Обо всём и о главном. Итоги года с Андреем Кириленко

2024 год подходит к концу, и самое время подводить итоги. Последние 12 месяцев мы активно следили как за российским баскетболом, так и за зарубежным. В сентябре Андрей Кириленко был переизбран на пост президента РФБ, и именно с ним «Чемпионат» решил эксклюзивно подвести итоги работы федерации и российского баскетбола в целом.

Начнём со сборной России. В уходящем году мужская национальная команда приняла участие в товарищеском матче с БК «Самара» и в двух турнирах «Кубок Дружбы», в которых одержала победы. Основной задачей было дать российским спортсменам недостающую игровую практику. Приглашенные участники, проделав большой путь, показывали свой стиль баскетбола, характерный для континентальных соревнований Латинской Америки и Африки.

Андрей Мартюк и Антон Астапкович Фото: РФБ

Приоритетами в подготовке сборной России в этом году стали: просмотр молодых игроков и формирование «команды будущего», готовой выступать на международных соревнованиях, когда это станет возможным; обеспечение игровой практикой тех российских баскетболистов, кто не получает должного игрового времени в своих клубах; взаимодействие игроков разных поколений.

Также в этом году Исполкомом РФБ было принято решение продлить полномочия главного тренера мужской национальной команды Зорана Лукича до 2028 года.

«В нынешних условиях сборная максимально обновлена: пробуются ребята, которые пришли с прицелом на следующие пять-шесть лет и даже больше. Поэтому я рад, что такой тренер, как Зоран, продолжает свою работу с национальной командой», — заявил Андрей Кириленко.

В начале декабря Андрей Кириленко принял участие в заседании Центрального бюро ФИБА в Швейцарии, где были подведены итоги прошедшего года. На заседании был рассмотрен вопрос по поводу коммуникации с приглашением иностранных сборных команд. Президент Российской федерации баскетбола рассказал о ситуации, произошедшей с приглашением сборной Колумбии на пермский Кубок Дружбы, который прошёл в августе. После обсуждения члены Центрального бюро ФИБА пришли к единому мнению, что эту проблему необходимо решать совместно, чтобы подобных инцидентов больше не происходило в будущем. Однако по возвращению национальных команд на международную арену позиция ФИБА не меняется.

«Несмотря на то что мы поддерживаем с коллегами из ФИБА хорошие отношения, глобально ситуация зависит не от нас. Шанс вернуться есть всегда, но считаю маловероятным возобновить участие в той же Олимпиаде через четыре года. При этом бо́льшая часть руководителей, с которыми я общался, желает нам скорейшего возвращения и в олимпийскую семью, и в семью международного баскетбола. Необходимо только дождаться снижения градуса напряжённости в политической ситуации», — сказал Андрей Кириленко.

Антон Понкрашов (с мячом) Фото: БК «Динамо» Владивосток

Под эгидой РФБ проходит и мужская Суперлига по баскетболу. В сезоне-2023/2024 чемпионом стало владивостокское «Динамо». Команда из Приморья выиграла мужскую Суперлигу в четвертый раз, сравнявшись по этому показателю с представителями Екатеринбурга (по два титула в активе «Урала» и «Уралмаша»). Ранее трижды обладателями золотых медалей становился «Спартак-Приморье» — в сезонах-2004/2005, 2010/2011 и 2017/2018. Второе место заняли «Химки», при том что фактически весь прошлый сезон прошёл именно под знаком превосходства подмосковной команды. Однако стать победителем ей не удалось: в финальной серии химчане уступили «Динамо» со счётом 1-3.

«Суперлига сделала огромный шаг вперед за последние шесть-семь лет. За это время в Единую лигу ВТБ из Суперлиги поднялись пять команд — «Парма», МБА, «Самара», «Уралмаш», «Руна», и только одна «Руна» не смогла сохранить место, причём не по спортивным причинам. В Суперлиге были очень интересные сезоны со своими интригами. В этом году, например, я слежу за приморским «Динамо» с Антоном Понкрашовым и Иваном Стребковым. «Темп» из Ревды, молодые составы «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» радуют интересными игроками. Трудности есть, но они абсолютно рабочие.

