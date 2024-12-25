Никола Йокич не выиграет MVP, хотя проводит лучший сезон в карьере

Никола Йокич в этом сезоне проводит, возможно, один из лучших индивидуальных сезонов в истории баскетбола. Разговоры о том, что серб может претендовать на звание одного из величайших игроков всех времён, звучат всё громче. Однако пока ему катастрофически не хватает титулов, чтобы попасть в элиту величайших.

Четвёртый MVP в его карьере мог бы стать важным шагом в этом направлении. И, судя по началу сезона, казалось, что это действительно произойдёт. Букмекеры до сих пор называют Йокича главным претендентом на награду. Но есть причины, почему этот сценарий, скорее всего, не сбудется. Так что может помешать центровому?

У «Денвера» — очевидный кризис

Пи Джей Холл, Джамал Мюррей, Никола Йокич, Зеке Ннаджи и Пейтон Уотсон Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

«Наггетс» столкнулись с кризисом, который давно предвещали, а сейчас он стал очевидным. Во-первых, глубина состава оставляет желать лучшего. Во-вторых, команда явно недостаточно активно бросает трёхочковые, что в современном баскетболе крайне важно. По этому показателю «Денвер» — одна из худших команд лиги. А ведь математика простая: тот, кто делает больше дальних бросков, чаще выигрывает.

В итоге «Наггетс» занимают пятое место в Западной конференции с 16 победами и 11 поражениями. Без громкого обмена им будет сложно вернуться в число главных претендентов на титул.

На фоне этого кризиса Йокичу пришлось взять на себя ещё больше ответственности, особенно в атаке. Он стал чаще бросать издали, набирает невероятную статистику, но командные результаты всё ещё страдают. А ведь именно успех команды часто определяет шансы на MVP. Чтобы выиграть награду с таким местом в таблице, нужно показать что-то совсем невероятное — вроде трипл-дабла в среднем за сезон. Хотя даже тогда критики будут искать поводы для споров.

Йокич демонстрирует чудеса на паркете, но не выглядит человеком, который готов гоняться за красивыми цифрами ради награды. Вспомните хотя бы Олимпиаду, где он словно намеренно избегал трипл-даблов. Так что ожидать от него «погони за статистикой» было бы странно. А значит, и голосующих он удивлять не собирается.

Усталость голосующих

Крис Бруссард — журналист и один из голосующих экспертов в НБА Фото: Paras Griffin/Getty Images

Феномен «усталости голосующих» давно стал частью дискуссий о наградах. Эксперты и журналисты при прочих равных скорее отдадут голос за нового претендента, чем за того, кто уже выигрывал награду. Людям хочется свежих историй и новых суперзвёзд.

Выигрыш Йокича снова стал бы самым скучным вариантом для широкой публики. Баскетбольные гики могут восторгаться его игрой, но массового зрителя интересуют яркие и новые лица. Эта усталость уже сыграла свою роль пару лет назад, когда Джоэл Эмбиид получил MVP, несмотря на более убедительные показатели серба.

Даже такие легенды, как Леброн Джеймс и Майкл Джордан, теряли свои награды из-за этого явления. Чтобы обойти этот барьер, Йокичу нужно показать что-то совершенно исключительное, что снова зажжёт сердца голосующих.

Налог на наследие

Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

Если Йокич получит четвёртый MVP, он войдет в ряды самых выдающихся игроков всех времён: Карим Абдул-Джаббар (шесть), Майкл Джордан и Билл Расселл (по пять), Леброн Джеймс и Уилт Чемберлен (по четыре). Но многие пока просто не готовы воспринимать серба наравне с этими легендами.

Многим кажется, что путь к величию должен быть сложным и драматичным. А если Йокич снова выиграет MVP, это для многих не будет выглядеть чем-то значительным. К тому же Николу сложно представить в роли глобального маркетингового лица НБА. Его стиль жизни, любовь к лошадям и спокойное отношение к игре не вписываются в привычные образы суперзвёзд.

Журналисты давно ждут, чтобы отдать награду Луке Дончичу, Энтони Эдвардсу или Шею Гилджес-Александеру — молодым звёздам, которые могут стать лицами лиги. Йокич с его непритязательностью и неамериканским подходом просто не укладывается в их представления о будущем.

Мне и самому неприятно, что подобные иррациональные факторы играют такую большую роль в голосовании за престижные награды. Всё это нас снова возвращает к тому, а какие критерии вообще у MVP? Это больше про командный успех, про статистику, про влияние на игру, про лучшего игрока лиги, про что это вообще? Ответа на этот вопрос, вероятно, не будет никогда. Но обсуждать это всегда интересно. А вы как думаете, сможет ли Никола взять MVP в этом сезоне?