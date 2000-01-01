Фарм-клуб «Кавальерс» играет в концертном зале
«Кливленд Чардж», фарм-клуб «Кливленд Кавальерс», недавно переехал на новую арену. Теперь команда играет в историческом концертном зале. Атмосфера на матчах просто невероятная!
Невероятное место
«Чардж» недавно начали проводить встречи в концертном зале Public Hall, который был построен ещё в 1922 году.
История
Причиной переезда стало желание города превратить арену, где когда-то выступали Майкл Джексон и Rolling Stones, в спортивный объект.
Интеграция
Теперь команда играет в невероятной атмосфере. Чтобы баскетбольный паркет не выбивался из классического интерьера, на него нанесли стильные узоры, перекликающиеся с лепниной в зале.
Фарм-клуб «Кливленда» играет в историческом концертном зале. Невероятные фото
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