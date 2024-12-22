Стал бы Джордан великим в современной НБА? Вот аргументы за и против

Майкл Джордан завершил карьеру более 20 лет назад. Однако старые песни о главном продолжаются до сих пор. В споре, насколько успешным был бы Эм Джей в наши дни, нельзя найти единственно верный ответ. Одни, как, например, экс-тренер «Уорриорз» Марк Джексон, считают, что «в современном баскетболе Джордан набирал бы столько очков за игру, сколько сам захотел бы». Другие придерживаются более скептической позиции, напирая на то, что уровень оппозиции в эпоху Его Воздушества временами был сантехнического характера.

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Интернет — потрясающая вещь с удивительными запросами. Не станем опускаться до копания в грязном белье легенды, но подойдём к гипотезе «сейчас бы Майкл огрёб по полной» с разных сторон.

Безусловно, современные фанаты погружены в нынешний визуальный стиль игры. Баскетбол прошлого порой имеет мало общего с тем, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому мы действительно можем недооценивать взрывную силу и атлетизм бывших игроков. К счастью, НБА — одна из самых развитых лиг в плане цифр. К ним и обратимся.

Большой объём данных свидетельствует, что современные игроки работают в более скоростной манере. Баскетбол — всё ещё игра больших парней. Однако нельзя не отметить, что с увеличением темпа главные действующие лица стали чуть ниже. Следовательно, мы не можем сделать вывод, что Джордан играл против полуросликов. На момент прихода Майкла в лигу, как и в его последний сезон в НБА, средний рост игроков составлял шесть футов и девять дюймов. Согласно официальному сайту ассоциации, перед текущей регуляркой средний рост слегка опустился до шести футов и семи дюймов.

Средний рост игроков НБА

Первый сезон Джордана 1984/1985 6,9 Первый титул Джордана 1990/1991 6,8 Последний сезон Джордана 2002/2003 6,9 Текущий сезон 2024/2025 6,7

В то же время видна тенденция к массовому похудению примерно с 2011 года. Эту эволюцию можно проследить даже по карьере отдельно взятых игроков. Тот же Леброн Джеймс, продолжающий почти на пятом десятке гоняться за призраком Джордана, тщательно следит за весом и с годами стал более стройным, чтобы сохранить скорость.

Адепты НБА 1990-х как золотого века в истории баскетбола правы, что тогда игра была более контактной. Спортсменам позволялось больше физических взаимодействий. На фоне привычных той эпохе здоровяков Майкл считался маленьким игроком. Отмена hand checking (защитник использует руки для контроля движения соперника) и расцвет малышей с бэк-ту-бэк MVP Стива Нэша случился позже. Но с тех пор игра становилась быстрее, о чём свидетельствует изменение среднего темпа и количества владений.

Средний темп и результативность в НБА

Десятилетие Темп Очки 2000-е 91,36 96,9 2010-е 94,55 102,2 2020-е 99,11 112,7

Команды НБА давно используют научный подход. Большинство из них обращаются за помощью к компании P3. Её данные, полученные с помощью датчиков и новейших технологий, помогают оценить вертикальную и боковую интенсивность атлетов. Фиксируется каждое движение. Директор P3 Маркус Эллиотт рассказал, что система измеряет выработку силы, мощность, общее движение и скорость спортсменов. Согласно аналитике компании, сегодняшний среднестатистический игрок на 4-7% сильнее, чем такой же средний баскетболист 10 лет назад.

К тому же баскетбол становится более глобальным видом спорта. В этом сезоне в составах команд НБА фигурируют рекордные 125 зарубежных игроков. Во времена Джордана иностранцам в ассоциации, мягко говоря, не доверяли. Экспансия лиги приобретает всё большие масштабы. Теперь здесь собраны не просто лучшие американские баскетболисты, а лучшие со всей планеты. Конечно, определяющая роль по-прежнему за местными исполнителями, но вспомните, когда награда MVP доставалась парню из Штатов? Да, ещё в сезоне-2017/2018 — Джеймсу Хардену.

Игра стала не просто более глобальной, но и добавила в универсальности. С наступлением трёхочковой революции баскетболисты оказались перед фактом: либо ты умеешь бросать издали, либо в лучшем случае твои минуты лимитированы, а в худшем — давай до свидания. Во времена Джордана в лиге царило чёткое разграничение ролей. Конечно, были свои исключения. Мэджик Джонсон играл разыгрывающего с ростом 206 см, семифутер Джек Сикма бросал издали. Но по большей части их коллеги меньше владели мячом и выступали в узком амплуа.

Никола Йокич, сезон-2023/2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Теперь навыки броска и паса являются компетенцией практически любого игрока. Количество трёхочковых растёт с каждым сезоном. Центровые совершают на 30% больше ассистов, чем 10 лет назад. Один из них, Никола Йокич, при росте в 211 см обладает едва ли не лучшим видением площадки в истории. Бигмены в четыре раза чаще бросают с периметра, чем опять же 10 лет назад.

Связанный с «Далласом» функционер Марк Кьюбан отмечает, что «раньше на площадке всегда был специалист, не владеющий броском». Обычно он занимался чем-то одним. Либо элитный подбирающий (Деннис Родман — как эталон), либо универсальный оборонец. Их не нагружали в атаке, они отлично исполняли свою узкую роль. Временами на уровне Зала славы. Вот только функция эта была одна. Теперь многие команды перешли на игру с пятью снайперами, и на периметре околачиваются толпы игроков.

Защитники Джордана логично парируют, что Майкл редко травмировался и всегда старался выкладываться все 82 игры регулярного чемпионата. С этим трудно поспорить. Однако у данной медали есть две стороны. Сегодняшние игроки стали атлетичнее и играют в более высоком темпе. Этим обусловлен рост повреждений. Если сравнить баскетболистов с дорогими машинами, то они, безусловно, выигрывают по части скорости. Но нюанс спорткара в том, что им опаснее управлять. Поэтому в текущем сезоне игроки НБА пропускают из-за травм на 40% больше матчей, чем в прошлом.

График травм Фото: Страница репортёра Лева Акабаса в соцсети

В чём-то это даже парадоксальная ситуация. Раньше франшизы доверяли заботу о физическом здоровье своих активов персоналу из двух-трёх человек. Сейчас у большинства из них целые медицинские штабы первоклассных специалистов. Вот только травмируются они чаще. Ассоциации даже пришлось ввести правило обязательных 65 матчей, чтобы баскетболист мог претендовать на личные награды и попадание в символические сборные.

Так или иначе, рост травматизма является следствием новых физических требований профессионального спорта. Джордану, в свою очередь, приходилось бросаться в яростную толпу тяжеловесных великанов и зачастую противостоять более высоким оппонентам, прокладывая путь к кольцу. Однако это только один из видов сложностей.

Сегодняшняя игровая среда предъявляет иные требования к телу игрока. Возможно, им не придётся уклоняться от такого количества локтей и точков исподтишка, как в былые времена, но это не значит, что их игра менее опасна. И, наконец, отвечая на извечный вопрос, на который мы всё равно никогда не получим верный ответ. Всё это не означает, что Джордан не смог бы преуспеть в сегодняшней НБА. Просто это было бы сложнее и потребовало бы бо́льших усилий.