«Милуоки» стал обладателем Кубка НБА! А турнир — он точно надолго?

«Милуоки» стал вторым победителем так называемого внутрисезонного турнира, который теперь носит имя Кубка НБА. «Бакс» оказались главными выгодополучателями нового формата — он буквально возродил их после тяжёлого старта сезона. Яннис Адетокунбо и компания снова возвращаются в пул фаворитов текущего чемпионата.

Финал, правда, не подарил тех эмоций, на которые рассчитывали болельщики. Подопечные Дока Риверса показали великолепную защиту и без труда одолели ещё молодой коллектив из Оклахомы. Поскольку про развязку особо нечего сказать, давайте обсудим сам турнир: что изменилось, нравится ли он зрителям и какие проблемы НБА предстоит решить.

Два лагеря болельщиков

Пустые места на первой игре сезона-2024/2025 между «Клипперс» и «Финиксом» Фото: Getty Images

Зрители НБА разделились на два лагеря: казуальная аудитория, которая следит за лигой время от времени, и ярые фанаты, погружённые в каждую деталь. Лиге важно удерживать интерес обеих групп, но это пока не очень получается. В этом году у широкой аудитории заметен спад интереса, тогда как преданные фанаты наслаждаются высокой конкуренцией и обилием талантливых игроков.

Но бизнес НБА держится именно на массовой аудитории. Если вы не способны заинтересовать её, никакой уровень игры не спасёт вас от провала. С похожей проблемой столкнулся и Кубок НБА. Заядлые фанаты оценили новый формат, тогда как большинство зрителей до сих пор толком не понимает его правил и смысла.

Цена билетов и популярность

Когда стали известны участники полуфиналов в Лас-Вегасе, цены на билеты на решающие матчи упали в разы. В прошлом году такого не было, ведь до финала дошли «Лейкерс» — одна из самых популярных франшиз в Северной Америке. На этот раз играли «Бакс» и «Тандер», которые, при всём уважении, сильно уступают в узнаваемости «озёрникам», «воинам» или «никербокерам».

Зато финал стал доступным событием. Билеты за $ 30 дали возможность увидеть вживую Янниса, Гилджес-Александера и других звёзд. Для болельщиков это была отличная сделка.

Что ждёт Кубок НБА дальше?

Адам Сильвер, сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

НБА признаёт, что формат Кубка ещё на стадии формирования. Комиссионер Адам Сильвер, известный своей открытостью к экспериментам, уже намекнул, что впереди нас ждёт немало изменений. В этом году лига улучшила расписание: команды получили больше времени на подготовку, а трансляции шли в удобное время, избегая конкуренции с НФЛ. Однако остаются серьёзные вопросы.

Место проведения. Полуфиналы и финал в Лас-Вегасе потеряли «вайб плей-офф». На трибунах оказалось больше нейтральных зрителей и туристов, чем преданных болельщиков. Вполне возможно, что лиге придётся искать другую локацию для решающих матчей. Групповая стадия. Четыре игры — слишком мало, случай играет слишком большую роль. Расширение формата до восьми матчей сделало бы турнир справедливее, а в плей-офф попали бы только сильнейшие. Если продлить Кубок, его финал можно сдвинуть ближе к весне, когда внимание к НБА традиционно растёт после окончания сезона НФЛ.

Вызовы для Адама Сильвера

«Милуоки Бакс», финал Кубка НБА — 2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Должность комиссионера НБА — одна из самых сложных в мире спорта. И хотя Адам Сильвер справляется с ней неплохо, впереди его ждут серьёзные вызовы. Благодаря переменам, которые он инициировал, лига вырвалась из стагнации конца 2000-х и начала 2010-х. НБА стала более современной, а уровень таланта вырос. Но сейчас лига столкнулась с новыми проблемами.

Низкие рейтинги. Интерес к матчам падает среди массовой аудитории.

Интерес к матчам падает среди массовой аудитории. Однообразный стиль игры. Команды всё чаще используют схожую тактику (трёхочковые), из-за чего зрелищность страдает.

Команды всё чаще используют схожую тактику (трёхочковые), из-за чего зрелищность страдает. Поколенческий переход. Уход звёзд вроде Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Стефена Карри приведёт к сложному переходному периоду.

Сам Сильвер признаёт, что формат Кубка — лишь одна из вещей, которые необходимо доработать. Остаётся лишь наблюдать, как он справится с этими вызовами.

А что вы думаете о Кубке НБА? Интересен ли он вам? Какой формат был бы лучше? Поделитесь своим мнением.