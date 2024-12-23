«Лукич говорил: собирай вещи и уезжай». Яркая беседа с Сергеем Зоткиным из «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» в этом сезоне претендует на плей-офф Единой лиги ВТБ. Команда под руководством Сергея Козина продолжает навязывать борьбу грандам нашего чемпионата. В клубе собралось отличное сочетание молодых и опытных игроков. К первой категории можно смело отнести Сергея Зоткина, которому всего 21 год. Несмотря на довольно юный возраст, он получает немало игрового времени и продолжает прогрессировать. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Сергей рассказал о становлении баскетболистом, Суперлиге, топовых российских молодых игроках и о «Пари НН».

— Расскажите о вашем детстве, как и когда начали заниматься баскетболом?

— Честно говоря, я точно не помню, в каком это было классе, но я вырос в семье музыкантов. Моя бабушка преподавала игру на фортепиано, а мама в детстве тоже занималась музыкой. По их стопам я начал заниматься игрой на гитаре: ходил на уроки, изучал сольфеджио — в общем, музыка была важной частью моего детства. Но параллельно в нашей школе открылась секция по баскетболу, и я решил попробовать себя в этом виде спорта.

Сначала было сложно совмещать музыку и баскетбол, и через полгода мне пришлось сделать выбор. Несмотря на старания бабушки оставить меня в музыке, я выбрал баскетбол. Это был переломный момент в моей жизни и, наверное, в моей спортивной карьере. Тогда у меня еще не было какой-то особой мотивации или больших целей — баскетбол для меня был просто игрой, чем-то вроде детского увлечения.

Мне нравилось бросать мячик, играть с друзьями. Но однажды зимой произошло нечто важное. Во время каникул мне хотелось просто гулять, играть в снежки или кататься на санках, а мама настояла, чтобы я пошёл на тренировку. Это был первый раз, когда меня «заставили» заниматься баскетболом. И знаете что? После той тренировки все изменилось. С тех пор я уже не представлял свою жизнь без баскетбола.

— А дальше у вас была спортшкола?

— Да, после этого я покинул секцию в школе в Новосибирске и перешёл в детско-юношескую школу «Исток». Там у меня было два первых тренера, которых я не могу разделить: Татьяна Викторовна Кухаренко, которая работала с моей возрастной группой, и Евгений Александрович Бочкарёв, тренировавший ребят постарше. Так я и попал в детско-юношескую школу. После этого, в возрасте 15-16 лет, я подписал контракт с клубом «Новосибирск».

Сергей Зоткин в матче с «Самарой» Фото: Единая лига ВТБ

— Что самое яркое можете вспомнить из своей молодёжной карьеры?

— Впервые меня вызвали в сборную России в 15 лет. Это была команда U15, тренером которой был Роман Евгеньевич Семернинов. Это оказался мой первый вызов, и получилось всё довольно интересно. У нас проходил полуфинал первенства России в Бердске, городе в Новосибирской области, и туда приехал Николай Галаев (многие годы работал в РФБ в качестве руководителя департамента национальных и резервных сборных России. — Прим. «Чемпионата»), чтобы подобрать игроков для сборной.

Мне повезло, что он оказался там. Это было счастливым стечением обстоятельств. Он приехал на полуфинал, где играли «Челябинск», «Новосибирск» и «Барнаул», не самые известные команды. Он сразу же сказал: «Приезжай летом». Но Семернинов хотел сначала меня увидеть. Я приехал впервые и оказался в забавной ситуации: ничего не знал, был парнем из провинции, а все уже были знакомы, они собирались с 14 лет.

Я приехал позже остальных, и мне позвонили, сказали, в каком номере я живу и что нужно прийти на тренировку, чтобы получить реверс. Я был в замешательстве и позвонил тренеру, чтобы узнать, что это значит. Для меня реверс представлял баскетбольное движение. Это было забавно (смеётся). Но потом я адаптировался и в итоге попал в сборную. Хотя в окончательный список из 12 игроков я не вошёл, все сборы прошёл с командой.

