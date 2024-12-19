«Пермь — столица баскетбола в России!» Юного таланта Свинина уже сравнивают с Кириленко

В Перми всегда любили и почитали баскетбол, и, как мы знаем, этот город является кузницей многих талантов. Одним из них точно можно считать 18-летнего Льва Свинина. Игрок уже вовсю приносит пользу «Парме» в Единой лиге ВТБ. Главный тренер Евгений Пашутин видит талант молодого парня и старается раскрыть его по полной. Тренер сборной России Зоран Лукич тоже не остался в стороне, часто привлекая Льва к играм главной команды страны. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» баскетболист рассказал о своём становлении, ключевых личностях на пути, «Парме», сравнениях с Андреем Кириленко, неожиданном вызове в сборную России, а также об интересах и друге Егоре Дёмине.

— Начнём с детства, кто привил вам любовь к баскетболу?

— Родители! У меня семья обожает баскетбол, постоянно ходила на «Урал-Грейт», такая команда была в Перми раньше. И вот я, когда ещё в животике у мамы был, ходил и слушал что происходит на матчах. Особого выбора не было куда пойти, родители отправили меня на баскетбол, вот так и получилось.

— Почему остановили свой выбор именно на этом виде спорта, были ли другие альтернативы, допустим, стать футболистом?

— В детстве занимался карате, ходил на ОФП всякую. Но это так, мимолётно. Можно сказать, что альтернатив вообще не было.

— Вы с юных лет выделялись за счёт своего роста или же был определённый скачок в каком-то возрасте?

— В детстве я был относительно выше всех. Потом, когда началось первенство России, меня как-то все догнали и перегнали даже. Ближе к первенству ДЮБЛ сильный скачок был, когда я прям вырос под два метра.

— Вы воспитанник пермского баскетбола. Каково это — пройти все ступени подготовки и попасть в главную команду – «Парму»?

— Да, часто думал об этом. В детстве был фанатом «Пармы», ходил на каждый матч, кричал и поддерживал, как сейчас ходят многие дети, рисовал плакаты. В общем, очень рьяным фанатом был. Конечно, невероятные эмоции, когда выбегаешь на приветствие, на паркет. Когда первый раз выбегал на приветствие, чуть слёзы не пошли, потому что это мечта ребенка. Теперь сам уже играю и за меня болеют!

Лев Свинин Фото: БК «Парма»

— Кто повлиял на вас больше всего на вашем пути становления баскетболистом?

— Конечно, родители, которые постоянно были со мной и сейчас всё время меня поддерживают, не пропускают почти ни одной игры. Если говорить про тренеров, то это мой первый тренер – Куракина Надежда Сергеевна, которая привила мне любовь к баскетболу, когда я начал им заниматься. Сделала так, чтобы он мне не разонравился и я не ушёл. Дальше на моём пути был Тетенов Максим Игоревич, с которым я бо́льшую часть жизни тренировался и которому безмерно благодарен.

Также хорошие тренеры встречались в ДЮБЛ: Пашков Юрий Евгеньевич, сейчас в «молодёжке» Катаев Антон Николаевич, ну и, конечно же, Пашутин Евгений Юрьевич — все немалый вклад внесли, всем невероятно сильно благодарен.

— В прошлом сезоне вас начали привлекать к главной команде «Пармы», кто произвёл на вас впечатление в игровом плане?

— В игровом плане, наверное, кто-то из легионеров. До этого не играл на таком уровне, а тут такие легионеры! Айзея Риз мне очень понравился. Прежде всего своей умной головой, тем как он читает игру, мягко говоря, был в шоке от его передач. Если говорить о российских баскетболистах, то Руслан Абдулбасиров очень понравился. Он настоящая машина блок-шотов и невероятно умный парень. Стас Ильницкий мне очень помогал и до сих пор помогает. Он поддерживает хорошую атмосферу в команде, подсказывает, поэтому он настоящий капитан!

— А Би Джей Джонсон?

— Хороший игрок (смеётся).

