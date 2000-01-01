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Актёр Джейми Фокс вспомнил на шоу Джимми Фэллона, как однажды попытался подколоть Коби Брайанта. Реакция Чёрной Мамбы? Легендарная.
Актёр Джейми Фокс вспомнил на шоу Джимми Фэллона, как однажды попытался подколоть Коби Брайанта. Реакция Чёрной Мамбы? Легендарная.
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Фокс начал с того, что назвал команду Брайанта «слабой», а его самого — «недостаточно готовым». Коби спокойно ушёл… прямо в зал тренироваться.
Фокс начал с того, что назвал команду Брайанта «слабой», а его самого — «недостаточно готовым». Коби спокойно ушёл… прямо в зал тренироваться.
Позже Брайант написал Фоксу: «Захвати воды. Подавишься моим пятым кольцом». На дворе был 2009-й, а следующий титул — уже не за горами.
Позже Брайант написал Фоксу: «Захвати воды. Подавишься моим пятым кольцом». На дворе был 2009-й, а следующий титул — уже не за горами.
Эта история стала доказательством того, что ментальность Коби не знала равных. Пять чемпионств и статус легенды — вот его ответ на любой троллинг.
Эта история стала доказательством того, что ментальность Коби не знала равных. Пять чемпионств и статус легенды — вот его ответ на любой троллинг.
Как вспоминал Фокс: «Коби был непробиваемым. С ним не шутят!» И это правда — с победителями шутки всегда плохи.
Как вспоминал Фокс: «Коби был непробиваемым. С ним не шутят!» И это правда — с победителями шутки всегда плохи.
«Захвати воды. Подавишься моим пятым кольцом». Забавная история про Коби Брайанта
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