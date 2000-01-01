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Карри помог ребёнку вернуть свой подарок. Видео
Карри помог ребёнку вернуть свой подарок. Видео
Стефен Карри — крутейший человек. Баскетболист подарил свои игровые кроссовки юному фанату, но их отобрал мужчина. Тогда Карри начал кричать на взрослого и требовать вернуть подарок ребёнку. Стеф не ушёл с площадки, пока справедливость не восторжествовала!
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Стефен Карри помог юному фанату вернуть свой подарок. Видео
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