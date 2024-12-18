«Зенит» и УНИКС — бывшие команды Яниса Тиммы. Сегодня они сыграют друг с другом. LIVE
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В рамках игрового дня Единой лиги — сразу четыре матча.
Сегодня, 18 декабря, будет сыграно четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию запланированных встреч и поделится самыми интересными моментами.
Для ознакомления с протоколом встреч просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Live Артемий Берстенев
📹 Где смотреть прямую трансляцию
Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» расскажет обо всех событиях, произошедших в запланированных встречах.
Комментарии
- 18 декабря 2024
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