Хитрый босс придумал способ, чтобы соперники забивали меньше. Вот как это работает

Миллиардер Стив Баллмер владеет «Лос-Анджелес Клипперс» с 2014 года. Бывший генеральный директор Microsoft приобрёл команду после скандала, в который угодил её тогдашний босс — Дональд Стерлинг. За клуб Баллмер выложил $ 2 млрд, и с тех пор многие не раз говорили, что Стив переплатил. Однако человек, чьё состояние Forbes оценивает почти в $ 130 млрд (а некоторые другие источники — почти в $ 150 млрд), всё же может себе это позволить. 10-й в рейтинге всех миллиардеров мира обожает баскетбол, и для НБА, а особенно фанатов «Клипперс» это настоящая находка.

Когда Баллмер приобретал «парусников», то не скрывал радости, что у команды уже есть арена. Однако вскоре после покупки понял, что ей нужен новый дом. То, что из этого вышло, поражает воображение и вызывает восторг не только у бывалых фанатов, но и у самих баскетболистов. Но обо всём по порядку. Долгое время «Клипперс» делили площадку с другой калифорнийской командой — «Лос-Анджелес Лейкерс», которая намного популярнее и пользуется куда бо́льшим уважением. Делать в такой ситуации было особо нечего — только подстраиваться.

Баллмер понял, что это не его путь, и всего через полгода после сделки со Стерлингом стал разрабатывать план по строительству новой арены. В качестве места для стройки был выбран Инглвуд (пригород Лос-Анджелеса). Но проходило всё далеко не гладко. Одна из компаний блокировала работы через суд, так как считала, что баскетбольный стадион нарушит функционирование её концертной площадки The Forum, базировавшейся неподалёку от выбранного Стивом места. Босс «Клипперс» решил коллизию довольно просто — в 2020 году выкупил The Forum за $ 400 млн.

«Я готов выложить любую сумму, чтобы сделать эту команду победителем», — говорил мультимиллиардер. В августе нынешнего года арена была полностью готова. Новый дом «парусников», получивший имя Intuit Dome («Интьют Доум»), поражал воображение буквально с первого же взгляда. Баллмер хотел, чтобы на матчах его команды царила атмосфера студенческого баскетбола. Всем известно, как в США любят встречи под эгидой NCAA, а «Мартовское безумие» пользуется куда бо́льшим вниманием, чем игры плей-офф НБА. Поддержка от фанатов на встречах Национальной ассоциации студенческого спорта подобна природной стихии, которая вселяет неуверенность в игроков гостевой команды и подпитывает силами хозяев площадки.

Стив Баллмер и остальные (с лопатами), 2001 года Фото: Christina House/Getty Images

Именно это на домашних встречах «Клипперс» хотел видеть Баллмер. Кресла болельщиков было решено установить как можно ближе к игровой площадке, при этом сделать их максимально большими и удобными — с дополнительным пространством для ног. Когда Стиву сказали, что это невозможно, он лишь повторил, что нужно делать. В конце концов все желания миллиардера были исполнены. Баллмер доволен, а главное — довольны болельщики. Но можно ли было добиться атмосферы студенческого баскетбола на матчах взрослых команд только лишь за счёт кресел? Очевидно, нет. Во многом реализация идеи магната стала возможной за счёт одной особенности новой арены — так называемой «Стены» (The Wall). По иронии связь с креслами никуда не делась, но главное в этой истории — совсем другое.

Непрерывная секция из 51 ряда кресел, находящаяся за одной из корзин, предназначена исключительно для болельщиков «Клипперс». Тем, кто хочет присоединиться к «Стене», для начала нужно пройти строгий отбор. Ничего удивительного. Цель, которую изначально ставил Баллмер, — сбить с толку игроков гостевых команд. Кричалки, размахивание руками и различными предметами — особенно в момент выполнения штрафных бросков — может повлиять даже на самых ментально устойчивых баскетболистов.

Оценил задумку миллиардера после первого же матча с «Лос-Анджелесом» лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант: «Мне понравилось. Особенно невероятна «Стена». Это какое-то безумие. Не мог перестать удивляться. К такому нельзя привыкнуть». Впечатлениями поделился и другой игрок «Санз» Девин Букер: «Я промахнулся со штрафного и был взбешён. Кажется, Дюрант тоже промахнулся два раза. Такая задумка действительно может работать».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео можно посмотреть на канале LA Clippers в YouTube.

И это не просто слова. Обозреватель авторитетного издания The Athletic Лоу Мюррэй привёл статистику, где утверждается, что гости, выступающие на «Интьют Доум», реализовали всего 72,7% штрафных бросков за первые шесть недель со старта чемпионата, что является самым низким процентом реализации штрафных для выездных команд в этом сезоне. Невиданным ранее в НБА атрибутом заинтересовалось издание Forbes, которое сумело выяснить, что команды, посещающие новую калифорнийскую арену, бросают с линии штрафных примерно на 4% хуже, чем в среднем за сезон на данный момент. Немного, но иногда это может принести победу.

То, чего так добивался Баллмер за счёт «Стены», принесло первые плоды благодаря эффекту неожиданности. Но на самом деле Стив не изобретал велосипед. Владелец «Клипперс» посещал всевозможные арены в различных уголках света, изучая их особенности, и в какой-то момент обратил внимание на стадион немецкой футбольной команды «Боруссия» Дортмунд». Точнее — на так называемую «Жёлтую стену» — огромную фанатскую трибуну, располагающуюся за воротами в южной части стадиона. Несколько тысяч болельщиков, которые стоят на протяжении всего матча, создают ощущение бескрайнего чёрно-желтого моря, которое тебя (прибывшую в гости команду) вот-вот поглотит.

Что-то похожее хотел видеть у себя и Баллмер. Естественно, потратив пару миллиардов, Стив одной лишь «Стеной не ограничился. Как признавался владелец команды, поход на его стадион должен превращаться в праздник, где каждый найдёт что-нибудь своё. Новый дом «Клипперс» и вправду обладает массой достоинств, перечислять которые можно довольно долго. Вот лишь некоторые из них:

«Интьют Доум», сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

прикрепленное к крыше арены интерактивного игрового табло Halo Board без проблем позволяет разглядеть всю информацию болельщику из любой части стадиона;

подстаканники, зарядки для телефонов, Wi-Fi и интерактивные кнопки для увеселительных мероприятий во время пауз в матчах — всем этим оборудованы кресла каждого фаната;

рекордное количество туалетов (1160, по словам самого Баллмера, цифра в три раза больше, чем в среднем на других аренах НБА);

более 40 торговых точек без касс, куда можно зайти и просто взять приглянувшийся товар, оплата спишется автоматически благодаря технологии распознавания лиц (нужно лишь предварительно установить специальное приложение);

разнообразие кухонь и мира и «лучший попкорн» (по крайней мере, именно так считает Баллмер — Стив пригласил настоящего эксперта по этой части, Стефена Карри, и тот подсказал, какой попкорн нужно поставлять на арену);

игровые майки всех средних школ Калифорнии (по задумке Баллмера каждый житель, обучавшийся в этом штате, на арене «парусников» без труда найдёт джерси, в котором выступал за свою альма-матер).

Арена самого богатого владельца клуба НБА и впрямь получилась необычной. Но резонно ли утверждать, что задумка Баллмера со «Стеной» действительно работает? Точно об этом можно будет говорить несколько позже. А пока будет просто уместно отдать должное Стиву. Человек, который любит баскетбол, и вправду многое для него сделал.

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