Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе

С приближением Нового года пора подводить итоги. «Чемпионат» подготавливает рейтинги для каждого вида спорта, выделив самые яркие прорывы года. Однако выбрать главный прорыв-2024 предстоит вам, нашим дорогим читателям. Затем будет опубликован общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года»!

В баскетбольный список попали 10 мужчин. В нём находятся невероятно опытный Дмитрий Кулагин, лучший молодой игрок Единой лиги Кирилл Елатонцев, молодые звёзды Всеволод Ищенко и Паша Исмаилов, а также Егор Дёмин и Владислав Голдин, которые играют в американской лиге NCAA и претендуют на попадание в НБА. А кто из них действительно совершил наилучший прорыв, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

«Чемпионат» предлагает выявить «Прорыв года» в российском баскетболе. В ходе голосования игроки будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: прорыв 2024 года в баскетболе Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга 1 место Егор Дёмин 18-летний парень буквально «взорвал» все инфопространство своими шикарными выступлениями на старте сезона американской студенческой лиги NCAA. Егор играл за молодёжную команду мадридского «Реала» — одну из лучших спортивных школ во всей Европе, если вообще не лучшую. В составе «сливочных» Дёмин выделялся и дважды помог своему клубу выиграть молодёжную Евролигу. Останавливаться в развитии и ждать своего шанса заявить о себе в главной команде «Реала» Дёмин не стал, поэтому выбрал вариант с переездом в США, где стал выступать за университет Бригама Янга (BYU). Наш талант с ходу поразил всех своей игрой, став первым в истории своего учебного заведения, кто получил награду новичку недели в своей конференции. К слову, Егор выиграл две таких награды подряд. Известные эксперты сходятся во мнении, что баскетболист из России окажется минимум в топ-10 драфта 2025 года. А может быть, и гораздо выше. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 2 место Кирилл Елатонцев Центровой «Локомотива-Кубань» выиграл награду лучшему молодому игроку Единой лиги в прошлом сезоне. В этом же Елатонцев ещё сильнее заявил о себе, став неотъемлемой частью успеха клуба из Краснодара на старте сезона — девять побед кряду. Хоть Кирилл и не выходит в старте, начиная матчи со скамейки запасных, но ему очень доверяет тренер-президент Андрей Ведищев. Например, основной центровой Андрей Мартюк получает в среднем 17 минут игрового времени, а Елатонцев — 20. Нельзя не отметить тот факт, что Кирилл — лучший среди российских игроков «Локо» по статистике. В этом сезоне он в среднем набирает 7,9 очка при 4,1 подбора и 1,1 блок-шота, и всё это при шикарной реализации с игры — 65,9%. Чем вам не прорыв года? Фото: БК «Локомотив» 3 место Всеволод Ищенко Кто бы мог подумать, что 19-летний парень в своём первом сезоне в Единой лиге будет получать по 12 минут в среднем на паркете. И не в простой команде, а в одном из грандов нашего баскетбола — «Локомотиве-Кубань». Всеволод обладает отличными антропометрическими данными, которые помогают ему оставаться полезным на обеих сторонах паркета. Андрей Ведищев обещал делать ставку на молодых российских игроков, а ставка на Ищенко как на одного из очень талантливых баскетболистов нашей школы тому подтверждение. Разыгрывающий ещё набирается опыта, но уже делает большие успехи. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 4 место Андрей Мартюк Двукратный лучший молодой игрок Единой лиги Мартюк в этом сезоне выступает чуть хуже, чем в предыдущем, но центровой всё равно является неотъемлемой частью «Локомотива-Кубань» и сборной России. В составе национальной команды даже можно сказать, что Андрей — лидер, и это в 24 года! Ему ещё есть что доказывать, как и всем игрокам в этом списке, тем не менее баскетболист «Локо» продолжает прогрессировать. Увидим ли мы от него ещё заметный скачок в развитии? Фото: Пресс-служба университета Мичигана 5 место Владислав Голдин Если в этом сезоне за океаном очень сильно шумит Дёмин, то в прошлом году все лавры собрал Голдин. Центровой был одним из лучших игроков в составе «Флориды