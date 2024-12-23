«Локомотив-Кубань» — топ среди топов. И это после диких перемен в межсезонье!

Единая лига ВТБ с 27 декабря уходит на небольшую паузу, связанную с одним из главных праздников в нашей стране — Новым годом. Клубы немного переведут дух, соберутся с силами и снова вернутся на паркет уже 4 января. Почти миновал экватор регулярного чемпионата, и, получается, можно делать уже небольшие выводы. Прежде всего хочется разобрать игру «большой четвёрки» — ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань». Мерилом для этих команд как раз таки и служат очные матчи с главными соперниками. Так кто же на данный момент лучше всего себя проявил во встречах с топами?

Фанаты нашего баскетбола помнят феноменальный старт «Локомотива-Кубань» в этом сезоне — множество побитых рекордов, достижения тренера-новичка Андрея Ведищева, а также просто шикарная игра клуба помогла ему стать лучшим по результатам матчей с командами «большой четвёрки. Клуб из Краснодара в этом сезоне дважды обыграл УНИКС (78:71 и 87:75) и по разу – «Зенит» (83:76) и ЦСКА (69:65). Тем не менее не обошлось и без поражений: «Локо» уступил армейцам (91:92) и сине-бело-голубым (71:77). Таким образом, железнодорожники набрали 10 очков — по два очка за каждую победу и по одному — за поражения.

Действующий чемпион ЦСКА, который возглавляет турнирную таблицу Единой лиги в этом сезоне, занимает второе место в списке. Армейцы дважды в чемпионате-2024/2025 обыграли УНИКС (71:55 и 80:73) и по разу добились побед над «Зенитом» (83:77) и «Локомотивом-Кубань» (92:91). В свою очередь, в декабре подопечные Андреаса Пистиолиса дважды уступили своим прямым конкурентам в борьбе за чемпионство — сине-бело-голубым (78:82) и железнодорожникам (65:69).

Алекса Аврамович в матче с «Локомотивом-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Клуб из Москвы, как и «Локо», набрал 10 очков, так почему же он на второй строчке? Всё потому, что у краснодарцев на самую малость лучше разница набранных и пропущенных очков в играх с «большой четвёркой». ЦСКА имеет показатель «плюс-минус» — «+22», а клуб из Краснодара — «+23». Одно очко решило исход первого места в нашем рейтинге.

На третьем месте оказался «Зенит». Команда под руководством Хавьера Паскуаля по разу обыграла каждую из команд «большой четвёрки» в этом сезоне: УНИКС (87:84), «Локомотив-Кубань» (77:71) и ЦСКА (82:78).

Удивительно, что и единственные поражения в сезоне последовали именно от этих команд! Питерский клуб уступил железнодорожникам со счётом 76:83, армейцам — 77:83 и казанцам — 76:79. В сумме «Зенит» набрал девять очков.

Замыкает топ УНИКС. Клуб, который возглавляет Велимир Перасович, пока в этом сезоне хуже всего играет с командами «большой четвёрки» — казанцы победили лишь «Зенит» (79:76). При этом уступили пять раз: дважды ЦСКА (55:71 и 73:80) и «Локомотиву-Кубань» (71:78 и 75:87) и один раз – сине-бело-голубым (84:87). УНИКС набрал семь очков в нашем рейтинге, но команде не стоит отчаиваться: впереди ещё чуть больше половины чемпионата, а она понемногу набирает обороты. Например, в последней встрече была обыграна МБА-МАИ со счётом 117:71 — чем не показатель хорошей формы?

Ксавьер Мун Фото: Единая лига ВТБ

Отдельно хочется выделить «Локомотив-Кубань». Если ЦСКА полностью сохранил свой чемпионский костяк, ещё усилившись Алексой Аврамовичем, то «Локо» предстояло в минувшее лето пройти «огонь, воду и медные трубы».

Команду покинули все лидеры прошлых лет, а на пост тренера был назначен действующий президент Ведищев. Команда стартовала с девяти побед подряд в Единой лиге, а российские баскетболисты играют немаловажную роль в формировании успехов клуба. Кирилл Елатонцев и вовсе забрал у Андрея Мартюка роль главного российского игрока в составе, показывая невероятную стабильность.

Именно во многом из-за игры Елатонцева «Локо» в последнем матче одолел ЦСКА. Центровой был невероятно полезен в обороне, а также набрал 10 очков в заключительной четверти встречи. Ко всему этому Кирилл стал лучшим в матче по количеству подборов — девять. Помимо лучшего молодого игрока Единой лиги, в составе раскрываются Всеволод Ищенко, которому (на минуточку) 19 лет, Михаил Ведищев и Кирилл Темиров — молодые баскетболисты. «Локо» не просто даёт своим воспитанникам играть в Единой лиге в матчах с не самыми сильными соперниками, а проверяет их во встречах с топами! За это, естественно, можно клуб только уважать.