«Седокова вмешалась в нашу семью — и начался ад». Крик отца погибшего Яниса Тиммы

Янис Тимма был не только хорошим баскетболистом, но и яркой личностью. Игрок не раз появлялся на светских мероприятиях, был знаком со многими знаменитостями, а неудачные периоды в профессиональной карьере могли быть с лёгкостью перекрыты колоритным образом, который всюду преследовал латвийца. Когда Яниса не стало в ночь на 17 декабря, многие любители баскетбола сначала просто не могли поверить в случившееся. К сожалению, громкие заголовки не оказались выдумкой жёлтой прессы. Сообщения со словами поддержки в адрес родственников баскетболиста приходили весь день. Но что-то странное и нездоровое в реакции на смерть Яниса тоже присутствовало.

С учётом яркого образа баскетболиста и симпатии к нему со стороны многих болельщиков, можно было предположить, что внимание к теме гибели Тиммы будет высоким. И всё же поток резких и провокационных комментариев был запредельно большим. В первые часы после трагедии бывшая жена игрока Анна Седокова обратилась к подписчикам, где, не сказав толком ни слова о Тимме, заявила, что последние годы жила как в аду. Не оставил такое без ответа отец Яниса Райтис Тимма. «Знаю, что ад начался с её вмешательства в нашу семью», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Внимание на слова певицы обратила и экс-кандидат в президенты России и телеведущая Екатерина Гордон: «Вот умер молодой парень Янис… его недавние близкие сообщили, что «жили в аду», а не что-то о нём важное и светлое… В прежних интервью намекнули, что он, мол, денег в дом не несёт. Попросили не обсуждать его смерть, ссылаясь на сына малолетнего… сына не Яниса, но к которому Янис, изгнанный из семьи, сильно был привязан. И удивительно, что смещены акценты… Жалко мне Яниса. Нелепо и грустно. И так жутко уходили из жизни и очень большие люди… у каждой по своей Брик, осуждающей, что недостаточно богат или талантлив… Тупо жалко парня. И честно… именно его».

Тимму и вправду жалко. Ведь заключительные годы жизни для него были очень непростыми. Латвиец почти не играл и фактически пропал с новостных радаров. Последним его клубом стал «Аликсон», выступающий в российском турнире Media Basket. Едва ли пару лет назад, когда Янис пытался пробиться в НБА через Летнюю лигу и фарм-систему, он ожидал увидеть себя в Медиалиге. И тем не менее латвиец вернулся в Россию. В страну, которая стала для него вторым домом. Тимма часто общался на русском языке и писал в социальных сетях тоже на нём.

Янис Тимма и Роланд Смит, сезон-2020/2021 Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Не раз за это ему прилетало в комментариях от недовольных пользователей из Латвии. Но игрок от претензий отмахивался и не думал сворачивать с выбранного пути. Тяжёлым ударом стало отстранение от матчей за сборную своей страны. Но, отправившись в Россию, Янис на это сознательно пошёл. Один из знакомых баскетболиста в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что позиция латвийцев лицемерна. По его словам, многие граждане этой страны (не русские, а именно латвийцы) сотрудничают с россиянами и ведут с ними бизнес — просто не афишируют это. Тимма же попал под раздачу. И даже если бы он хотел вернуться на родину, навряд ли из этого бы что-нибудь вышло. «Его бы тут зачморили», — недвусмысленно добавил другой знакомый баскетболиста.

На то, как трудно было спортсмену, указывает бутылка водки, найденная в номере хостела, где он остановился перед смертью. По словам бывшего агента Тиммы Станислава Рыжова, Янис алкоголь старался обходить стороной: «Это меня удивило. Алкоголь вообще не по его части». Наверняка новости о Тимме и дальше будут приходить, и что-нибудь неизвестное ранее мы о нём ещё узнаем. А совсем недавно мы узнали, что было для Яниса в приоритете до последних его дней. Видео, в начале которого утверждается, что записано оно было накануне гибели баскетболиста, появилось на канале Buy Smart в YouTube.

Билли Бэррон и Янис Тимма, сезон-2020/2021 Фото: Mike Kireev/Getty Images

«Самое тяжёлое — когда ты уезжаешь со своего места. Например, ты родился в России, построил семью, развиваешься, переходишь из клуба в клуб, растёшь. И в какой-то момент приходит предложение улететь играть в другую страну. Например, в Америку. А ты понимаешь, что у жены тут работа, у ребёнка — школа, занятия и так далее. А у тебя контракт на год. Есть ли смысл на год это всё закрывать, там всё новое искать. Для меня семья всегда в приоритете. Даже команда становится моей семьёй. Это было всегда у меня, и так будет до последнего момента моей жизни», — сказал он незадолго до своей смерти.

К сожалению, семья Яниса распалась, и игрок так и не справился с психологической нагрузкой. У Тиммы остался ребёнок, которого он воспитывал в браке с Седоковой, и родной сын от первой жены. За исключением самого последнего поступка, у мальчиков будет повод гордиться отцом. Как спортсмен и как человек Янис этого действительно достоин.