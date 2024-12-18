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Зенит — УНИКС: смотреть онлайн матч Единой лиги ВТБ от 18 декабря 2024 года, где смотреть трансляцию, ЦСКА и Локо

«Зенит» и УНИКС — бывшие команды Яниса Тиммы. Сегодня они сыграют друг с другом. LIVE
Артемий Берстенев Никита Бирюков
,
«Зенит» и УНИКС — бывшие команды Яниса Тиммы. LIVE
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В рамках игрового дня Единой лиги — сразу четыре матча.

Сегодня, 18 декабря, будет сыграно четыре матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию запланированных встреч и поделится самыми интересными моментами.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Для ознакомления с протоколом встреч просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Енисей
Красноярск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

📹 Где смотреть прямую трансляцию
Live Артемий Берстенев

📹 Где смотреть прямую трансляцию

Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» расскажет обо всех событиях, произошедших в запланированных встречах.
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Новости. Баскетбол
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