«Буду и дальше кидать «трёшки». Карри — откровенно о карьере, уходе из НБА и эпохах в лиге

Давно Стеф так не говорил о своих выступлениях и личном. Собрали для вас самое главное.

Разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри — 10-кратному участнику Матча всех звёзд НБА и четырёхкратному чемпиону лиги — уже 36 лет. Весной следующего года он отметит своё 37-летие, и вопросы о завершении карьеры всё чаще начинают звучать в его адрес. В недавнем интервью для ESPN Стефен откровенно поделился своими мыслями на эту тему и не только. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию перевод этого разговора.

— НБА можно разделить на эпохи, не так ли? Что для вас значит быть частью своей собственной эпохи, где вас упоминают наряду с Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом?

— Чем дальше ты продвигаешься в своей карьере, тем больше начинаешь это ценить. Ты стараешься наслаждаться каждым моментом. Но при этом всё ещё находишься в режиме соревнования. Даже при взаимном уважении всегда есть этот элемент напряжения — ты знаешь, что заставляешь его играть на максимум, а он — тебя. Надеюсь, на Рождество мы добавим ещё одну главу к этой истории.

— Как изменилось ваше соперничество за последние годы?

— Это весёлое противостояние, особенно с учётом его длительности. Сейчас в нём больше уважения и признания, чем раньше. Раньше всё было жёстче: больше мелочности, больше неприязни. Соперничество было настоящим. Но со временем оно эволюционировало. Мы всё ещё хотим помериться силами, однако теперь это происходит с большим уважением.

— Ну, теперь у вас только пара седых волосков добавилась.

— Да уж, пара седых волосков и пара детей.

Видео можно посмотреть на канале Golden Hoops в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

— Точно. Вы выиграли [с ними] золотую медаль Игр. Болельщики хотят знать: есть ли шанс увидеть что-то подобное в НБА?

— Скорее всего, нет. Но, знаете, пусть это останется в категории «а что если» для обсуждений на форумах и платформах.

— Ваш отец (Делл Карри. — Прим. «Чемпионата») играл 16 сезонов, вы тоже провели 16 сезонов. Как часто вы задумываетесь о том, сколько ещё хотите играть?

— Честно говоря, сейчас думаю об этом больше, чем раньше. Думаю, важно признать и осознать, что конец карьеры неизбежен, когда бы он ни наступил. Это помогает ценить то, что происходит прямо сейчас. Чем больше об этом размышляешь и говоришь вслух, тем сильнее ощущаешь значимость каждого момента.

— Я не могу сосчитать, сколько раз говорила: «Нужно максимально использовать карьеру Стефа Карри». Как «Уорриорз» могут это сделать?

— Всё сводится к тому, чтобы признать реальность: окей, мы с Дрэймондом на пике своих возможностей. Но уже находимся в такой точке, где нужно подходить к игре по-другому. Если ты не выигрываешь, то вопрос звучит так: «Как этого добиться?» Понимаю, что у меня осталось не так много времени в лиге, и поэтому я отчаянно хочу побеждать. Всё, что помогает мне становиться лучше, помогает и всей команде. Это сложный вопрос, потому что люди хотят услышать какой-то универсальный ответ. Но на самом деле мы всё ещё ищем его.

Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

— Есть ли что-то вроде «подарка», который вы хотите оставить НБА? Или наследие, которое хотите закрепить?

— Думаю, вам не стоит задавать мне этот вопрос, потому что всё сведётся к обсуждению того, как теперь все бросают трёхочковые… Сами понимаете.

— Это просто переход. Мы сейчас к этому подойдём. Вот следующий вопрос.

— Лично мне это нравится. Если задуматься не только о статистике, но и о том, как эти трёхочковые создаются — это ведь красиво. Каждый делает это по-своему. Это что-то новое, и у всех есть своё мнение на этот счёт. Для меня это здорово — видеть, как игра эволюционирует. Сейчас в НБА действительно бросают много трёхочковых. У всех разные взгляды на это. Но я не могу выйти и исполнить уиндмил-данк с разворотом на 360 градусов или пробить сверху через кого-то под кольцом.

Так что я никогда не буду против трёхочковых — это то, как я всегда видел игру. У каждого свой подход, и это интересно. Мы видим, как доминируют «большие» игроки под кольцом. Это такие крайности, но круто наблюдать за тем, как защиты адаптируются к этому. На это нужно время. Посмотрим, как всё будет дальше. Однако одно могу сказать точно: я продолжу бросать трёхочковые, так что можете за это не переживать.

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В сезоне-2024/2025 Стефен Карри набирает в среднем 21,8 очка при 6,6 результативной передачи и 5,0 подбора за матч. «Голден Стэйт» к этому моменту одержал 15 побед при 13 поражениях и занимает седьмую строчку в Западной конференции. Карри остаётся ключевой фигурой команды и её лучшим бомбардиром, в то время как его основные партнёры — Жонатан Куминга и Бадди Хилд — поддерживают его, набирая в среднем 17,3 и 15,5 очка соответственно.

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