— Играть под руководством такого тренера, как Евгений Пашутин, – это..?

— Это, конечно же, дисциплина. Необходимо выкладываться на полную, на 100%, отдавать всего себя на паркете, играть сердцем, кость в кость, как любит говорить Евгений Юрьевич.

— Чувствуется ли невероятный опыт Евгения Юрьевича после тренировок и игр под его руководством? В чём это проявляется?

— Да, само собой, всё это чувствуется. Как это можно описать? Просто тем, как он ведёт тренировочный процесс, как он принимает решения в играх. Это всё заметно, всё кроется в деталях и собирается из разных маленьких частей. Он говорит правильные вещи в жизни, а вне баскетбола подсказывает и помогает. Не говоря уже о тренировках, на которых все черпают море полезной информации. Просто чувствуется, что человек очень-очень опытный.

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

— Евгений Пашутин сравнил вас с Андреем Кириленко. Насколько лестно такое сравнение для 18-летнего парня?

— Честно, я не очень люблю себя хвалить. Поэтому, наверное, пропустил это мимо ушей, однако многие пацаны из команды, можно так сказать, подкалывали меня после той фразы. Конечно, приятно, когда такие вещи говорят, особенно когда такие люди, как Евгений Юрьевич. Но, повторюсь, особого внимания не обратил, так как не люблю себя хвалить.

— Ваш тренер сказал, что у вас огромный потенциал, однако ещё есть над чем работать. Что вам нужно развивать?

— На данный момент в первую очередь это, конечно же, физические данные. Необходимо работать в тренажёрном зале. Не хватает мне мощи для Единой лиги, поэтому нужно работать над своим телом. В игровом плане необходимо работать над всем — развиваться и двигаться вперёд.

— Что вы считаете своим главным оружием на паркете?

— Я думаю, это баскетбольное IQ, голова моя, принятие решений. Ну и, конечно, то, что я готов падать за каждый мяч, моя самоотдача на площадке.

— В матче с ЦСКА вы получили много игрового времени и набрали восемь очков, сделали четыре подбора. Хоть ваша команда и проиграла, чувствовали ли некое удовлетворение от своей игры?

— Честно, я той игрой вообще был недоволен. Хоть на бумаге и по статистике выдал лучший матч в карьере, но был очень недоволен прежде всего собой, потому что все набранные очки были достаточно лёгкими. Если бы я не реализовал те броски, то это был бы просто позор. В общем, я не сделал того, что хотел сделать, поэтому был очень недоволен. Намного важнее то, что мы не победили, чем всё остальное.

— В целом каково это играть против такого гранда, как ЦСКА. Было ли давление?

— Нет, я на каждый матч выхожу как на последний. Неважно, с кем мы играем, поэтому особого давления не было. Но тем не менее когда в голове задумываешься немножко, что в детстве смотрел на всех этих людей по телевизору, фанател от их игры, а сейчас выходишь вместе с ними на паркет…

Иногда, бывает, смотрю различные фотографии. Есть одна, где со мной защищается Аврамович, кажется, что это монтаж, и сначала вообще не верится в это. Поэтому да, эмоции бешеные даёт, но повторюсь: на каждый матч выхожу как на последний.

Лев Свинин в матче с ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

— Кого бы могли выделить, кто запомнился?

— Наверное, как раз Алекса Аврамович. Сильный, очень сильный игрок. Лучший защитник Олимпийских игр. У него очень много опыта, в обороне против него очень сложно что-то сделать. В нападении он очень хорошо читает игру, его «трёшка», его мягкая кисть. Можно сказать, что фанатею от этого. Чувствуется его уровень!

— Евгений Пашутин всё чаще доверяет вам место на паркете. Считаете ли вы, что уже достойны большего, или пока об этом рано говорить?

— Тренеру виднее, но я, понятное дело, хочу большего и работаю для этого. Думаю, всё будет, планомерно работаем, а результат придёт.

— Как считаете, травма Самсона Руженцева сильно подпортила планы «Пармы» в этом сезоне?

