УНИКС снова топ! Победа казанцев над элитным соперником — официально первая в сезоне

Ещё пару месяцев назад сложилось ощущение, что чемпионское окно УНИКСа закрылось. И чтобы казанцы смогли вернуть себе статус реального претендента на титул, им предстоит сделать перезагрузку. Но прошлым летом клуб не произвёл значительных изменений в составе, снова сделав ставку на привычных игроков. Однако команду покинул её лидер — Ненад Димитриевич, возможно, лучший игрок Единой лиги ВТБ последней пары лет.

Опасения стали подтверждаться на практике: УНИКСу никак не удавалось забрать победу с соперником из топ-4. Все остальные команды казанцам были по зубам, но это и ожидается от коллектива с таким статусом. Именно поэтому осенью мы обсуждали потрясающую форму и уверенность ЦСКА, яркий и удивительный «Локомотив», а также звёздный «Зенит». УНИКС был где-то на вторых рядах.

Но нельзя забывать, что эту команду до сих пор тренирует специалист, который уже привёл её к чемпионству. Если изменений в составе пока не последовало, то прогрессировать необходимо за счёт внутренних ресурсов. Велимир Перасович пересмотрел ротацию, немного иначе расставил акценты, и вот — команда заиграла по-новому.

Главным испытанием для казанцев стал матч с «Зенитом» 18 декабря. Петербуржцы подошли к встрече с впечатляющей серией из 12 побед. УНИКС мог демонстрировать отличный баскетбол в регулярном сезоне, но, пока он не начнёт побеждать конкурентов из топ-4, серьёзно воспринимать его шансы на титул никто не будет. Именно поэтому этот матч имел особое значение для гостей.

Тренеры не стали экспериментировать с составами — менять что-либо у команд, находящихся на ходу, просто не имело смысла. С первых же секунд игра приобрела невероятно высокий темп. Быстрые атаки, результативный баскетбол, и сразу стало видно, что УНИКС решил навязать сопернику свою защиту. Казанцы использовали прессинг по всему полю практически в каждом владении. Это было не слишком радикально, чтобы не выдохнуться, но достаточно эффективно для того, чтобы сбивать темп соперника.

Игроки УНИКСа встречают зенитовцев на их половине площадки Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» в этой игре сделал ставку на своих звёздных легионеров, показав консервативный подход. Центральной фигурой стал Дуэйн Бэйкон. Петербуржцы доверили ему полную свободу, позволяя атаковать в любых ситуациях, что вылилось в 25 бросков с игры — цифра, достойная матчей НБА.

Бэйкон любит брать игру на себя и зарабатывать фолы, но УНИКС нашёл способ сдержать его. Особенно выделился Джален Рейнольдс, который без нарушений успешно противостоял рывкам звёздного форварда. Сам Рейнольдс также был невероятно эффективен в атаке: уже к концу первой четверти он набрал 14 очков, в то время как у Бэйкона было 13.

Однако атака «Зенита» казалась слишком зависимой от одного игрока. Лишь Трент Фрейзер (17 очков) смог дополнить усилия Бэйкона, тогда как остальные не показали ничего выдающегося. У УНИКСа же было сразу несколько баскетболистов, готовых взять на себя игру в ключевые моменты. Когда Рейнольдса начали активно опекать, за дело взялся Девон Акун-Пёрселл.

Сергей Карасёв и Винс Хантер сдваиваются на Джалене Рейнольдсе Фото: Единая лига ВТБ

Вторая четверть стала ключевой. Интенсивная защита УНИКСа и зависимость «Зенита» от одного лидера позволили казанцам совершить рывок 13-0, увеличив разрыв до 42:29.

Петербуржцы пытались соответствовать атакующему темпу соперника, давая Омари Спеллмену шанс реализовать сложные «трёшки», но их нападение выглядело сумбурным. Множество ошибок, спорные решения и слабая игра в защите, где особенно не справлялся Винс Хантер (показатель «плюс-минус» -16), стали причиной провала.

В одном из эпизодов Хантер не сдержался и грубо сбил Рейнольдса, который некоторое время оставался на паркете. К счастью, обошлось без травм, и Джален продолжил матч, хотя его активность после этого заметно снизилась.

Джален Рейнольдс после неприятного столкновения с Винсом Хантером Фото: Единая лига ВТБ

Во второй половине «Зенит» начал догонять. Команда с таким сильным составом не могла долго находиться в кризисе. Бэйкон включил режим снайпера, попадая практически всё, что бросал, и за две минуты до конца третьей четверти петербуржцы сравняли счёт. Однако, вместо того чтобы развить успех, они расслабились и позволили УНИКСу провести ещё один крупный рывок.

В этот отрезок блистали Девон Акун-Пёрселл и Маркос Найт, раз за разом пробивая сбитую с толку защиту соперника. К началу заключительной четверти счёт был 70:56 в пользу УНИКСа. Казалось, игра сделана. Но казанцы внезапно отказались от своего стиля, сосредоточившись на удержании счёта. Быстрые атаки сменились попытками тянуть время, что оказалось ошибкой.

В таком темпе звёздам «Зенита» было комфортно играть. Бэйкон продолжал попадать, а его партнёры подключились к борьбе, что привело к нервной концовке. У «Зенита» оставалось несколько шансов перевести игру в овертайм, но Омари Спеллмен, один из лучших снайперов лиги, не сумел реализовать трёхочковый бросок в самый важный момент.

Общая статистика команд

УНИКС одержал первую победу в сезоне над соперником из топ-4, заявив о себе как о реальном претенденте на титул. Казанцы показали впечатляющий уровень игры, тем более в гостях. «Зениту» есть над чем подумать: команда слишком зависима от Дуэйна Бэйкона и неспособна сохранять концентрацию на протяжении всей игры, что позволяет соперникам организовывать крупные рывки. Регулярный сезон Единой лиги продолжается. Следите за новостями вместе с нами!

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