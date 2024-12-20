Жуткая травма в матче Евролиги. Баскетболист кричал от боли, а болельщики теряли сознание

Матиас Лессор, центровой греческого «Панатинаикоса», получил тяжелейшую травму в матче Евролиги с «Басконией». На 32-й минуте игры при счёте 56:35 в пользу афинян он попытался совершить перехват, но поскользнулся на паркете. Падение обернулось жутким переломом левой ноги.

Атмосфера в зале мгновенно изменилась. Тишина накрыла арену, где до этого тысячи болельщиков восторженно наблюдали за относительно доминирующей игрой своей команды. Лессор закричал от боли, а его лодыжка приняла неестественное положение. Это было настолько шокирующим зрелищем, что, по некоторым данным, девять зрителей потеряли сознание, некоторые из них — прямо на глазах у игроков. Троим из них потребовалась неотложная медицинская помощь.

Видео можно посмотреть на канале SportalGR в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

Несмотря на тяжесть травмы, французский центровой продемонстрировал невероятную стойкость, сумев самостоятельно покинуть площадку. Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман не преминул отметить этот момент: «Матиас — настоящий лев. Даже в такой ситуации он отказывается от помощи. Он ушёл с площадки на одной ноге».

Позднее выяснилось, что у Лессора диагностирован перелом малоберцовой кости. Операция назначена на ближайший день, и впереди его ждёт долгий путь восстановления, который займёт около четырёх месяцев. Сейчас баскетболист находится в больнице, где его поддерживают тренерский штаб и товарищи по команде.

Игроки «Панатинаикоса» и «Басконии» после случившегося Фото: Кадр из трансляции

Атаман после матча отметил, что травма Лессора не просто удар по команде, но и трагедия для всего баскетбольного сообщества: «Мы потеряли бойца, но Матиас вернётся. Он сильнее, чем вы можете себе представить».

Победа «Панатинаикоса» в этом матче, конечно, должна была стать главной новостью, но всё оказалось в тени того ужасающего момента. Для Лессора начался долгий путь восстановления, но, зная его непреклонную волю и решительность, можно быть уверенным: он вернётся на паркет ещё более мощным, чем прежде.