но, думаю, в состав я бы не попадал.

— Насколько для тебя вообще важно выступление за сборную России, пускай и вне серьёзных турниров?

— Я считаю, что это важно. За свою страну играть всё равно очень приятно. Во-первых, потому, что ты приезжаешь со всеми своими друзьями из разных клубов в неформальную обстановку. Вы встречаетесь все вместе, такая тусовка развеивает чуть-чуть. Ты отвлекаешься от клубной суеты, от результатов, которые надо показывать по сезону. Просто проводишь время такой дружной компанией. Но и играть с эмблемой сборной — я, наверное, с самого детства об этом мечтал. И когда выходишь на площадку, понимаешь, что всё не зря было пройдено.

— Ты отметил, что если бы не отстранение, то вряд ли попадал бы в состав сборной из-за конкуренции с более опытными игроками. Но к моменту, когда нас наконец допустят до больших турниров, многие из них могут завершить карьеру в национальной команде. Рассчитываешь в будущем стать частью её своеобразного возрождения?

— Очень хочется в это верить, потому что сейчас наше поколение приходит. Там я, Антон Карданахишвили и многие другие молодые игроки, которые показывают себя на высочайшем уровне в разных коллективах. Я уверен, что мы потихоньку будем набираться опыта и к тому моменту, когда всё вернётся на круги своя, уже будем состоявшимися игроками и сможем показать достойный баскетбол. Думаю, на уровне сборной мы будем основными.

Михаил Беленицкий в сборной России Фото: russiabasket.ru

— Какие впечатления остались от прошедшего Кубка Дружбы?

— Исключительно положительные эмоции испытывал. Встретились со всеми, с кем давно не виделись — опять же, с Зораном, и с тренером Козиным, и с Александром Полинкевичем. Плюс были довольно-таки лайтовые тренировки, потому что все понимали, что игроки находятся в сезоне и у всех клубов свои задачи. Чтобы ненароком никого не перегрузить и чтобы никто не получил никакую микротравму, которая может ухудшиться, у нас были максимально спокойные тренировки. Это тоже помогало чуть-чуть расслабиться, отдохнуть, потому что тяжело так играть подряд-подряд-подряд, а потом ещё приезжать в сборную и тренироваться тоже на полную. Думаю, это помогло немного отдохнуть. И поиграть с очень интересными и хорошими сборными Ливии и Туниса — это тоже незабываемый опыт.

— Ты работал с Зораном Лукичем и в «Нижнем», и в сборной. Заметил какую-то разницу в плане его подхода к командам?

— Да. Он сам тоже нам говорил, что Зоран в клубе — это один человек, а Зоран в сборной — совсем другой. Потому что в клубе Зоран всегда был очень строгим, очень чутким именно к деталям. И если ты не выполнял что-то, там могло по полной прилететь, кому бы то ни было. Это и к ветеранам, и к легионерам, и в особенности к нам, молодым, относилось. А в сборной он, наверное, более лояльный. Уверен, за те ошибки, что иногда происходят на тренировках в сборной, в клубе досталось бы гораздо хуже (смеётся). В сборной Зоран более позитивный человек, добрый. Он тоже понимает, что тяжело всем сразу втянуться в тренировочный процесс. Потому что все по-разному играют в клубах, в разных системах, к которым они уже привыкли. И надо за определённые короткие промежутки времени всех «сыграть» между собой, помочь им вникнуть в систему, которую Зоран хочет видеть. Отсюда такое щадящее отношение.

«Поступил в магистратуру, но специальность не самая престижная»

Михаил Беленицкий Фото: Из личного архива

— Ты рассказывал, что, помимо баскетбола, также уделяешь время учёбе, а этим летом собирался поступать в магистратуру. Расскажи поподробнее — где учишься, что изучаешь, как даётся.

— Я всё-таки поступил в магистратуру в Нижнем Новгороде, в университет НГАТУ на факультет перерабатывающих технологий. Я понимаю, что это, наверное, не самая престижная специализация, которая в жизни потом поможет. Но совмещать учёбу и профессиональный спорт очень и очень тяжело. Пришлось идти на некоторые жертвы и выбирать то, с чем можно совмещать. Поэтому выбрал перерабатывающие технологии, чтобы было попроще. Летом как раз ездил, сдавал диплом, чтобы закончить первые четыре курса и потом поступать в магистратуру. Потом вступительные в магистратуру сдавал. Всё сдал без проблем и спокойно поступил.

— Факультет перерабатывающих технологий — это связано с переработкой каких-то отходов? Или что-то другое?

— Это агротехнологический университет. То есть это связано с агрономией. Так что перерабатывающие технологии скорее в сфере сельского хозяйства. Например, диплом у меня был на тему переработки молока — как производить молоко и так далее.

— С баскетболом и учёбой остаётся какое-то свободное время на другие увлечения?

— Да, остаётся. Потому что сейчас учёбы как таковой мало. Когда мне скидывают что-то, что надо сделать, я этим занимаюсь. Как раз из-за этого и поступал, чтобы не сильно отвлекать себя учёбой. Так что свободного времени достаточно много. Стараюсь занимать себя, сейчас снова начал много читать книжки. Ну и так, когда друзья приезжают или родственники, с ними стараюсь больше времени проводить.

— У тебя есть хобби или увлечения, о которых знают немногие?

— Первое, что назову — это Lego. Я коллекционирую, собираю разные наборы. Пришёл к этому буквально года два назад. И недавно начал коллекционировать игрушки Funko Pop. Сейчас у меня уже, если не ошибаюсь, штук 20-30 есть. Стараюсь с каждого зарубежного выезда привозить с собой по одной интересной игрушечке.