Жёсткая правда? Грубые слова после смерти Тиммы разделили фанатов. А на какой вы стороне?

В ночь с 16 на 17 декабря стало известно о трагической смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Его тело было найдено в бизнес-отеле в центре Москвы. Основные версии — самоубийство и асфиксия. Детали происшествия вызвали широкий резонанс, особенно из-за сообщения от бывшей жены Тиммы, певицы Анны Седоковой, найденного в его телефоне. За неделю до трагедии стало известно об их официальном разводе. Их брак, начавшийся в 2020 году, неоднократно обсуждался в СМИ, нередко с акцентом на личные сложности пары.

Янис и Анна всегда привлекали внимание — и фанатов спорта, и любителей шоу-бизнеса. За эффектными снимками в соцсетях скрывались сложные отношения, о которых говорили оба. Тимма делился своими переживаниями в интервью и социальных сетях, в том числе признаваясь в мыслях о суициде. Накануне трагедии он поздравил Седокову с днём рождения, что могло стать роковым эмоциональным триггером.

На этом фоне резонанс вызвали слова президента «Динамо» Владивостока Эдуарда Сандлера, опубликованные в чате тематического телеграм-канала. Его комментарии были резкими: «Слабый генетический вид. Молодые пусть читают и думают. Сначала волосы в белый, потом бросить жену с грудным ребёнком, потом убить себя. Слабый вид обезьяны. Всем молодым идиотам урок».

Позже Сандлер объяснил позицию, назвав свои слова эмоциональной реакцией: «Меня очень сильно расстраивают такие примеры. Это не посыл к конкретному человеку. Янис Тимма был когда-то хорошим баскетболистом. Этот парень — латыш, не знаю, что там было с его воспитанием, в его семье, в его стране. Но я просто хотел высказать мнение на баскетбольном сайте, который молодые баскетболисты читают. Нужно быть просто осторожнее. Опираться на фундаментальные ценности. Оберегать свою семью, страну, жену. Ни в коем случае не бросать жён с грудными детьми. Не вестись на каких-то известных публичных дам кратковременно, потому что можно разрушить свою психику».

Янис Тимма, 2021 год Фото: «Чемпионат»

Слова Сандлера нашли отклик в спортивной среде, но не все разделили его подход. Его заявления касались не столько конкретного случая, сколько общего примера для молодых спортсменов: «Если психика слабая и ты, в принципе, слабый вид мужчины, то можешь вот так закончить. Процесс самоуничтожения, как мы видим, происходит. Поэтому я высказался таким образом. Пример молодым спортсменам: опирайтесь на фундаментальные вещи. И просто как факт: мужчина, покончивший жизнь самоубийством, — это слабый вид генетически. Потому что мужчина создан для другого: для продолжения рода, для защиты своего рода, для реализации в жизни, изменения её к лучшему, защиты своей страны и своей семьи».

Сандлер в этот момент сказал нечто, что заставило многих задуматься. Его слова прозвучали как напоминание о том, как часто наши собственные ошибки отражаются на окружающих. Это было честно, возможно, даже слишком честно для кого-то, кто привык к более мягким формулировкам в такие моменты. Его комментарии вызвали разные реакции. Для одних это стало важным уроком — напоминанием, что жизнь не прощает беспечности. Для других это звучало как нечто неожиданное, словно тренер, который вместо привычного вдохновляющего монолога вдруг решил поговорить о вещах, от которых обычно стараются уйти.

Янис Тимма оставил яркий, но сложный след в истории латвийского баскетбола. Он начинал профессиональный путь в «Лиепаяс Лаувас» и достиг пика в 2017 году, выступая за европейские клубы, такие как «Баскония» и «Олимпиакос». Однако последние годы были непростыми: из профессионального баскетбола он перешёл в Медиалигу 3x3, что стало скорее символом его привязанности к России, чем шагом вперёд.