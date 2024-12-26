Не матч, а огонь! «Лейкерс» и «Голден Стэйт» — чудо. Хотя Стефен Карри сильно старался

В канун западного Рождества «Лейкерс» и «Голден Стэйт» устроили настоящее шоу, которое украсило традиционный праздничный игровой день НБА. Старая, но не потерявшая остроты дуэль между Леброном Джеймсом и Стефеном Карри вновь ожила, а «Лейкерс», несмотря на серьёзные трудности, вырвали победу 115:113 благодаря решающему броску Остина Ривза.

Матч начался с напряжённого обмена результативными атаками. Леброн быстро набрал первые четыре очка для «Лос-Анджелеса», но бывший игрок команды Деннис Шрёдер сразу ответил двумя точными дальними бросками, выведя «Уорриорз» вперёд. Руи Хатимура помог гостям вернуться в игру, но Эндрю Уиггинс с трёхочковой линии заставил «озёрников» на мгновение задуматься. Концовка первой четверти осталась за гостями: серия из восьми подряд набранных очков позволила завершить стартовый отрезок с ничейным счётом — 23:23.

Нарастающее напряжение не обошлось без неприятных последствий. Энтони Дэвис, один из ключевых игроков «Лейкерс», подвернул лодыжку и был вынужден покинуть площадку. Несмотря на потерю своего столпа, команда сумела уверенно начать вторую четверть. Далтона Кнехта, который неожиданно проявил себя, было не остановить, что позволило «Лейкерс» вырваться вперёд со счётом 39:30. Однако «Уорриорз» не сдались и к перерыву сократили отставание до трёх очков — 55:52.

Начало второй половины для «Лейкерс» выдалось непростым из-за отсутствия Дэвиса, что сразу стало заметно. Стефен Карри, как истинный лидер, взял игру в свои руки и сравнял счёт. Однако «Лейкерс» быстро ответили рывком 11:2 под руководством Джеймса и Хатимуры. Остин Ривз завершил третью четверть точным трёхочковым, увеличив преимущество гостей до 84:76.

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Заключительный отрезок стал настоящим испытанием. Без Дэвиса «Лейкерс» будто шли по лезвию ножа, едва удерживая преимущество. Карри, как всегда, показал свой класс, забивая сложнейшие броски. За 6,3 секунды до конца он отправил мяч в кольцо, сравняв счёт. Казалось, дело идёт к овертайму, но Ривз, хладнокровно обыграв защитника, пронёс мяч до кольца и поставил точку, которая принесла «Лос-Анджелесу» победу.

«Лейкерс» способны удивлять, даже несмотря на отсутствие одного из лидеров — Энтони Дэвиса. Впереди у них ещё один вызов: встреча с «Сакраменто Кингз», который уже трижды в этом сезоне уступил «озёрникам».

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