Всем было плевать на них, а теперь они на коне! В чём феномен «Мемфиса»?

Ещё два сезона назад «Мемфис» занял второе место в Западной конференции и стал серьёзным претендентом на успех в ближайшие годы. Команда была очень молодой, и казалось, что у неё есть все шансы оставаться угрозой на Западе ещё лет 10. В первом раунде им достался «Лос-Анджелес Лейкерс», где «Гриззлиз» слегка щёлкнули по носу, но это казалось опытом, который должен был пойти на пользу, пока они растут.

Однако прошлый сезон стал настоящей трагедией. Вся эта драма с Морантом: долгая дисквалификация, затем травма… Да и в целом со здоровьем у команды был полный швах. «Мемфис» собирал всех подряд, кто мог хотя бы выйти на паркет. В итоге за «Гриззлиз» в прошлом сезоне сыграли аж 33 баскетболиста!

И вот перед началом нового регулярного чемпионата про «мишек» как будто бы все забыли. Мелькали ожидания, что они смогут вернуться в плей-офф, но точно не предполагалось, что они так быстро станут одной из лучших команд лиги. Второе место на Западе и пятое место в обновлённом рейтинге силы команд НБА. И кажется, что это далеко не предел!

Почему же у них всё так хорошо складывается?

Отличная работа на драфте

Джейлен Уэллс и Джа Морант, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Минувшим летом «Мемфис» оказался довольно незаметен на рынке сделок и обменов (возможно, именно поэтому о них говорили так мало), но работа на драфте оказалась успешной — это уже можно сказать уверенно. Под девятым пиком «Гриззлиз» выбрали Зака Иди, талантливого, однако вызывавшего много сомнений игрока. Он провёл четыре года в колледже (что для многих уже «красный флаг»), да и его невероятно высокий рост в НБА иногда больше проблема, чем преимущество. История знает немало примеров, когда такие гиганты не добивались успеха.

Современный баскетбол требует от «больших» интенсивности и умения защищаться даже на периметре. Многие сомневались, что Иди сможет соответствовать этим требованиям, но он справляется. За 20,4 минуты на площадке он набирает 11,3 очка и делает 7,1 подбора, а в защите на периметре смотрится… ну, как минимум не ужасно.

Однако главным сюрпризом стал выбор под 39-м номером — Джейлен Уэллс. О нём почти никто не говорил, его знали разве что самые преданные болельщики NCAA. Но как он заиграл! Сейчас он пятый в команде по минутам на паркете (24,6) и по набранным очкам (11,4). Уэллс не боится брать инициативу на себя и стал одной из самых опасных угроз из-за дуги у «мишек» — 39% реализации трёхочковых.

Джарен Джексон стал полноценной звездой на обеих сторонах площадки

Джарен Джексон, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

Трипл-Джей (Джарен Джексон-джуниор) с первых дней в лиге показывал, что он элитный защитник как под кольцом, так и на периметре. Два года назад это принесло ему награду лучшего оборонительного игрока сезона. Но в атаке он был нестабилен, хотя всегда обладал талантом и неплохим для «большого» броском издали.

И вот тут прошлый сезон пошёл на пользу. Джексону пришлось взять на себя роль одного из главных скореров команды, и, несмотря на провал в целом, он обрёл уверенность. Теперь Джарен полноценная звёздная опция в атаке. В этом сезоне он набирает 22 очка за игру, реализуя трёхочковые с точностью 36,4%. Это лишь на 0,5 очка меньше, чем в прошлом году, когда конкуренция в ротации была куда меньше. Джексон вполне заслуживает возвращения на Матч всех звёзд и может оставаться на этом уровне ещё 7-10 лет.

Невероятная глубина состава

Джей Хафф и Санти Альдама, сезон-2024/2025 Фото: Patrick Smith/Getty Images

В «Мемфисе» сейчас происходит что-то уникальное в плане глубины состава. У команды есть почти 20 игроков, которые заслуживают минут на паркете в НБА! В эпоху травматизма и необходимости распределять нагрузку такая глубина становится ключевым фактором. «Гриззлиз» находятся на каком-то историческом уровне: 12 игроков проводят в среднем по 15 минут и больше, девять игроков набирают минимум девять очков.

У тренера Тейлора Дженкинса настоящий вызов — как распределить игровое время? Такое действительно редкость для НБА. Кстати, здесь опять положительную роль сыграл прошлый сезон, когда «Мемфис» дал возможность многим игрокам показать себя. Тот же Скотти Пиппен-младший, ставший важным элементом ротации, воспользовался своим шансом именно тогда.

Бережное и эффективное использование Джа Моранта

Джа Морант в матче с «Бруклином», сезон-2024/2025 Фото: Luke Hales/Getty Images

Невероятная глубина состава позволяет Джа Моранту играть лишь по 28 минут за игру! Раньше он был тем самым молодым горячим лидером, который тащил команду на себе, часто рисковал и не жалел себя. Именно поэтому он уже показал нам кучу хайлайтов и впечатляющих персональных выступлений. Но ситуация с дисквалификацией и травмы изменили его подход.

Теперь Морант играет, возможно, не в самый зрелищный, но точно в самый эффективный и полезный баскетбол в своей карьере. Дженкинс не раз это подчёркивал, да и это заметно по игре. Джа серьёзно прибавил в защите на периметре, просто потому что у него теперь есть силы на это — ему не нужно проводить на паркете по 40 минут. Он стал шикарным плеймейкером, раздавая 8,4 ассиста за игру, потому что вокруг него полно партнёров, которым можно доверять.

Морант даже заявил, что старается избегать эффектных данков. Он явно не хочет повторить судьбу Деррика Роуза, с которым недавно пересекался, и всерьёз заботится о своём здоровье. Не все молодые и яркие разыгрывающие находят в себе мудрость меняться ради команды и своей карьеры. Но Джа, похоже, это удаётся.