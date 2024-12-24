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Джоэл Эмбиид был удалён с матча с Сан-Антонио за споры с судьями: конфронтация центрового с женщиной-судьёй, видео

Самая противоречивая суперзвезда НБА. Джоэл Эмбиид — идеальная мишень для хейта
Артемий Берстенев
Джоэл Эмбиид — идеальная мишень для хейта
Аудио-версия:
Комментарии
Центровой превратился в ходячую драму за одну четверть.

Инцидент с Джоэлом Эмбиидом в матче с «Сан-Антонио» неоднозначен. Центровой «Филадельфии» устроил представление, которое едва не затмило саму игру, завершившуюся победой его команды со счётом 111:106. Эмбиида удалили с площадки ещё до конца второй четверти, но его эмоциональный срыв и поведение после встречи могут оставить множество вопросов.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 32, Джордж - 19, Ябуселе - 17, Мартин - 12, Убре - 10, Эмбиид - 9, Лоури - 6, Мартин - 4, Драммонд - 2, Джексон, Даутин, Каунсил, Маккейн, Бона
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Сохан - 15, Васселл - 15, Шампани - 15, Пол - 12, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Сиссоко, Бэсси, Барнс, Мамукелашвили

Инцидент начался с фола на Викторе Вембаньяме, который Эмбиид пытался оспорить у арбитра Дженны Шрёдер. Однако спокойный разговор быстро перерос в горячий спор, который закончился двумя техническими фолами и удалением. Видео показало, что Эмбиид подошёл к Шрёдер настолько близко, что его подбородок, возможно, коснулся её рук. Сразу после этого арбитр сигнализировала об удалении. Но на этом драма не закончилась: Эмбиид ринулся к судьям, и только усилиями Кайла Лоури, главного тренера Ника Нёрса и других членов команды его удалось успокоить.

Критика была. Комментатор НБА Стефани Риди в эфире жёстко высказалась о поведении Эмбиида, отметив, что игрок вёл себя угрожающе и даже пытался спровоцировать физическое столкновение. «Мне есть что сказать как женщине», — заключила Риди, подчёркивая неприемлемость подобного поведения.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам Эмбиид особого раскаяния не испытал. После игры он вернулся на площадку праздновать победу вместе с командой, несмотря на то что его удаление стало вторым за сезон. С учётом того, что всего неделю назад он пропустил несколько матчей из-за травмы колена и дисквалификации за конфликт с журналистом, можно задаться вопросом — что происходит с одним из самых талантливых игроков лиги?

Сезон действительно складывается для него непросто. Пропущенные игры, неубедительная статистика — 20,6 очка, 6,8 подбора и 4,1 передачи за матч — и всего две победы в семи встречах, где он полноценно выходил на паркет, сильно контрастируют с его прошлогодней формой. А ведь в январе 2024 года он установил рекорд «Сиксерс», набрав 70 очков в игре с теми же «Спёрс». Тогда Эмбиид буквально доминировал над Вембаньямой, но нынешняя встреча с молодым звёздным центровым прошла под совершенно другим знаком.

Что с Джоэлом не так?
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