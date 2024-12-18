В рамках игрового дня Единой лиги — сразу четыре матча.

«Зенит» и УНИКС — бывшие команды Яниса Тиммы. Сегодня они сыграют друг с другом. LIVE

Сегодня, 18 декабря, будет сыграно четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию запланированных встреч и поделится самыми интересными моментами.

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Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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