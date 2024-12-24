«Второй Джордан» или Инопланетянин. Кто в НБА ярче всех заявил о себе в 2024 году?

2024 год подходит к своему логическому завершению. По традиции принято подводить итоги. В НБА прошла только часть сезона-2024/2025, но ещё на слуху всё то, что происходило в плей-офф. Ещё же были Олимпийские игры, где многие из игроков североамериканской лиги не просто участвовали, а были на ведущих ролях. Поэтому хотим, чтобы вы определили лицо из НБА, кто заявил о себе громче всего в 2024 году, можно сказать, выстрелил.
«Чемпионат» предлагает выявить игрока или тренера из НБА, кто заявил о себе ярче остальных в 2024 году. В ходе голосования лица будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Никола Йокич — «Денвер Наггетс»
Что здесь делает трёхкратный MVP НБА, который уже на протяжении нескольких лет разрывает лигу, спросите вы? Всё просто: да, Йокич невероятно стабилен уже долгое время, но именно начало сезона-2024/2025 заставило внести его в список. Если раньше у Джокера была подмога в лице Джамала Маррея, Аарона Гордона и Майкла Портера, то теперь сербский центровой практически во всех матчах тащит за собой команду в одиночку. Связано это с тем, что весь «Денвер», за исключением Николы, пребывает в плохой форме. Вот тут-то как раз и видны показатели лучшего игрока в мире! В среднем он набирает 30,9 очка, 12,5 подбора и 9,7 передачи — невероятные цифры.
Особенно когда все знают, что Йокич не «читерит» статистику, а всегда сделает свой выбор в пользу партнёра по команде. Ещё не стоит забывать об Олимпиаде, где Сербия была очень близка к тому, чтобы выбить США из турнира, но не хватило совсем малости. В итоге сборная с Николой во главе завоевала бронзу, что тоже можно считать успехом. Чем не прорывной год для Джокера?
Виктор Вембаньяма — «Сан-Антонио Спёрс»
В 2023 году Инопланетянин только пришёл в НБА, а в 2024-м уже заявил о себе во всеуслышание. Вембаньяма по итогам сезона стал лучшим новичком в лиге, лидером по блок-шотам, попал в первую оборонительную сборную, а также стал вторым в голосовании на лучшего защитника. И это всё в 20 лет! Да, его выдающаяся игра не позволила «Сан-Антонио» подняться со дна Запада, но команда у «шпор» была, мягко говоря, не лучшая.
Виктор летом блеснул умениями на домашних Олимпийских играх. Сборная Франции добралась до финала, где проиграла так и не побеждённым на турнире США. Когда смотришь на Вембаньяму складывается впечатление, что это игрок, созданный в компьютерной игре, а он на самом деле проводит свой второй сезон в НБА, приковывая взгляды всех и вся.
Шей Гилджес-Александер — «Оклахома-Сити Тандер»
С каждым годом канадец выходил на новый уровень. В 2024-м Гилджес-Александер стал всерьёз восприниматься как претендент на MVP, в итоге заняв второе место в голосовании. Шей — лидер «Оклахомы», которая оказалась на первой строчке Запада в сезоне-2023/2024. Если о Луке Дончиче или Джейсоне Тейтуме все говорят уже давно и много, то о разыгрывающем «Тандер» только сейчас стали что-то упоминать. Баскетболист приковывает внимание общественности не только своей игрой, но и экстравагантными нарядами. Впрочем, всё меркнет, когда Гилджес-Александер выходит на паркет. Во многом успех «Оклахомы» и сборной Канады связан именно с ним.
Кайри Ирвинг — «Даллас Маверикс»
Все и так знали, что Ирвинг — один из самых одарённых игроков в истории баскетбола. Его филигранный дриблинг, невероятно мягкая кисть, а также умение делать на паркете то, что нужно именно в данный момент — ни для кого не секрет. Тем не менее именно в 2024 году он, можно сказать, перезагрузил карьеру. В 2023-м Кайри запросил обмен из «Бруклина», а «Даллас» с ним и Лукой Дончичем не смог даже пробиться в плей-офф. Все изменилось! Именно в этом году Ирвинг показал, что всё ещё достоин быть в числе лучших из лучших, а их дуэт с Дончичем стал по-настоящему смертоносным оружием. Думаем, выход в финал НБА — тому доказательство.
Джейлен Брансон — «Нью-Йорк Никс»
Тот, кому в Нью-Йорке должны возвести памятник. Брансон не просто тащил на себе «Никс» в сезоне-2023/2024, он в одиночку выигрывал многие из матчей не то что в регулярке, а в плей-офф! Если бы не эпидемия травм в команде, то именно «Нью-Йорк» оказался бы в финале Востока наряду с «Бостоном». Мало того, что Джейлен провёл выдающийся год с точки зрения игры в баскетбол, так он ещё и сделал для своего клуба то, что не забудут многие годы!
Брансон в межсезонье отказался от $ 113 млн, чтобы руководство смогло усилить состав здесь и сейчас для борьбы за чемпионство. Да, он получит эти деньги чуть позже, но всё равно на такой поступок пошли бы немногие. Совокупность феноменальных выступлений и проявление уважения к клубу – то, что выделяет Брансона среди остальных.
Джо Маззулла — «Бостон Селтикс»
Если выделять кого-то из тренеров, то Маззуллу. В 2022 году 34-летний специалист возглавил «Бостон». Думаю, никому не надо напоминать, что для «кельтов» цель на каждый сезон — чемпионство. Клуб систематически двигался к поставленной задаче, вырастив две суперзвезды — Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. В 2022 году Джо Маззулла занимал должность ассистента главного тренера и не имел возможности напрямую влиять на исход финала НБА с «Голден Стэйт». Лишь затем он стал главным тренером «Бостона», но в 2023-м столкнулся с феноменом «Майами» в плей-офф, где его недостаточный опыт вновь стал заметным фактором в ключевых противостояниях.
Однако в этом году все звёзды сошлись: Маззулла впитал в себя знания, лидеры «Селтикс» окончательно окрепли, а «кельты» разнообразили состав недостающими игроками. Всё это привело к чемпионству. Кто-то скажет, что «Бостону» повезло с сеткой в плей-офф, с травмами у соперников, но на деле Маззулла привёл свою команду к чемпионству, а другие тренеры — нет. Порой удержать команду в одном состоянии — намного труднее, чем перекроить всё с нуля. Джо же держит команду в ежовых рукавицах!
Энтони Эдвардс — «Миннесота Тимбервулвз»
Теперь уже вожак у «волков» Эдвардс с каждой новой игрой в 2024 году укреплял свои лидерские позиции в команде. Если за оборону отвечали в большинстве своём Руди Гобер, Джейден Макдэниелс и другие, то Энтони — хайлайт-машина, которая вколачивает слэм-данки через соперников, ругается со всеми на паркете и просто называет себя лучшим в мире баскетболистом. Самолюбия защитнику не занимать, но он на деле показал, что готов в довольно юном возрасте (на тот момент игроку было 22 года) вести за собой команду. Получилось отлично! «Миннесота» впервые за 20 лет пробилась в финал Запада, а Эдвардс на своём пути «прибил» своего кумира Кевина Дюранта и его «Финикс», действующего MVP НБА Николу Йокича и его «Денвер», не хватило сил лишь на «Даллас».
На Олимпийских играх в Париже Эдвардс, наверное, был лучшим игроком в составе сборной США, если не брать в расчёт Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюранта. Может быть, только Девин Букер мог посоревноваться с Энтони за звание лучшего. В общем, защитник «волков» отлично проявил себя и в НБА, и на ОИ-2024!