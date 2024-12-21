«Какая мерзость!» Клуб НБА на камеру сделал мальчику подарок, а за кадром отнял его

С тех пор как новые владельцы «Шарлотт Хорнетс» приобрели команду у Майкла Джордана, дела у неё в финансовом плане идут вполне неплохо. По сравнению с прошлым годом стоимость франшизы увеличилась на 13% и, по данным Sportico, сейчас составляет $ 3,39 млрд. По сведениям Statista и Forbes, операционная прибыль клуба в сезоне-2023/2024 достигла $ 84 млн. Тем удивительнее было наблюдать за событием, которое должно было стать рядовым и просто представить клуб в выгодном свете перед болельщиками.

Когда в паузе во время второй четверти матча с «Филадельфией Сиксерс» талисман клуба Хьюго вывел на площадку 13-летнего фаната, многие по традиции ожидали увидеть привычную церемонию с раздачей подарков. И, по сути, начиналось всё именно так. Перед трибунами зачитали письмо мальчика к Санта-Клаусу, а после торжественно вручили игровую приставку PlayStation 5. Радости паренька не было предела. Аплодисменты болельщиков наглядно говорили, что щедрый шаг любимой команды все оценили по достоинству.

13-летнему фанату вручают подарок Фото: Кадр из трансляции

Как же они разочаровались, когда камеры перестали работать. Один из сотрудников «Хорнетс» подошёл к мальчику, чтобы забрать консоль, а взамен вручить ему футболку. Юный болельщик сначала решил, что это какая-то шутка, но настойчивость работника говорила, что он и не думал шутить. Замешательство, которое в результате возникло, ошеломило не только мальчика, но и всех тех, кто наблюдал за этой необычной сценкой. Слухи об эпизоде быстро распространились по социальным сетям, что только подбросило в разгорающийся костёр новых дровишек.

Прояснил случившееся дядя мальчика Алексей Филлипс. По его словам, персонал клуба обратился к семье с просьбой принять участие в сценке, на что все члены семейства, а главное, сам ребёнок с восторгом ответили «да». При этом за несколько минут до события Филлипсу незаметно сообщили, что консоль его племяннику не оставят. Однако до самого племянника столь важную деталь донести не успели. «Все думали, что приставка осталась у него — болельщики, танцоры, так думали все. Танцовщица клуба даже начала упаковывать приставку в сумку. Когда же её у нас забрали, люди решили, что это шутка. Однако потом все поняли, что это не так», — говорил дядя мальчика.

Сообщения с поздравлениями мальчик и его дядя получали даже спустя несколько часов после резонансного события. Родственники и друзья, которые смотрели трансляцию по телевизору, не могли не связаться со «счастливчиком», чтобы порадоваться за него в связи с произошедшим. «Некоторые друзья написали: «О, у Джека теперь есть PlayStation 5. Как же это круто». Мне пришлось объяснять им, что на самом деле консоли у нас нет, потому что её забрали обратно».

Инцидент вызвал широкое возмущение в социальных сетях. Видео, где юному фанату дарят игровую приставку (дополненное уточняющим комментарием о том, что произошло после), собрало миллионы просмотров. Критика в адрес команды звучала не только от её болельщиков, но и от поклонников других клубов. «Какая же мерзость». «Дайте я сам оплачу приставку для этого паренька». «Не могу поверить, что это сделал мой любимый клуб». Слово взяли давние сторонники «Хорнетс» и ветераны фанатского движения этой команды, пообещав надавить на франшизу, чтобы добиться справедливости.

И она восторжествовала. Заявление от клуба не заставило себя долго ждать: «Во время недавней игры на площадке была разыграна сценка, которая не попала в цель. Мы приносим свои извинения и уже связались с семьёй мальчика. Теперь в наших планах не только всё исправить, но и превзойти ожидания. Мы дадим фанату PS5, которую он должен был забрать домой ещё тогда, а также предоставим ему VIP-доступ к будущей игре. Нашей целью было и остаётся повышение качества обслуживания каждого посетителя Spectrum Center и демонстрация нашим фанатам того, как сильно мы ценим их неустанную поддержку».

Филлипс признался, что не держит обиды на клуб, но считает, что «Хорнетс» могли бы избежать «жалящих укусов» возмущённых людей («Хорнетс» с английского переводится как шершень; он же изображён на лого команды), если бы не пытались создать у фанатов впечатление, будто подарки останутся у получателей. «А самое смешное в том, что, если бы они ему просто подарили футболку, он был бы в восторге», — резюмировал Филлипс.

Произошедшее — хороший урок для любой команды в любом виде спорта. Ведь неправильно на камеру показывать одно, чтобы понравиться болельщикам, а за кулисами делать совсем другое. Кажется, «Хорнетс» теперь это хорошо уяснили.