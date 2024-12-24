Самая противоречивая суперзвезда НБА. Джоэл Эмбиид — идеальная мишень для хейта

Инцидент с Джоэлом Эмбиидом в матче с «Сан-Антонио» неоднозначен. Центровой «Филадельфии» устроил представление, которое едва не затмило саму игру, завершившуюся победой его команды со счётом 111:106. Эмбиида удалили с площадки ещё до конца второй четверти, но его эмоциональный срыв и поведение после встречи могут оставить множество вопросов.

Инцидент начался с фола на Викторе Вембаньяме, который Эмбиид пытался оспорить у арбитра Дженны Шрёдер. Однако спокойный разговор быстро перерос в горячий спор, который закончился двумя техническими фолами и удалением. Видео показало, что Эмбиид подошёл к Шрёдер настолько близко, что его подбородок, возможно, коснулся её рук. Сразу после этого арбитр сигнализировала об удалении. Но на этом драма не закончилась: Эмбиид ринулся к судьям, и только усилиями Кайла Лоури, главного тренера Ника Нёрса и других членов команды его удалось успокоить.

Критика была. Комментатор НБА Стефани Риди в эфире жёстко высказалась о поведении Эмбиида, отметив, что игрок вёл себя угрожающе и даже пытался спровоцировать физическое столкновение. «Мне есть что сказать как женщине», — заключила Риди, подчёркивая неприемлемость подобного поведения.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам Эмбиид особого раскаяния не испытал. После игры он вернулся на площадку праздновать победу вместе с командой, несмотря на то что его удаление стало вторым за сезон. С учётом того, что всего неделю назад он пропустил несколько матчей из-за травмы колена и дисквалификации за конфликт с журналистом, можно задаться вопросом — что происходит с одним из самых талантливых игроков лиги?

Сезон действительно складывается для него непросто. Пропущенные игры, неубедительная статистика — 20,6 очка, 6,8 подбора и 4,1 передачи за матч — и всего две победы в семи встречах, где он полноценно выходил на паркет, сильно контрастируют с его прошлогодней формой. А ведь в январе 2024 года он установил рекорд «Сиксерс», набрав 70 очков в игре с теми же «Спёрс». Тогда Эмбиид буквально доминировал над Вембаньямой, но нынешняя встреча с молодым звёздным центровым прошла под совершенно другим знаком.