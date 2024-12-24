5 главных баскетбольных разочарований 2024 года

Подходит к концу 2024 год, и настало время подводить итоги. Да, баскетбольный мир живёт не по годам, а по сезонам, но 2024-й был довольно важным для нашей любимой игры. Мы узнали чемпиона НБА: «Бостон» впервые с 2008 года выиграл титул и снова вышел вперёд по количеству чемпионств в истории. ЦСКА вернул себе статус чемпиона Единой лиги ВТБ после двух неудачных сезонов. «Панатинаикос», собранный практически с нуля, уверенно победил звёздный «Реал» в финале Евролиги. Ну и, конечно, нельзя забывать об Олимпиаде, которая подарила нам массу эмоций, например, в легендарном матче США — Сербия.

В общем, было много ярких моментов. Но, говоря о 2024-м, хочется в первую очередь подвести итоги всего негативного и разочаровывающего, что произошло. Вообще, этот год ощущается переломным: широкая публика всё чаще выражает фрустрацию от того, что происходит в баскетболе. У НБА падают рейтинги, Евролига не может выбраться из финансовой ямы, а клубы Единой лиги ВТБ проводят ещё один сезон без континентальных турниров.

В самых разных уголках баскетбольного мира активно обсуждают, какие изменения нужно внести, чтобы преодолеть накопившиеся проблемы. Есть ощущение, что в ближайшие годы мы вступим в новую эпоху, которая может изменить спортивный ландшафт по всему миру. Поэтому давайте вспомним, что именно принесло нам негативные эмоции в этом году.

Кубок Дружбы — что это было?

Кубок Дружбы Фото: РФБ

Начнём с того, что особенно задело отечественную аудиторию. Сборная России переживает сложные времена из-за всем известных причин. Но, как и в других видах спорта, было принято решение поддерживать жизнеспособность команды. Однако с кем играть? Большинство стран отказываются проводить матчи по политическим причинам. Находить соперников в такой ситуации невероятно тяжело. Но ведь лучше что-то, чем ничего, верно?

Именно такой логикой руководствовалась РФБ, организовав в августе турнир Кубок Дружбы. Были приглашены сборные Колумбии и Венесуэлы. Да, не самые статусные команды в баскетбольном мире, но на безрыбье и это изначально казалось неплохим вариантом.

Видео доступно в сообществе РФБ в социальной сети VK. Права на видео принадлежат РФБ.

На турнире также участвовала «Парма», которая открыла его матчем с Колумбией, закончившимся со счётом 155:53. Это что-то на уровне сборной Ирака на Олимпиаде-1948). Но действительно ли Колумбия настолько слаба? Оказалось, что команда, приехавшая в Россию, имела мало общего с настоящей сборной. Более того, вся эта авантюра прошла мимо самой колумбийской федерации. В итоге получился скандал, который подпортил репутацию прежде всего нашим баскетбольным чиновникам.

Ноябрьский Кубок Дружбы обошёлся без подобных инцидентов, но всё равно не впечатлил зрителей. Разве что встреча с Тунисом вызвала давно забытые эмоции поддержки нашей страны. Однако сам факт, что матч с командой, где почти все игроки выступают в национальном чемпионате, дошёл до овертайма, вряд ли вселяет уверенность в силе нашей сборной.

Что будет дальше? Какие ещё экзотические сборные приедут к нам? Или всё-таки удастся договориться с более статусными командами? Например, почему бы не рассмотреть вариант с Сербией — дружественной нам страной, чьи клубы уже приезжали к нам на Суперкубок.

Слишком лёгкий путь «Селтикс» к чемпионству

«Бостон Селтикс» празднует победу в финале НБА Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Перейдём к североамериканским баскетбольным перипетиям. «Бостон» уже много лет находился в статусе претендента на титул и даже выходил в финал сезона-2021/2022, но постоянно проваливался в самые решающие моменты. Нестабильность Джейсона Тейтума, странные тренерские решения и отсутствие некоего стержня — всё это не раз позволило куда менее талантливому «Майами» выбить «кельтов» из плей-офф.

Баскетболисты «Селтикс» испытывали большое давление перед сезоном, что они признавали открыто. Глубина ростера была расширена до исторических значений, и казалось, что собрать более сильную команду в современной НБА просто невозможно. И у них получилось: они выиграли титул. Но каков был их путь?

В первом раунде им сразу попался «Майами Хит», главные обидчики последних лет. Однако лидер команды Джимми Батлер, который в плей-офф обычно превращается в монстра, получил травму и выбыл до конца серии. Итог — лёгкая победа «кельтов» со счётом 4-1. Следующая остановка — «Кливленд», который, несмотря на звёздную четвёрку, страдал от полного отсутствия взаимопонимания между игроками. Команда казалась несочетаемой. Сейчас, оглядываясь на «Кавальерс» того времени, становится ясно, что проблема была в Джей Би Бикерстаффе. Несмотря на то что он отличный коммуникатор, его тактические знания уступают большинству специалистов в НБА. Итог — снова 4-1.

Джейсон Тейтум и Майлз Тёрнер Фото: Stacy Revere/Getty Images

В финале конференции многие ожидали увидеть «Нью-Йорк Никс» — захватывающую эмоциональную команду, которая наверняка устроила бы шоу в серии с «Бостоном». Но «никербокеров» настигла аномальная эпидемия травм. В серии с «Индианой» они потеряли почти всех ключевых игроков. Типичная история для команд Тома Тибодо, но в этот раз всё вышло за рамки нормы. Сами же «Пэйсерс» умудрялись совершенно глупо проигрывать концовки «Бостону» одну за другой, а затем потеряли своего лидера Тайриза Халибёртона. Итог — всё закончилось за четыре матча.

