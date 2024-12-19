«Он не мой отец». Грустная история о взаимоотношениях легендарного Родмана и его дочери

Деннис Родман, тот самый человек, который собрал больше колец, чем ювелирный магазин, и прожил жизнь, полную такого количества драмы, что её хватило бы на десяток фильмов, снова в центре внимания. Но на этот раз дело не в его эпатажных выходках или баскетбольных подвигах.

Взгляды теперь прикованы к его дочери, Тринити Родман, звезде женской футбольной лиги и обладательнице олимпийского золота. В недавнем интервью она открыла тот самый секрет, который, возможно, объясняет, почему она превратилась в такую силу на футбольном поле. Оказывается, быть ребёнком легенды с репутацией Родмана — это как играть в игру, где самый близкий соперник — твой же отец, который, по её словам, так и не смог стать для неё настоящим отцом.

Тринити не скрывает своей боли и разочарования. «Он не мой отец. Может быть, по крови, но не больше», — заявила она. Попытки наладить отношения с Родманом в детстве оборачивались лишь ещё бо́льшими разочарованиями. Когда она с братом пыталась жить с ним, дом превратился в непрекращающуюся вечеринку. «Он устраивал тусовки круглосуточно, приводил случайных женщин. Ему всегда нравился свет софитов», — поделилась Тринити.

Тринити Родман, август 2024 года Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Жизнь легенды баскетбола, известного под прозвищем Червь, всегда была бурной. Однако после завершения карьеры в 2006 году Родман не остановился. Алкоголь, вечеринки и попытки реабилитации сопровождали его все последующие годы. Для Тринити это означало одно — отсутствие отца рядом. Она называет его «алкоголиком» и признаётся, что, несмотря на всю боль, чувствует необходимость защищать его образ. «Мы не хотим выставлять его в дурном свете. Но это ценой подавления собственного гнева», — отметила она.

Даже редкие попытки Денниса поддержать дочь превращались в хаос. Один из самых ярких эпизодов — его неожиданный визит на игру Тринити в четвертьфинале Национальной женской футбольной лиги. Никто, включая её мать, не знал о его приезде, пока Родман уже не оказался у поля. Его громкие возгласы с трибуны на фоне напряжения и стресса важной игры буквально выбили Тринити из колеи. Она расплакалась прямо на поле, а команда одноклубниц едва смогла её успокоить. «Я думала, что это мой момент, но он снова испортил всё. Он знает, что делает», — призналась она.

Тринити Родман и Деннис Родман Фото: Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

После игры фотография, на которой Родман обнимает Тринити, разлетелась по соцсетям, породив массу обсуждений. Внешне это выглядело как трогательный момент, но реальность была куда более болезненной. Тринити ожидала, что это станет началом новых отношений с отцом, но вместо этого последовало молчание. Родман вновь исчез на долгие годы.

«Глупо с моей стороны было думать, что что-то изменится», — с горечью вспоминает Тринити. Каждый его визит внушал ей надежду, которая неизменно разрушалась. Сегодня она даже не знает его номера телефона — не только из-за его постоянных смен, но и потому, что больше не чувствует потребности поддерживать связь. Родман всё ещё пытается выйти на контакт, но для Тринити это уже ничего не значит.

Семья Родман — это пример того, как за ярким фасадом знаменитости могут скрываться сложные личные истории. Деннис Родман, несомненно, оставил свой след в истории баскетбола, но вот роль отца оказалась для него куда более сложной задачей. Кажется, что его звёздный статус не помог ему наладить отношения с дочерью. Настоящие трудности зачастую остаются за кадром.