— Насколько сложно молодому парню закрепиться в клубе из Суперлиги — «Новосибирске»?

— Достаточно сложно. В основном из-за отсутствия системы. Многие игроки, помимо меня, пошли в АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола. — Прим. «Чемпионата») и не продолжили профессиональную карьеру. Это произошло не потому, что они не были достойны, а из-за невезения. Много хороших игроков исчезли из-за отсутствия переходного этапа. После ДЮБЛа сразу шла основная команда, и если не попадёшь туда, то всё. Нужно уезжать в другие города, и это сложно.

Я оказался в команде в 15 лет, и мне в какой-то степени повезло. Везение в спорте — важный фактор, но всё-таки это прежде всего работа. В «Новосибирске» летом проходят просмотры для молодых игроков. Так получилось, что я был на этом сборе. Меня заметили, взяли и сказали, что стану тренироваться с молодёжью «Новосибирска». Я прошёл сборы и в августе или начале сентября подписал свой первый контракт. Пришёл подписывать его с мамой, потому что я был несовершеннолетним.

— Следите ли сейчас за результатами «Новосибирска»?

— Да, я слежу за командой. Поддерживаю связь с некоторыми ребятами, например с Димой Макеевым. Он сейчас проводит потрясающий месяц за «Новосибирск». Я очень благодарен клубу за то, что в меня верили. Что бы ни случалось, давали время и возможность развиваться. И тренеры, и руководство, и Сергей Анатольевич Бабков (генеральный директор «Новосибирска» в то время. — Прим. «Чемпионата») были на моей стороне. Бабков часто помогал, особенно когда сменился тренер и пришёл Михаил Терехов. Сначала наши отношения не складывались, из-за его темперамента и импульсивности было сложно. Но теперь у нас очень хорошие отношения, мы нашли общий язык. Всё это время Бабков настаивал, чтобы меня включали в состав, за что я очень благодарен. Все старались развить мой талант, и это дорогого стоит.

— Часто ли посещаете родной город или уже окончательно обосновались в Нижнем Новгороде?

— Хотелось бы приезжать чаще, но мне очень нравится Нижний Новгород как город. В Новосибирск я езжу только к семье на пару недель, а все друзья разъехались. Поэтому в последнее время приезжаю редко. На Новый год в этот раз, думаю, не полечу, только летом после сезона.

Сергей Зоткин в матче с УНИКСом Фото: Единая лига ВТБ

— Вы провели несколько сборов в составе сборной России U16 и U17, а также участвовали в просмотровом сборе основной команды под руководством Зорана Лукича. Было приятно, что вас отметили и позвали на сбор?

— Конечно, я считаю, что это показатель работы. Даже если нет явного результата, это говорит о прогрессе. Когда появляется шанс, значит, твои усилия оправданны. Таково моё мнение. Всё не случается мгновенно, но со временем… Мне было приятно, и я был благодарен. Это новый опыт, новый тренер — всё только к лучшему.

— Кто выделялся в молодёжных сборных?

— В молодёжке выделялся Александр Колосов. Сейчас, кажется, он играет в Суперлиге, если не ошибаюсь. Помню, как он отлично выступал в полуфинале с Турцией в U16 и в старших возрастах ДЮБЛа. Ярослав Нягу тогда уже был ростом 2 м 10 см. Из последних сборов в главной команде России все были приблизительно одного уровня. Собралась хорошая конкурентоспособная команда, и это было интересно. Все ребята отличные и перспективные. Со времён молодёжных сборов помню не всех, но те, кто были с Зораном Лукичем, все достойны.

— Все сейчас обсуждают фигуру Егора Дёмина в российском баскетболе, что можете сказать об этом молодом игроке?

— Следя за новостями, испытываю гордость за таких игроков. Он действительно перспективный, и то, как он двигается… Приятно наблюдать. Тем более что он очень молод. У меня есть знакомые, которые играли с ним ещё в спортшколе «Тринта». Видеть, как он проходит все этапы развития — это впечатляет. Он большой молодец, заслуживает уважения. Не думаю, что все этапы давались ему легко, но он добился многого. Если продолжит работать, его ждёт то, чего мы все ожидаем — НБА.

