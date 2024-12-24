«Второй Джордан» или Инопланетянин. Кто в НБА ярче всех заявил о себе в 2024 году?

2024 год подходит к своему логическому завершению. По традиции принято подводить итоги. В НБА прошла только часть сезона-2024/2025, но ещё на слуху всё то, что происходило в плей-офф. Ещё же были Олимпийские игры, где многие из игроков североамериканской лиги не просто участвовали, а были на ведущих ролях. Поэтому хотим, чтобы вы определили лицо из НБА, кто заявил о себе громче всего в 2024 году, можно сказать, выстрелил.

«Чемпионат» предлагает выявить игрока или тренера из НБА, кто заявил о себе ярче остальных в 2024 году. В ходе голосования лица будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.