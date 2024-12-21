С днём рождения баскетбол! Что, если бы игру придумали сегодня?

Сегодня знаменательный день для всех любителей баскетбола! 21 декабря 1891 года состоялся первый официальный баскетбольный матч. В зале учебного центра Христианской молодёжной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс) он и прошёл. Легендарный Джеймс Нейсмит считается тем, кто придумал игру с оранжевым мячом. Именно он додумался повесить по разные стороны спортзала корзины из-под персиков, а также составил 13 правил, которые в итоге легли в основу современного баскетбола. А что, если бы данной игры не существовало по сей день, какой бы она сейчас предстала перед нами?

Джеймс Нейсмит Фото: Getty Images

Миллионы людей не увидели бы игру Майкла Джордана, Ларри Бёрда, Мэджика Джонсона, Уилта Чемберлена, Билла Расселла, Леброна Джеймса, Коби Брайанта, Шакила О’Нила, Стефена Карри и других не менее легендарных баскетболистов. Может быть, кто-то из них стал бы бейсболистом, гольфистом, полицейским, врачом или ещё кем-то. Да, соглашусь, очень сложно представить тот факт, что люди ростом за два метра не посвятили свою жизнь баскетболу, но давайте попытаемся.

Так каким же был бы баскетбол? Скорее всего, как того и требует любое шоу – он был бы невероятно красочным и технологичным. Только уже не было бы ворчащих «стариков», которые мешали бы вводить инновации в угоду традициям. В каждом матче мы наблюдали бы за красочными паркетами, которые от каждого удара мяча о пол пульсируют и показывают различные анимации. Было бы море статистики прямо на паркете, а любой яркий момент заканчивался бы всплеском всех цветов радуги.

Яркие и пёстрые паркеты, которые используются в Кубке НБА, стали бы обыденностью, а не чем-то новым. Кольцо, вероятно, осталось бы на месте. Хотя и его можно было бы заменить чем-то вроде дисплея, куда необходимо попасть для того, чтобы набрать очки. Но вот конструкция щита точно изменилась бы. На нём красовались бы различного рода статистика, счёт, время и анимации бросков с разных дистанции.

Более чем уверен, что была бы добавлена четырёхочковая линия. Сейчас это считается некоторой дикостью, но когда-то и трёхочковые были не в фаворе, а теперь вокруг них практически строится вся игра. В филиппинской лиге уже взяли на вооружение четырёхочковые броски, а НБА и другие известные чемпионаты пока и не думают смотреть в сторону этого нововведения. Вероятно, если бы баскетбол появился сегодня, то все бы хотели увидеть, как мяч с расстояния 27 футов (8,23 м) попадает в корзину.

С точки зрения правил, кажется, всё было бы в точности как сейчас в НБА. С учётом того факта, что каждый хочет хлеба и зрелищ, баскетбол давал бы именно это. Правда, о каких умениях игроков может идти речь, если игра только начала зарождаться… Но в каждой эпохе был уникальный спортсмен, который раздвигал рамки разумного, становясь в некотором смысле мессией. В баскетболе было бы так же.

Всеми нами любимый оранжевый мяч тоже претерпел бы изменения. Вряд ли он вообще остался бы в той цветовой гамме, к которой все так привыкли. Возможно, он менялся бы в зависимости от формы клуба или зависел бы от эмблемы, а может быть, от паркета, на котором играет команда. В мяче обязательно находился бы какой-то механизм, помогающий считывать различные статистические метрики, чтобы после точного броска все смогли увидеть его скорость и вероятность попадания. Скорее всего, он был бы даже с анимацией. Представьте: реализуют четырёхочковый бросок, а мяч во время полёта начинает, допустим, «гореть». Ну красота же!

Всё новое – это хорошо забытое старое. Баскетбол черпал бы идеи из других видов спорта, наступал бы на грабли, делал бы выводы и с каждым новым годом постепенно развивался бы. Впрочем, я рад, что слежу за той игрой, которая есть сейчас. Да, баскетбол сейчас более мягкий, чем в 1990-х или 2000-х, намного более развитый, чем мы его знали до 1980-х, но всё равно является любимым очень многими видом спорта со своими плюсами и минусами. Перемены неизбежны! В будущем мы станем с теплотой и трепетом вспоминать 2020-е, а баскетбол уже будет другим… С днём рождения, лучшая игра с мячом!