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Зенит — УНИКС: результат матча регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги от 18 декабря, как сыграли и какой счёт, аналитика

УНИКС снова топ! Победа казанцев над элитным соперником — официально первая в сезоне
Андрей Антсон
Джален Рейнольдс
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Разбираем успех подопечных Велимира Перасовича и проблемы «Зенита».

Ещё пару месяцев назад сложилось ощущение, что чемпионское окно УНИКСа закрылось. И чтобы казанцы смогли вернуть себе статус реального претендента на титул, им предстоит сделать перезагрузку. Но прошлым летом клуб не произвёл значительных изменений в составе, снова сделав ставку на привычных игроков. Однако команду покинул её лидер — Ненад Димитриевич, возможно, лучший игрок Единой лиги ВТБ последней пары лет.

Опасения стали подтверждаться на практике: УНИКСу никак не удавалось забрать победу с соперником из топ-4. Все остальные команды казанцам были по зубам, но это и ожидается от коллектива с таким статусом. Именно поэтому осенью мы обсуждали потрясающую форму и уверенность ЦСКА, яркий и удивительный «Локомотив», а также звёздный «Зенит». УНИКС был где-то на вторых рядах.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов

Но нельзя забывать, что эту команду до сих пор тренирует специалист, который уже привёл её к чемпионству. Если изменений в составе пока не последовало, то прогрессировать необходимо за счёт внутренних ресурсов. Велимир Перасович пересмотрел ротацию, немного иначе расставил акценты, и вот — команда заиграла по-новому.

Главным испытанием для казанцев стал матч с «Зенитом» 18 декабря. Петербуржцы подошли к встрече с впечатляющей серией из 12 побед. УНИКС мог демонстрировать отличный баскетбол в регулярном сезоне, но, пока он не начнёт побеждать конкурентов из топ-4, серьёзно воспринимать его шансы на титул никто не будет. Именно поэтому этот матч имел особое значение для гостей.

Тренеры не стали экспериментировать с составами — менять что-либо у команд, находящихся на ходу, просто не имело смысла. С первых же секунд игра приобрела невероятно высокий темп. Быстрые атаки, результативный баскетбол, и сразу стало видно, что УНИКС решил навязать сопернику свою защиту. Казанцы использовали прессинг по всему полю практически в каждом владении. Это было не слишком радикально, чтобы не выдохнуться, но достаточно эффективно для того, чтобы сбивать темп соперника.

Игроки УНИКСа встречают зенитовцев на их половине площадки

Игроки УНИКСа встречают зенитовцев на их половине площадки

Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» в этой игре сделал ставку на своих звёздных легионеров, показав консервативный подход. Центральной фигурой стал Дуэйн Бэйкон. Петербуржцы доверили ему полную свободу, позволяя атаковать в любых ситуациях, что вылилось в 25 бросков с игры — цифра, достойная матчей НБА.

Бэйкон любит брать игру на себя и зарабатывать фолы, но УНИКС нашёл способ сдержать его. Особенно выделился Джален Рейнольдс, который без нарушений успешно противостоял рывкам звёздного форварда. Сам Рейнольдс также был невероятно эффективен в атаке: уже к концу первой четверти он набрал 14 очков, в то время как у Бэйкона было 13.

Однако атака «Зенита» казалась слишком зависимой от одного игрока. Лишь Трент Фрейзер (17 очков) смог дополнить усилия Бэйкона, тогда как остальные не показали ничего выдающегося. У УНИКСа же было сразу несколько баскетболистов, готовых взять на себя игру в ключевые моменты. Когда Рейнольдса начали активно опекать, за дело взялся Девон Акун-Пёрселл.

Сергей Карасёв и Винс Хантер сдваиваются на Джалене Рейнольдсе

Сергей Карасёв и Винс Хантер сдваиваются на Джалене Рейнольдсе

Фото: Единая лига ВТБ

Вторая четверть стала ключевой. Интенсивная защита УНИКСа и зависимость «Зенита» от одного лидера позволили казанцам совершить рывок 13-0, увеличив разрыв до 42:29.

Петербуржцы пытались соответствовать атакующему темпу соперника, давая Омари Спеллмену шанс реализовать сложные «трёшки», но их нападение выглядело сумбурным. Множество ошибок, спорные решения и слабая игра в защите, где особенно не справлялся Винс Хантер (показатель «плюс-минус» -16), стали причиной провала.

В одном из эпизодов Хантер не сдержался и грубо сбил Рейнольдса, который некоторое время оставался на паркете. К счастью, обошлось без травм, и Джален продолжил матч, хотя его активность после этого заметно снизилась.

Джален Рейнольдс после неприятного столкновения с Винсом Хантером

Джален Рейнольдс после неприятного столкновения с Винсом Хантером

Фото: Единая лига ВТБ

Во второй половине «Зенит» начал догонять. Команда с таким сильным составом не могла долго находиться в кризисе. Бэйкон включил режим снайпера, попадая практически всё, что бросал, и за две минуты до конца третьей четверти петербуржцы сравняли счёт. Однако, вместо того чтобы развить успех, они расслабились и позволили УНИКСу провести ещё один крупный рывок.

В этот отрезок блистали Девон Акун-Пёрселл и Маркос Найт, раз за разом пробивая сбитую с толку защиту соперника. К началу заключительной четверти счёт был 70:56 в пользу УНИКСа. Казалось, игра сделана. Но казанцы внезапно отказались от своего стиля, сосредоточившись на удержании счёта. Быстрые атаки сменились попытками тянуть время, что оказалось ошибкой.

В таком темпе звёздам «Зенита» было комфортно играть. Бэйкон продолжал попадать, а его партнёры подключились к борьбе, что привело к нервной концовке. У «Зенита» оставалось несколько шансов перевести игру в овертайм, но Омари Спеллмен, один из лучших снайперов лиги, не сумел реализовать трёхочковый бросок в самый важный момент.

Общая статистика команд

Общая статистика команд

УНИКС одержал первую победу в сезоне над соперником из топ-4, заявив о себе как о реальном претенденте на титул. Казанцы показали впечатляющий уровень игры, тем более в гостях. «Зениту» есть над чем подумать: команда слишком зависима от Дуэйна Бэйкона и неспособна сохранять концентрацию на протяжении всей игры, что позволяет соперникам организовывать крупные рывки. Регулярный сезон Единой лиги продолжается. Следите за новостями вместе с нами!

Видео доступно в сообществе VK Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

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