— Практически ни у кого нет сомнений, что Дёмин окажется в НБА. Думаете, он сможет проявить себя на уровне Андрея Кириленко в лиге?

— Почему бы и нет? Конечно, сможет! Если продолжит работать и не столкнётся с внешними препятствиями, например финансовыми проблемами или ненужными мыслями. У него есть талант и светлая голова, так что всё в его руках.

— На ваш взгляд, есть ли шансы, что кто-то из российских игроков, кроме Егора Дёмина, окажется в НБА в ближайшие годы? Кто это может быть?

— Думаю, ближе всех к этому, если не считать Егора Дёмина, сейчас находится Владислав Голдин. Про Ярослава Нягу давно ничего не слышал, знаю лишь, что он играет в каком-то университете. На этом вся информация заканчивается.

— А сами хотели бы поиграть в НБА?

— Конечно, хотелось бы. Кто об этом не мечтает?

Сергей Зоткин Фото: Единая лига ВТБ

— В прошлом сезоне вы выступали в «Пари НН» на правах аренды. Была ли у вас мотивация доказать, что хотите остаться в Единой лиге надолго?

— Сложно сказать, но радость от того, что остался в «Нижнем Новгороде», была однозначно. Аренда действовала до нового года, но после этого наступило автоматическое продление. В начале года Зоран Лукич часто говорил фразу: «Собирай вещи, езжай в Новосибирск». Причём он отправлял меня «куда угодно», и в первый раз это меня сильно напугало. Потом я понял, что это такая практика. Например, Андрей Воронцевич рассказывал, что Этторе Мессина отправлял его обратно в Омск раз по 10 за неделю. Когда понял, что останусь, был очень рад. Но мысли останавливаться на достигнутом не возникло.

— Были ли у вас опасения, что аренду не продлят?

— Конечно, хотелось остаться в клубе Единой лиги и закрепиться на этом уровне. Когда понял, что контракт продлён, это стало дополнительным стимулом для усердной работы. Такие моменты добавляют мотивации и показывают, что труды не напрасны.

— Вместе с клубом вы стали серебряным призёром Кубка России. Это ваше самое значимое достижение?

— На данный момент — да. Конечно, хотелось золота, ведь трофеи — это цель любого спортсмена. Но получилось то, что получилось. Мы заняли второе место, и это уже не изменить. Однако у нас есть возможность доказать, что это была случайность. В этом сезоне планируем бороться за победу.

— «Пари НН» в этом сезоне показывает результаты лучше, чем в прошлом. С чем это связано?

— Думаю, это заслуга удачного состава: молодость и опыт здесь отлично сочетаются. Атмосфера в команде тоже играет большую роль. Каждый хочет что-то доказать. У нас молодой тренер, амбициозные игроки, и мы стремимся закрепить клуб на более высоких местах в таблице.

— Большинство поражений команды в этом сезоне были в матчах с клубами из «большой четвёрки». Это говорит о силе соперников или о чём-то ещё?

— Мы всегда готовимся к каждой встрече, но в баскетболе всё может измениться за пару минут. Турнир в этом сезоне очень конкурентоспособный. Мы стараемся биться с топами, и большинство поражений были с минимальной разницей. Например, против «Зенита» мы играли очко в очко. С «УНИКСом» тоже многое упустили из-за мелких ошибок. Такие игры — отличный урок для молодой команды.

— Каково играть против таких команд, как ЦСКА или «Зенит»?

— Эти матчи дают не только опыт, но и уверенность. На топовых аренах с полными трибунами давление совершенно иное. Это помогает привыкнуть к серьёзным условиям и понять, к чему нужно стремиться.

Сергей Зоткин Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Изменился ли «Пари НН» под руководством Сергея Козина?

— Команда обновилась, пришло много новых игроков. Однако многие игровые схемы и принципы работы остались от Зорана Лукича. Сергей Козин вносит свои коррективы, но основа остаётся прежней. Мы стараемся играть быстрее и поддерживать высокий темп.

