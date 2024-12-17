Один из лучших легионеров в истории Единой лиги. Чем запомнился нам Янис Тимма

«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен», — сказал Воланд в произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта фраза в данный момент очень подходит под трагедию с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Вряд ли кто-то, проснувшись с утра, ожидал увидеть новости о смерти бывшего игрока «Зенита», «Химок» и УНИКСа. Хочется, чтобы его запомнили не из-за отношений с известной певицей Анной Седоковой, а благодаря его игре и довольно интересной карьере, о которой и поговорим.

Янис родился в городе Краслава, Латвия, 2 июля 1992 года в семье тренера по баскетболу. Получается, парень с детства знаком с оранжевым мячом не понаслышке, но сначала своё предпочтение отдавал футболу и хоккею. С каждым новым днём он проникался любовью к баскетболу, так как после детского сада и школы всегда бежал к отцу в спортзал. В итоге он остановил свой выбор именно на этой игре, которая и стала делом всей его жизни. Родители понимали, что в довольно провинциальном городе у него нет шансов заявить о себе, поэтому в 15 лет Тимма перебрался в Ригу, где поступил в академию «АСК Рига».

Поворотным моментом в карьере стал переход в 2011 году в команду «Лиепаяс Лаувас», где уже удалось заявить о себе в первой лиге Латвии, а уже буквально через год Янис оказался в легендарном клубе «Вентспилс», который в 2000-х выиграл восемь чемпионств в Латвии, семь из которых подряд — с 2000-го по 2006-й. Успех не заставил себя ждать: уже в апреле 2013-го Тимма помог своему клубу выиграть Балтийскую баскетбольную лигу, став MVP турнира.

Сразу же после этого Янис принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА. «Мемфис Гриззлиз» под последним, 60-м пиком выбрал форварда на драфте в 2013 году, но в итоге Тимма остался в Латвии. Второй сезон в «Вентспилсе» получился не менее удачным: победа в чемпионате страны, а баскетболист стал MVP плей-офф сезона-2013/2014. После окончания сезона баскетболист подписал контракт с не менее известным клубом ВЭФ, который выступал в Единой лиге ВТБ и Еврокубке.

Янис Тимма Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

В составе команды Тимма во второй раз победил в чемпионате Латвии и был назван лучшим молодым игроком Единой лиги. Янис выделялся за счёт своей универсальности, принося пользу команде на обеих сторонах паркета. Своей игрой баскетболист заслужил приглашение в петербуржский «Зенит», с которым и подписал двухлетний контракт летом 2015 года. В составе клуба с берегов Невы Тимма стал бронзовым призёром Единой лиги в 2016 году, показывая свою лучшую статистику — в сезоне-2015/2016 в нашем чемпионате он в среднем набирал 14,4 очка при 5,2 подбора и 2,6 передачи.

Летом 2015 года «Мемфис» передал права на Яниса «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура, но баскетболист после «Зенита» отправился покорять Евролигу, проведя по сезону в испанской «Басконии» и греческом «Олимпиакосе», а затем вернулся в Россию — на этот раз в «Химки», которые обладали одним из сильнейших составов в Единой лиге. Как вы уже поняли, в Европе у Тиммы проявить себя не получилось, зато в нашем чемпионате он продолжал блистать и быть невероятно полезным.

Янис Тимма Фото: Jon Izarra/Getty Images

В 2019 году Янис вместе с «Химками» стал серебряным призёром Единой лиги, уступив в финале ЦСКА. Даже наличие сильной команды во главе с Алексеем Шведом не помогло подмосковному клубу одолеть армейцев. Именно в то время у латвийского баскетболиста начался роман с Анной Седоковой, который впоследствии перетёк в брак. Как ни странно, после этого карьера Тиммы пошла на спад. В «Химках» перестали стабильно платить зарплату, что повлияло на взаимоотношения с супругой, а баскетболист после двух сезонов в клубе отправился в УНИКС.

Правда, договор заключил на один месяц… Мягко говоря, не то, что он ожидал. Клуб в итоге не стал продлеват соглашение с латвийцем, который на тот момент был не в форме. Затем наступила пора увядания: выступление в Лиге развития НБА (G-лиге) за «Лейкленд Мэджик», который сейчас называется «Осеола Мэджик», переезд в Пуэрто-Рико и игра за «Гризес де Умакао». Далее Янис оказался в турецкой «Дарушшафаке» и испанском «Обрадойро», но, как и во всех своих последних клубах, надолго там не задержался. Вот такая карьера была у одного из самых известных легионеров в истории Единой лиги ВТБ.

Латвийский форвард точно оставил свой след в истории нашей лиги, поиграв за топ-клубы. Но его позиции по отношению к России тоже заслуживает уважения. Как известно, они вместе с Седоковой проживали в нашей стране. Его на родине, как только ни называли за то, что он находился в России. Тимма ответил ярко и кратко: «99% моих подписчиков бесполезны. Оставьте мою семью. Мне абсолютно плевать. Это моё решение, и я в нём не вижу ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью. Наверное, не надо спрашивать, почему я пишу этот текст на латвийском, а не на английском или на русском языке. Хотя с вашим интеллектом понять поможет только время».

Янис Тимма любил свою родную страну Латвию, но Россия стала для него как минимум вторым домом, подарила любовь, семью и невероятно много моментов для радости. Светлая память баскетболисту!