Атлантик». Он помог своей команде в 2023 году выйти в «Финал четырёх» NCAA, хотя ранее команда всего один раз в истории пробивалась в «Мартовское безумие». Впрочем, несмотря на мегауспешный прошлый год, вряд ли можно сказать, что в 2024-м Владислав не достоин упоминания в списке лучших. Он отказался от выставления своей кандидатуры на драфт НБА, последовав в университет Мичигана за тренером Дасти Мэем, с которым проработал три года. Начал сезон Голдин не лучшим образом, зато потом включился на полную. Баскетболист провёл 10 матчей, набирая в среднем 12,5 очка при 5,8 подбора и 1,9 блок-шота за игру. Этот сезон станет последним для российского игрока в NCAA. Ждём Влада в НБА? Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 6 место Дмитрий Кулагин Кто-то скажет, что лучшие годы Дмитрия уже позади, а «Чемпионат» ответит: «Кулагин всё ещё очень хорош». Да, сейчас он не играет ведущую роль, как это было в «Локомотиве-Кубань» или «Зените», но зато защитник стал в этом сезоне капитаном УНИКСа, являясь ключевым игроком со скамейки запасных. Дмитрий вытащил для казанцев не один матч своими яркими выступлениями. Чего только стоит бомбардировка «трёшками» ЦСКА в феврале 2024-го. Баскетболист включается именно в тот момент, когда ситуация этого требует больше всего, являясь важнейшим пазлом в структуре Велимира Перасовича. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 7 место Михаил Беленицкий Ещё один игрок УНИКСа в списке. Михаил присоединился к команде из Казани на правах аренды под конец прошлого регулярного чемпионата, добрался с ней до финала, а уже летом подписал контракт. Беленицкий пользуется доверием Велимира Перасовича, так как проводит по 22 минуты в среднем на паркете. Форвард является лучшим российским игроком в составе по статистике: 5,6 очка, 4,2 подбора и 0,9 передачи. В защите универсальность Михаила очень помогает клубу, который претендует на самые высокие награды в каждом сезоне. Баскетболист оправился от всех своих старых травм и продолжает прогрессировать. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 8 место Александр Чадов Воспитанник «Пари Нижний Новгород» Чадов с каждым новым годом показывает всё более уверенную игру в Единой лиге. Александр выходит на паркет в стартовой пятёрке клуба, который в этом сезоне показал, что достоин бороться на равных с командами «большой четвёрки». После смены тренера в «Пари НН» форвард при Сергее Козине получает в среднем 23 минуты на паркете, набирая 8,7 очка при 1,1 передачи и 5,1 подбора, являясь лучшим в клубе по количеству собранных отскоков. Чадов стал выделяться не только в Единой лиге, но и в составе сборной России, став MVP Кубка Дружбы минувшим летом. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 9 место Паша Исмаилов Форвард МБА-МАИ ещё в прошлом сезоне удивил многих своей неумолимой страстью и отдачей на паркете. Исмаилов зарекомендовал себя так, что прогресс не мог пройти мимо Василия Карасёва. Тренер московского клуба в этом сезоне даёт Паше играть больше, а главное — верит в молодой талант. Хоть МБА-МАИ не сильно выделяется в турнирной таблице Единой лиги, но баскетболист приковывает к себе немало внимания. Его прогресс виден невооружённым взглядом. Главный тренер сборной России Зоран Лукич заявил, что на позиции Исмаилова высокая конкуренция, именно поэтому он до сих не оказался на одном из сборов главной команды страны. Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ 10 место Андрей Зубков Баскетболисту летом стукнуло 33 года, а он в «прорывах года». Чего? Да-да, всё верно. Зубков — очень опытный игрок, который выступал за «Локомотив-Кубань», «Химки» и «Зенит», но именно в МБА-МАИ он стал полноценной звездой, показав свои возможности и умения сполна. В московском клубе Андрей играет в среднем по 30 минут и набирает по 16,3 очка. Это четвёртый показатель в Единой лиге. Также Зубков занимает второе место по количеству подборов в чемпионате — 7,6 в среднем. Форвард проводит свой лучший сезон по всем статистическим метрикам и заслужил звание лидера МБА-МАИ за полсезона. Очень даже заслуженный прорыв!

Какие ещё прорывы случились в 2024 году