— Самсон — сильный игрок! Это можно было увидеть на Кубке Дружбы, который был в Перми, когда он ещё играл в предсезонке за «Парму». Было видно его роль в команде, что он считается одним из лидеров. Думаю, да, потому что Сэм в невероятном порядке! Сейчас он понемногу возвращается после травмы, получает минуты. Думаю, команда с ним станет лучше. Прежде всего это больше ротации и больше опыта.

— Вас летом вызывали на тренировочный сбор сборной России, поделитесь первыми ощущениями, после того как узнали об этом?

— Я был в это время на сборе со сборной России U20, наш сбор уже подходил к концу, а я подхватил какую-то инфекцию и ехал в больницу. Мы едем, а мне знакомая подруга отправила новость, что меня вызвали в главную команду страны. Я сначала вообще не поверил, думал, что за ерунда. Затем зашёл на сайт РФБ и просто обомлел… Было настроение не очень из-за того, что болею и еду в больницу, но сразу же про это всё забыл. Меня настигли максимальное счастье, радость и гордость за себя.

Сразу же позвонил родителям, они у меня очень эмоциональные: папа сразу же весь в слезах и так далее. Это точно останется в памяти на всю жизнь!

— Опишите, пожалуйста, каково это тренироваться под руководством Зорана Лукича, в чём заключается его характерный стиль?

— Как он сам говорит и как говорили мужики, с которыми я общался, что он в сборной совершенно другой, не как в «Нижнем Новгороде». Там он был всё равно жёстче, но тем не менее это требовательный тренер. Его необходимо слушать, потому что, если он на тренировке скажет какую-либо комбинацию или задание, а ты после его слов сделаешь что-то неправильно, ему это очень не понравится, поэтому надо всегда быть сконцентрированным, выполнять его установки и выкладываться на полную. Хороший тренер, мне очень понравилось с ним работать. Я получил отличный опыт, надеюсь, не в последний раз.

Лев Свинин Фото: РФБ

— Вы принимали участие в том самом Кубке Дружбы, где был скандал со сборной Колумбии. Почему такое произошло?

— Я баскетболист, я игрок. Ничего не знаю, это не моё дело.

— Кириленко назвал этот инцидент проколом, вы как считаете?

— Если такой человек, как Андрей Геннадьевич, говорит так, то соглашусь с ним.

— В целом есть различия между игрой за сборную и за клуб?

— Думаю, да, потому что в клубе вы все тренируетесь вместе на постоянной основе с начала сезона. К тому же Евгений Юрьевич с клубом уже третий год, если я не ошибаюсь, мы все уже знаем систему, схемы, сильные и слабые стороны игроков, а когда ты приходишь в сборную, то это всё совсем другое. Понятное дело, что волнение присутствует, так как я молодой игрок. Два разных места таких, но спасибо тренеру Зорану, который всё понимал прекрасно, объяснял мужикам опытным, что нужно подсказывать молодым, помочь, где надо. Всё было круто, можно сказать, легко и удачно.

— Многие говорят, что Пермь – чуть ли не столица баскетбола в России наравне с Москвой. Вы так считаете?

— Да, Пермь — столица баскетбола в России! Как говорил Сергей Александрович Белов: «Пермь — это лучший город для баскетбола». И это подтверждается с каждым новым матчем, когда полный «Молот» (арена клуба «Парма». — Прим. «Чемпионата») собирается и все болельщики орут во все голоса. Это просто непередаваемые эмоции. Считаю, что Пермь — это, безусловно, столица баскетбола в России!

— Как думаете, это связано с наследием «Урал-Грейт» или же в целом в регионе и городе очень любят и почитают баскетбол?

— Думаю, да, это связано со вкладом «Урал-Грейт». Спасибо большое Сергею Валентиновичу Кущенко, что создал такую команду. У меня родители ходили на эту команду, рассказывали мне, как там всё было. Считаю, что всё пошло как раз таки оттуда, вся эта любовь к баскетболу, к шоу. Спасибо ему.

