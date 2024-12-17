Яркие слэм-данки и важнейшие броски. Лучшие моменты в карьере Яниса Тиммы

Сегодня пришло довольно грустное известие для всего баскетбольного мира: значимый игрок в истории Единой лиги ВТБ и Латвии Янис Тимма ушёл из жизни. Многих эта новость повергла в шок. Например, бывший тренер «Зенита», сборной России, ныне работающий в МБА-МАИ, Василий Карасёв назвал смерть игрока, с которым успел поработать, «большой утратой и трагедией». 9 декабря Тимма окончательно развёлся с известной певицей Анной Седоковой, с которой состоял в браке с 2020 года. Давайте же вспомним его самые яркие игры в карьере, первый Матч всех звёзд Единой лиги, а также дебют в Летней лиге НБА.

Начнём, пожалуй, с первого в истории Единой лиги Матча всех звёзд. Проходил он в городе Сочи в 2017 году. Тимма, помимо главного события, принимал участие в конкурсе по броскам сверху. В своей первой попытке латвийский баскетболист попросил ему помочь известную телеведущую Аллу Михееву, которая справилась на отлично, держа мяч в руках, а игрок «Зенита» вколотил смачную «мельницу».

Второй слэм-данк тоже оказался успешным, после чего Янис оказался в финале. За трофей он сражался с Максимом Колюшкиным. К сожалению, у российского игрока не оказалось шансов, потому что латвийский баскетболист вколотил слэм-данк, прокинув мяч между ног. Естественно, выполнив сложнейший элемент, Тимма стал первым в истории победителем данк-контеста в Единой лиге.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В сезоне-2019/2020, когда Тимма выступал за «Химки», он, можно сказать, находился в лучших игровых кондициях — топовая форма, расцвет сил, начало отношений с Седоковой — все эти факторы сыграли только на руку Янису. В видео с лучшими моментами того сезона есть яркие «трёшки», перехват мяча из рук гигантского центрового «Реала» Уолтера Тавареша и моментальный пас через всю площадку на Сергея Карасёва, красивые слэм-данки и дуэли один в один.

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures S.A. и Единой лиге ВТБ.

Как вы уже поняли, Тимма обладал шикарным трёхочковым броском. Во многом из-за своего умения пулять точные «трёшки» Янис и делал разницу на паркете. В игре регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2019/2020 с «Автодором» герой нашего материала набрал 27 очков. Также он реализовал семь трёхочковых, добавив к ним семь подборов, а главное — помог своей команде победить со счётом 101:84.

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Янис включался не только на игры с аутсайдерами, но и очень часто проявлял себя в матчах с топами. Например, во встрече с ЦСКА всё в том же сезоне-2019/2020 Тимма набрал 26 очков, реализовав 11 из 15 бросков с игры. Было ещё немало встреч с УНИКСом, «Зенитом», «Фенербахче», «Жальгирисом», АСВЕЛом и другими менее статусными командами, где блистал латвийский баскетболист.

Про него говорили, что он связывал между собой костяк легионеров и российских игроков между собой. Был, так скажем звеном, через которого строилась «химия» в команде. Но никто не умаляет его заслуг в качестве шикарного баскетболиста, умеющего на паркете практически всё. Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин назвала Тимму одним из лучших иностранных игроков в истории чемпионата. Это, без сомнений, так!