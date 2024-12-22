Искусство махания полотенцем. Почему брат Янниса так важен для «Милуоки»? С ним у них 8-0

Все любят красивые истории преодоления. Когда главный герой попадает в, казалось бы, безвыходное положение, но преодолевает трудности и добивается успеха. В текущем сезоне НБА имеется и такая сюжетная линия. «Милуоки Бакс» выдал ужасный старт регулярки, но уже поднялся в топ-5 на Востоке и стал победителем второго Кубка НБА. Ни за что не угадаете, кто стал основным бенефициаром такого взлёта.

Конечно, Адетокунбо. Яннис выбивает рекордные в карьере 32,7 очка за матч и лидирует в списке самых результативных игроков чемпионата. Его трипл-дабл в финале с «Оклахомой» решил исход встречи. Более того, Грик Фрик поднялся на первое место в истории лиги по количеству наград, увеличив их общее количество за карьеру до девяти и превзойдя Майкла Джордана с Леброном Джеймсом.

«Милуоки Бакс», Кубок НБА — 2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Однако у прогресса «Бакс», которых ещё месяц назад не критиковал только ленивый, есть ещё один амбассадор. Тоже Адетокунбо. Старший брат Янниса, Таннасис, пропускает сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия. Тем не менее он продолжает занимать привычное место в группе поддержки именитого родственника. В текущей регулярке Таннасис посетил восемь матчей «Милуоки». «Олени» победили во всех. Совпадение?

Старший Адетокунбо давно стал талисманом франшизы. С ним в ростере «Бакс» взяли титул в 2021-м. При его активном махании полотенцем выиграли Кубок НБА. Таннасис особенно важен для брата. Известный в прошлом игрок и ныне эксперт Гилберт Аренас прямо заявил, что текущий сезон может стать худшим для Янниса. Просто потому, что рядом не будет травмированного брата. Агент 0 пошёл ещё дальше и сказал, что самым важным игроком чемпионского «Милуоки» был Таннасис, так как он держал в тонусе главную звезду команды и всегда его поддерживал.

Но хороший человек — это не профессия. Адетокунбо-старший не блещет на паркете, из-за чего уже много лет вызывает волну фанатского хейта. В Сети давно завирусились шутки над Таннасисом. Фантазия пользователей не знает границ. То они запостят мем про то, что ему осталось всего 39 527 очков до достижения отметки в 40 000 очков за карьеру. То опубликуют шуточную новость о том, что Таннасис стал новым тренером «Милуоки». Или же отметят, что дуэт Дэмьена Лилларда и старшего Адетокунбо набрал 39 очков за матч. Нюанс в том, что 38 из них на счету первого.

Таннасис Адетокунбо и комментатор Майк Брин, сезон-2024/2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Достаётся форварду и от представителей медиа. Чемпион НБА — 2008 Кендрик Перкинс режет правду и сомневается, что Таннасис вообще был бы в лиге, если бы не протекция брата. Игрок регулярно попадает в юмористическую подборку Шакила О'Нила с худшими моментами недели. Даже на нашем сайте последние новости по тегу Таннасиса вышли с такими заголовками: «Брат Адетокунбо рассмешил скамейку запасных «Орландо», не реализовав слэм-данк» и «Брат Янниса Адетокунбо получил технический за симуляцию через девять секунд после выхода».

Действительно ли Таннасис так плох, чтобы быть объектом для постоянных насмешек? За шесть сезонов в НБА грек лишь один провёл не в команде звёздного брата. В регулярке-2015/2016 он получил шанс в «Никс», где отыграл всего два матча. Затем от на несколько лет вернулся в Европу и поиграл в Испании и Греции. После разлуки с заокеанским баскетболом форвард присоединился к «Милуоки» и больше не расставался с Яннисом. Статистика весьма красноречива — всего 2,4 очка в среднем за игру. Безусловно, Таннасис несёт пользу в раздевалке, однако факт в том, что он ни разу в карьере не вылез из индивидуального плюс-минуса за сезон.

Плюс-минус Таннасиса Адетокунбо в НБА

Сезон Кол-во матчей Плюс/минус 2015/2016 2 -6 2019/2020 20 -16 2020/2021 57 -12 2021/2022 48 -115 2022/2023 37 -113 2023/2024 34 -40

Логично, что стрелы критики направлены на Таннасиса не просто так. Да, он посредственный игрок, но куда важнее, что в самом его пребывании в «Бакс» видят явный пример кумовства. Блат в НБА — явление не новое. Самый свежий кейс — Бронни Джеймс под отцовским крылом в «Лейкерс». Тургеневская история отцов и детей в своё время разыгралась в «Клипперс». Тогда ныне главный тренер «Милуоки» незабвенный Док Риверс совмещал функции наставника и генменеджера и выписал сыну Остину увесистый контракт. Младший Риверс был неплохим игроком, но сумма соглашения отчётливо отдавала скорее родительской заботой, чем отражала реальную рыночную стоимость.

Другой пример — Дэмион Ли. Защитник выступал за «Уорриорз» и временами показывал неплохой уровень. Это не спасло от подозрений в протекции Стефа Карри. Дело в том, что Ли женат на его родной сестре. Звезду «Никс» Джейлена Брансона упрекают в том, что его отец Рик держится в тренерском штабе не совсем по спортивному принципу. В общем, таких ситуаций хватает. Но влияют ли они напрямую на что-то серьёзное?

Не совсем. Составы команд НБА состоят из 15 игроков. В каждом клубе — 12-13 баскетболистов из фактической ротации в течение сезона. В плей-офф активный ростер в большинстве случаев сокращается до восьми-девяти исполнителей. Поэтому неиграбельность 14-15-го парня состава абсолютно не критична. Конечно, упрёки в том, что блатной родственник кого-то из звёзд занимает чужое место, имеют под собой здравый смысл. По факту баскетболисты из глубокого запаса не несут большой ценности для результата. Они выходят редко и получают мизерную роль.

Пока же Таннасис всё равно остаётся вне игры до конца сезона. Однако не спешите списывать «легенду». Он является хорошим бонусом Яннису при возможном трейде в другую команду или при продлении Грик Фрика с «Милуоки». Для двукратного MVP такой манёвр не впервой. К последнему Евробаскету в составе сборной Греции готовились сразу четыре Адетокунбо, пусть и не все попали в окончательную заявку. И да, Таннасис ещё повоюет. Пару месяцев назад репортёр Кит Смит поделился инсайдом, что «Бакс» заинтересованы в его переподписании.