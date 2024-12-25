«Выглядит как подлое дело». Так что за таблетки употребляет Леброн в НБА?

Фраза «дед забыл выпить таблетки» очень точно подходит к ситуации, в которую попал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Легендарного баскетболиста в матче с «Сакраменто Кингз» заметили за употреблением таблеток. Многие фанаты баскетбола сразу стали строить конспирологические теории, в которых говорится, что Король принимает допинг, так как невозможно находиться в такой физической форме почти в 40 лет. Впрочем, бывший игрок НБА выступил с довольно откровенным заявлением по этой ситуации.

Без пяти дней 40-летний Король в этом сезоне на слуху! Можно сказать, что он всегда в центре объективов, тем не менее сейчас вовсю обсуждается возможный обмен Леброна, его причастность к вечеринкам Пи Дидди, которого, вероятно, посадят в тюрьму на долгий срок, а теперь — таблетки.

Первый выбор драфта НБА 2001 года Кваме Браун, поигравший за «Вашингтон», «Лейкерс», «Детройт» и другие команды в лиге, поделился своим мнением о происходящем. «Я прочитал, что люди в комментариях писали: «Никогда не видел, чтобы игрок НБА принимал таблетки на скамейке запасных». Я постоянно за этим наблюдал и сам так делал. Я принимал «Адвил» на скамейке запасных, а также «Индометацин». Я видел, как игроки получали травмы и принимали этот препарат в середине игры… Так что давайте развенчаем этот миф. Если у Леброна проблемы с ногами, то логично, что он принимает «Индометацин» на скамейке запасных», — заявил Браун.

Леброну передают таблетки Фото: Кадры из видео

На этом Браун не успокоился! «Есть способ получше распространять лекарства… Я на 100% согласен с утверждениями, что это выглядело плохо. Он не должен был так поступать… Теперь это выглядит как какое-то подлое дело. Если это «Адвил», если это «Индометацин», почему это было сделано так подло?» — заключил Кваме.

«Адвил» и «Индометацин» — противовоспалительные и анальгетические средства. В них нет ничего противозаконного. Тем более в «Лейкерс» работают не дураки, чтобы на матче НБА, где все камеры нацелены на Леброна, давать ему допинг. В то же время Браун прав: не стоило принимать таблетки прямо во время матча, это лишь создаст дополнительную и ненужную шумиху. Можно же выпить их в перерыве — или у Джеймса уже настолько большие проблемы с телом, что он не выдерживает постоянных нагрузок?

Леброн Джеймс Фото: Cole Burston/Getty Images

Об этом пока никто ничего не говорит в открытую, но Король явно сдаёт позиции. Он почти не включается в защите, менее подвижен во время матчей, однако всё равно даже в таком состоянии входит как минимум в топ-10 игроков НБА. Со стабильностью Леброна могут потягаться лишь Криштиану Роналду, Лионель Месси и Новак Джокович. Тем не менее оба легендарных футболиста сейчас выступают в менее статусных чемпионатах, а Король продолжает удивлять в лучшей баскетбольной лиге мира. Это если бы Роналду и Месси до сих пор не просто пылили в Лиге чемпионов, но и забивали по 15 мячей, как в лучшие годы.

Леброна уже ни раз обвиняли в употреблении допинга, однако официально доказать это не получилось. Ясно из этой всей историей с таблетками только то, что легендарный баскетболист уже страдает от различного рода травм, возможно, хронических, и старается минимизировать ущерб противовоспалительными средствами. Уход Короля всё ближе?