К финальному противостоянию с «Далласом» претензий было куда меньше: «Бостон» и правда выглядел великолепно и заслуженно победил. Но из-за того, что «Селтикс» прошли весь путь настолько легко, а их оппоненты постоянно сталкивались с проблемами со здоровьем, их чемпионство не ощущалось таким значимым, каким могло бы быть. Мы не увидели «кельтов» в действительно сложных ситуациях, в которых они раньше часто ломались, вместо того чтобы тащить. Сам Джейлен Браун ещё во время того плей-офф заявил, что для настоящего утверждения своего успеха им нужно будет выиграть ещё одно чемпионство. И он, похоже, был прав.

Удастся ли им это сделать? Шансы хорошие, но конкуренция в этом сезоне куда выше, чем в прошлом. Если подопечные Джо Маззуллы сумеют повторить свой успех, они смогут претендовать на статус новой династии в НБА.

Очередной год без российских клубов в Евролиге

ЦСКА празднует победу в финале Евролиги сезона-2011/2012 Фото: Ulf Duda/Getty Images

Перенесёмся из Нового в Старый Свет. Мы посмотрели ещё один сезон Евролиги без участия российских клубов. Именно в этот турнир, пожалуй, из всех главных спортивных состязаний, у наших команд есть наибольший шанс вернуться. Всё потому, что российская Единая лига ВТБ была и остаётся одним из сильнейших чемпионатов в Европе, а ЦСКА вообще является одной из фундаментальных частей Евролиги. Многие в руководстве симпатизируют России и понимают, что с нашими коллективами конкуренция в турнире возрастает на порядок.

Если просмотреть интервью некоторых легионеров, которые за последний год приезжали играть в Россию, то можно заметить: они заявляли, что одним из факторов их решения стало обещание, что российские клубы скоро вернутся в Евролигу. Мол, вот ещё чуть-чуть — и всё наладится. Но в итоге ничего не происходит, и на лето 2025 года надежд на возвращение уже практически не осталось.

Стоит признать, что Евролига действительно заинтересована в возвращении российских клубов. Турнир испытывает финансовые проблемы, из-за чего вынужден искать средства, включая переговоры с дубайскими бизнесменами. Однако это только подчёркивает хрупкость ситуации и стагнацию соревнований. На этом фоне начали появляться слухи о том, что НБА в сотрудничестве с ФИБА может создать свою лигу в Европе. И, честно говоря, при наличии хороших бюджетов они могут составить серьёзную конкуренцию Евролиге.

Что касается самого баскетбола, то в Евролиге он остаётся таким же захватывающим, как и прежде. Атмосфера, борьба, напряжение — всё на высшем уровне. Европейский стиль игры всё больше покоряет Северную Америку, где уже почти не осталось предубеждений против иностранных игроков. Но чтобы сохранить своё место на вершине, организации срочно нужно решать экономические проблемы.

Падение рейтингов НБА

Адам Сильвер Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Изменения нужны и НБА, что стало особенно очевидно в 2024 году. Трёхочковая революция и продвинутая аналитика уничтожили разнообразие в стилях игры: теперь почти все команды играют в однотипный баскетбол. И это не просто модное течение, а действительно самый эффективный способ при нынешних правилах.

Регулярный сезон становится всё менее интересным. Звёзды часто травмируются, а игры всё больше напоминают соревнование по дальним броскам. А зачем выкладываться, если впереди плей-офф?

Эти и многие другие причины привели к тому, что сейчас у НБА наихудшие телевизионные рейтинги за последние 10+ лет. И это при том, что лига наполнена невероятно талантливыми игроками, а конкуренция высокая. Но зрители просто устали от однообразия и отсутствия настоящей драмы.

Новые звёзды уже не те, что были раньше

Зайон Уильямсон Фото: Jamie Squire/Getty Images

Одна из ключевых причин упадка интереса к НБА кроется в молодом поколении суперзвёзд. Именно они всегда были двигателем прогресса, притягивали зрителей, вдохновляли. Но сейчас у нас нет новых Мэджиков, Лебронов и Джорданов.

Возьмём хотя бы Джа Моранта с его скандалами. Зайон Уильямсон снова травмирован. Тайриз Халибёртон показывает регресс. Энтони Эдвардс остаётся предсказуемым. Ламело Болл демонстрирует то отсутствие ответственности, то сомнительные решения. Лука Дончич, несмотря на невероятный талант, до сих пор ведёт себя как подросток. И таких историй можно найти множество. Каждую из них можно разобрать в отдельном материале, но общая картина остаётся печальной.

Олимпиада в Париже стала своего рода прощанием с поколением Стефена Карри, Леброна Джеймса и Кевина Дюранта — главных лиц НБА последних 10–15 лет. Они скоро уйдут, и это неизбежно. Но кто станет их заменой? Речь не только об уровне игры, но и о величине личности, о характере.

Сборная США в финале Олимпиады буквально вытащила матч с Сербией за счёт ветеранов. Карри, Леброн, Дюрант — вот кто вновь доказал свою ментальную силу. А где были лидеры нового поколения? Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, да даже 30-летний Джоэл Эмбиид? На скамейке. Смогли бы они справиться с тем давлением? Сильно сомневаюсь. Эта история отчётливо показала разницу в ментальности поколений.

Нынешняя эра подходит к своему завершению. До конца десятилетия баскетбол ждут глобальные перемены: в США, в Европе, в России. А мы будем следить за всем этим вместе с вами и пытаться осмыслить происходящее. С наступающим вас! Пусть баскетбол в новом году приносит больше радости, чем в уходящем.