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Модели проникли на площадку во время матча НБА: известный российский блогер Виталий Здоровецкий тоже отличался подобным, видео

Модели ринулись к игрокам НБА. А ведь русский блогер предупреждал, чем это закончится
Артемий Берстенев
Модели ринулись к игрокам НБА
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Ни стыда ни совести!

Недавняя встреча НБА между «Миннесотой» и «Нью-Йорком» едва не превратилась в экстравагантное шоу, когда две дивы попытались ворваться на площадку, размахивая криптовалютной рекламой, и встретили весьма жёсткий приём от службы безопасности.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 133
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Александер-Уолкер - 12, Майнотт - 11, Макдэниелс - 8, Гарза - 5, Диллингэм - 4, Конли - 3, Рид - 3, Гобер - 3, Шеннон - 2, Дозьер
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Бриджес - 29, Макбрайд - 16, Брансон - 14, Ачиува - 13, Пэйн - 9, Ануноби - 9, Симс - 6, Райан - 4, Хукпорти - 1, Топпин, Дадье, Колек

Амбер Гини и Тучи Каш, обладательницы миллионов подписчиков, решили, что баскетбольный матч — это не только спорт, но и идеальная сцена для продвижения мемкоина. Секундное выступление, впрочем, закончилось для них весьма предсказуемо: одна была схвачена за лодыжки на краю площадки, другая успела пробежать чуть дальше, но была поймана ещё быстрее. Одна из девушек задержана за сопротивление полиции — возможно, это единственное, что добавило немного драмы в их бездарный план.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Оказалось, что это представление было лишь очередной остановкой в гастрольном туре этого дуэта. Не так давно они уже пытались пробиться на поле во время матча НФЛ между «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Их «выступление» тогда завершилось ещё быстрее — они не успели даже добраться до первых рядов.

Возвращаясь к НБА. Карл-Энтони Таунс, надо отметить, сохранял удивительное спокойствие, когда одна из девушек, оказавшись на паркете, привлекла к себе его внимание. Но криптовалюта, которую пытались продвинуть наши героини, вряд ли осталась в такой же безмятежной тишине.

Эта история вызывает в памяти другой случай — финал НБА 2016 года между «Кливлендом» и «Голден Стэйт», по итогам которого наш Тимофей Мозгов праздновал чемпионство с «Кавальерс». Тогда российский блогер Виталий Здоровецкий, известный как VitalyzdTv, прорвался на площадку в футболке с оскорбительной надписью, посвящённой Дональду Трампу. Его выходка была ещё короче, чем у девушек в Миннесоте: охрана среагировала мгновенно, и протест быстро превратился в интернет-мем.

Видео можно посмотреть на канале VitalyzdTv в YouTube.

Впоследствии Виталий Здоровецкий откровенно рассказал, что потратил десятки тысяч долларов ради кратковременной славы, но в итоге оказался лишь объектом насмешек. Недавно он также поделился, что в 2016 году выступал против Трампа, ошибочно считая его расистом, и до сих пор не понимает, почему так поступал.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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