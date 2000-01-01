Актёр Джейми Фокс вспомнил на шоу Джимми Фэллона, как однажды попытался подколоть Коби Брайанта. Реакция Чёрной Мамбы? Легендарная.
Фокс начал с того, что назвал команду Брайанта «слабой», а его самого — «недостаточно готовым». Коби спокойно ушёл… прямо в зал тренироваться.
Позже Брайант написал Фоксу: «Захвати воды. Подавишься моим пятым кольцом». На дворе был 2009-й, а следующий титул — уже не за горами.
Эта история стала доказательством того, что ментальность Коби не знала равных. Пять чемпионств и статус легенды — вот его ответ на любой троллинг.
Как вспоминал Фокс: «Коби был непробиваемым. С ним не шутят!» И это правда — с победителями шутки всегда плохи.
«Захвати воды. Подавишься моим пятым кольцом». Забавная история про Коби Брайанта
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