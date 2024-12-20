Стареющий форвард установил несколько достижений в одной игре. Чем же Король удивит дальше?

Очередные рекорды от Леброна Джеймса в НБА. Какие на этот раз — почти в 40 лет?

Когда Леброн Джеймс снова переписывает рекорды, это уже не вызывает бурю удивления. Но каждый новый исторический шаг легенды НБА — это постоянное напоминание о его исключительности и неподражаемом вкладе в игру.

В этот раз лидер «Лейкерс» стал абсолютным рекордсменом лиги по минутам, проведённым на паркете в регулярных сезонах, обогнав легендарного Карима Абдул-Джаббара. Этот момент наступил в игре с «Сакраменто», где Леброн провёл 34 минуты и завершил встречу с общим показателем 57 471 минута. Абдул-Джаббару этот рекорд принадлежал долгие 35 лет.

Леброн Джеймс сам описывает достижения как «крутую честь», при этом акцентируя внимание на важности быть доступным для своей команды на протяжении двух десятилетий. Его карьера связана с впечатляющими статистическими показателями и потрясающим умением оставаться на пике формы. В прошлом сезоне он уже стал лидером по минутам, включая плей-офф, и сейчас добавил ещё один пункт в свой список уникальных свершений.

Рекорды — это часть наследия Леброна Джеймса, но он никогда не ставил их во главу угла. Для него важен сам процесс: каждый матч регулярного чемпионата становится подготовкой к эпическим играм в плей-офф (и, вероятно, к очередному вылету). Разделить эти две стороны его карьеры — регулярку и постсезон — невозможно.

Особенно впечатляют его статистика и форма в 39 лет (через 11 дней ему исполнится уже 40, между прочим): 22,6 очка, 7,9 подбора и 9,0 передачи в среднем за матч. Для большинства игроков такие показатели были бы пределом мечтаний в их лучшие годы, но для Леброна это просто ещё один сезон.

Видео можно посмотреть на канале Los Angeles Lakers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако Леброн Джеймс — это не только статистика. В начале нынешнего сезона он переписал историю, выйдя на площадку вместе со своим сыном Бронни. Отец и сын в одной команде НБА — сценарий, который мало кто мог предугадать. Но для Леброна, опять же, невозможное давно стало частью обыденности.

С момента дебюта в 2003 году форвард собрал коллекцию достижений, которая кажется бесконечной: 20 раз участвовал в Матче звёзд, стал лучшим снайпером в истории лиги, завоевал четыре чемпионских титула и четыре награды MVP. Однако, возможно, его величайшее достижение — это способность оставаться актуальным. В эпоху, когда звёзды приходят и уходят, Джеймс продолжает играть и доминировать.

А ещё Джеймс во второй раз в своей карьере достиг впечатляющего рубежа в 10 000 очков, выступая за несколько клубов. До него этого добивались лишь Кармело Энтони, всё тот же Карим Абдул-Джаббар и Элвин Хэйс. Сейчас у Леброна на счету 10 002 очка, заработанных в составе клуба из Лос-Анджелеса, и ещё 23 119 очков, набранных за «Кливленд». В общей сумме его результат составляет внушительные 41 040 очков (49 202 очка — включая плей-офф).

Чем же Король удивит дальше?

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