Лев Свинин (№3) на скамейке запасных Фото: Единая лига ВТБ

— Вы являетесь прообразом современного баскетболиста – высокий, длиннорукий, универсальный, с поставленным броском. Как считаете, это помогает вам в Единой лиге?

— Наверное, да. Антропометрия у меня хорошая. Вот если сравнить мои данные с каким-нибудь хорошим маленьким игроком, всё равно легче, когда ты высокий и длиннорукий. Появляется больше возможностей на площадке где-то взять мяч или перехватить его. Думаю, антропометрические данные помогают мне.

— Смотрите НБА или Евролигу? Кому симпатизируете?

— НБА смотрю чаще, немножко слежу за Евролигой. В большинстве своём это повторы матчей, так как необходимо придерживаться режима, надо же спать ночью. Из действующих игроков симпатизирую Луке Дончичу и Николе Йокичу из-за того, как они видят площадку, их умений, баскетбольного IQ. Можно сказать, они совершенны, очень сильные! Ещё нравится стиль Энтони Эдвардса, такой наглый «комбогард», который может и слэм-данк вколотить, и «трёшку» реализовать.

— Кто является вашим кумиром? Может быть, персонально за кем-то следите?

— Однозначно Коби Брайант! Благодаря его менталитету.

— Если бы у вас была возможность сыграть с любой баскетбольной легендой, кого бы вы выбрали?

— Наверное, это и был бы Коби Брайант. Великий игрок всё-таки. Он мой единственный кумир!

— Даже несмотря на наличие Майкла Джордана?

— Думаю, да. Я не застал времена Джордана, а когда начинал заниматься баскетболом, Коби Брайант ещё играл. Очень пристально следил за ним, читал книги про него, смотрел разные фильмы. Его менталитет, отношение к делу — он мой самый главный кумир. Если бы существовала такая возможность, то хотел бы увидеться с ним на площадке.

Лев Свинин Фото: БК «Парма»

— Что вас больше мотивирует — похвала от тренера или критика? Почему?

— Критика. Когда тренер недоволен тобой, значит, надо работать над чем-то, что-то исправлять, а когда хвалит — это приятно, но на этом всё… Ты понимаешь, что сделал всё правильно, и ничего не предпринимаешь, а когда тебя критикуют, это помогает меняться и прогрессировать. Поэтому 100% критика.

— Есть ли ещё молодые российские баскетболисты, за которыми вы следите?

— Да, я постоянно смотрю и Суперлигу, и молодёжную Единую лигу. В частности, слежу за своими близкими друзьями: Ильёй Ермаковым, Вадимом Ширинкиным, Михаилом Дулкаем, Яном Додеусом, Егором Евстафьевым и Максимом Огарковым. Игры с их участием часто смотрю и пересматриваю, а так постоянно смотрю статистику, можно сказать, слежу за многими молодыми игроками.

— Все сейчас обсуждают Егора Дёмина. За его успехами следите?

— Конечно, смотрел даже пару игр. Мне довелось поиграть с ним в одной команде — в сборной России U16 на турнире в Испании. Сейчас с ним списываемся иногда, общаемся, как там у него дела в Америке. Поэтому — да, слежу.

— Он уже тогда выделялся?

— Да-да, выделялся. Уже тогда это чувствовалось. Он был размерами выше всех, по антропометрии, и выделялся по принятию решений на паркете, баскетбольному IQ. Уже тогда понял, что это очень сильный игрок и у него светлое будущее.

— Думаете, он сможет закрепиться в НБА?

— Очень на это надеюсь, всё-таки друг, поэтому всегда за него!

— Есть ли у вас хобби за пределами спорта?

— С недавнего времени начали с друзьями в компьютер играть — в Counter-Strike. Редко, не вредя режиму, не во вред тренировкам. Так скажем, просто в своё удовольствие, посмеяться с друзьями. А если говорить в целом, то провожу время с семьей, с родными, с девушкой любимой.

— Увидим ли мы «Парму» в плей-офф Единой лиги в этом сезоне?

— Увидим!