— Есть ли баскетболисты, с которыми вам особенно комфортно играть?

— Конечно. В начале сезона идёт притирка, но со временем лучше понимаешь сильные и слабые стороны партнёров. Это позволяет находить общий язык на площадке.

— Можно ли сказать, что в матче с ЦСКА (26 ноября 2023 года. — Прим. «Чемпионата»), где вы набрали 20 очков и отдали семь передач, вы заявили о себе?

— Думаю, да. Эта и предыдущая игра с «Зенитом» получились хорошими. Во встрече с ЦСКА я реализовал свои броски, сыграл стабильно. Команда тогда переживала непростую ситуацию из-за травм и болезней, пришлось брать инициативу на себя.

— В той игре «Пари НН» уступил, но вы были одним из лучших на площадке. Что вы чувствовали?

— Поражение остаётся поражением. Могу набрать хоть 60 очков, но, если команда проиграет, это ничего не значит. Личные достижения не заменят командных побед и трофеев.

— Следите ли вы за кем-то из игроков Единой лиги?

— Скорее, слежу за всей лигой в целом. При подготовке к матчам разбираем соперников, и у каждого можно что-то перенять. Конкретной личности, которой вдохновляюсь, нет.

— Увидим ли мы «Пари Нижний Новгород» в плей-офф Единой лиги?

— Увидим!

Сергей Зоткин Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

— Следите за НБА? Есть ли любимые игроки или команды?

— Сейчас больше смотрю Евролигу, но из НБА всегда нравился «Голден Стэйт». Понимаю, что это может выглядеть как глорство, но симпатия началась давно. Сейчас больше выделяю отдельных игроков, например Энтони Эдвардса. Хоть его сезон пока не лучший, наблюдать за его движениями на площадке — одно удовольствие. Евролигу я смотрю ещё пристальнее, во многом благодаря «Парижу». Эта команда с первого появления в Еврокубке сумела громко о себе заявить. Их состав, атмосфера, всё, что происходит внутри — просто шикарно. Я подписан на их соцсети и каждый раз поражаюсь. Игра Ти Джей Шортса впечатляет — заслуженный MVP ноября.

— Вас называют одним из любимчиков болельщиков клуба. Почему, как думаете?

— Возможно, потому что я стараюсь быть собой, говорю открыто и честно. Никогда не отказываю в фотографиях или автографах. Я сам был таким ребёнком, который мечтал получить фото. Помню, как в Новосибирске хотел сфотографироваться с Павлом Подкользиным, но он, расстроенный после плохого матча, просто прошёл мимо. Сейчас мы с Пашей дружим, но этот момент научил меня: стараться не отказывать в фотографии, автографе, даже если день был неудачным.

— Как вы оцениваете перспективы российского баскетбола?

— Из-за отсутствия международных соревнований сложно судить. Но больше времени для российских игроков — это плюс. Главное — быть смелее, пробовать что-то новое, адаптироваться к изменяющемуся баскетболу. Интересно, во что это выльется.

— Уровень Единой лиги ВТБ в сравнении с европейскими чемпионатами?

— Наши топ-клубы, такие как «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань», вполне конкурентоспособны на уровне Евролиги. Думаю, «Зенит» и ЦСКА могли бы выйти в плей-офф. Их присутствие в Единой лиге тянет за собой другие команды, что повышает общий уровень чемпионата.

— Российским молодым игрокам сложно раскрыться из-за доминирования легионеров?

— Да, часто концовки встреч доверяют иностранцам. Но есть исключения, как МБА, где российские игроки борются на равных. Чтобы молодёжь чаще решала исходы матчей, всем нужно прибавлять.

— Может быть, российскому баскетболу не хватает звёзд вроде Кириленко или Мозгова?

— Харизматичные лидеры придут со временем. Новые поколения растут, и у многих есть потенциал заявить о себе.

— Опишите себя тремя словами.

— Открытый, прямолинейный, чувствительный.

— О чём вы мечтаете?

— Играть в топовых клубах, создать крепкую семью. И о мире! Мечтаю, чтобы был мир во всём мире.