5 самых ценных франшиз НБА
Издание Sportico составило рейтинг самых ценных франшиз НБА. Кто вошёл в пятёрку лидеров?
5-е место — «Лос-Анджелес Клипперс»
Ценность франшизы оценивается в $ 5,68 млрд.
4-е место — «Бруклин Нетс»
$ 5,7 млрд — стоимость франшизы.
3-е место — «Лос-Анджелес Лейкерс»
Ценность франшизы оценивается в $ 8,07 млрд.
2-е место — «Нью-Йорк Никс»
$ 8,3 млрд — стоимость франшизы.
1-е место — «Голден Стэйт Уорриорз»
Ценность франшизы оценивается в $ 9,14 млрд.
5 самых ценных франшиз НБА
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