Также в самом разгаре и Кубок России, много интересных матчей. Всего лишь четыре команды из Единой лиги ВТБ? Уверен, если увеличить лимит на иностранных игроков, то мы получим больше команд из Единой лиги, но наше видение Кубка России — это в большей степени платформа для российских игроков. Кубок России очень ценен для команд из регионов, и благодаря Кубку появляются интересные кейсы, такие как, например, любители из БК «Московский», которые навязали борьбу «Химкам» и едва не выбили их из розыгрыша. Где может пройти «Финал четырёх» Кубка России? Не имеет значения, главное — организация и болельщики», — сказал Андрей Кириленко.

Не стоит забывать и про первенство России — официальные всероссийские спортивные соревнования РФБ среди юношей и девушек, юниоров и юниорок разных возрастных групп. Проект «Первенство России» включает в себя как первенство России, так и всероссийские спортивные соревнования для двух младших возрастных групп. В сезоне-2024/2025 участие принимают спортсмены 2008-2013-х годов рождения. Соревнования проводятся для выявления лучших игроков и сильнейших команд страны, а также формирования спортивных сборных команд субъектов РФ и резервных сборных команд России.

Соревнования проходят в несколько этапов с сентября по май: отборочный этап, межрегиональные спортивные соревнования, полуфинальный этап и финал.

В заключительной и самой торжественной части соревнований определяются победители в каждой возрастной группе. Финальные соревнования среди девушек и юниорок называются в честь заслуженного тренера СССР Евгения Яковлевича Гомельского. Финалы первенства России среди юношей и юниоров носят имя олимпийского чемпиона 1972 года Ивана Ивановича Едешко.

«В следующие четыре года мы планируем сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернётся на международную арену», — заявил Андрей Кириленко.

РФБ в том числе много сил отдаёт на подготовку тренеров. Федерация запустила курсы для тренеров первенства России, а аудитория слушателей превысила 1500 человек. Кроме тренеров, новые знания могут получить и учителя физической культуры в общеобразовательных школах — для них выпущено пособие по организации баскетбольных занятий «Методические рекомендации для учителей физической культуры и спорта по организации занятий по баскетболу». Ожидается, что к 2028 году число слушателей может достичь 4500.

Помимо этого, проекты РФБ выступают площадкой для развития молодых и перспективных спортивных судей. В первенстве России свыше 3000 матчей, в которых судьи получают большую практику под руководством опытных комиссаров, а также ценные рекомендации от заслуженных судей страны.

Нельзя не упомянуть и «Минибаскет», который является летним фестивалем и самым крупным смотром юных баскетболистов в возрасте от 8 до 12 лет, дающим возможность игрокам попасть на особый контроль департамента резервных и национальных команд РФБ. В 2024 году РФБ расширила это направление и добавила к фестивалю полноценную школьную лигу. Челябинская область стала первым регионом, где стартовал всесезонный турнир «Минибаскет», в осеннем туре которого приняли участие 89 команд. Соревнования пройдут в пяти городах Южного Урала — Челябинске, Миассе, Златоусте, Магнитогорске и Озёрске.

Финал «Лиги сильных людей» Фото: РФБ

Инклюзивный баскетбол — направление, которое очень любит и которым гордится Андрей Кириленко.

Проект РФБ «тихий! баскетбол» третий год развивает сразу несколько направлений: для игроков на колясках, слабослышащих и глухих спортсменов, а также для детей с ментальными нарушениями.

В 2024 году РФБ установила рекорды по заявкам и участию в «Лиге сильных людей» — национальном турнире по баскетболу 3х3 на колясках. Из 23 поданных заявок 18 команд были допущены к участию в соревнованиях. Впервые команды были распределены на дивизионы. Победителей «Лиги сильных людей» ожидает поездка в качестве участников адаптивной категории на рейтинговый турнир FIBA BG3x3 в Сербию. Эта практика продолжится и в 2025 году, ведь команды получают новый стимул бороться не только за время на корте, но и за разнообразие спарринг-партнеров.

«В условиях международной изоляции очень сложно добиться практики выступлений за пределами России, поэтому все инициативы проекта «тихий! баскетбол» в 2024 году были направлены на усиление подготовки спортсменов, тренеров, специалистов и судей», — сказал Андрей Кириленко.

Грантовая поддержка инклюзивного проекта направлена на организацию турниров по баскетболу 3х3 на колясках в городах России и другие направления: были проведены фестивали и мастер-классы для детей с нарушением слуха в Белгороде, Пскове и Краснодарском крае. Для детей с ментальными нарушениями мероприятия прошли в Улан-Удэ и Перми.

Много ресурсов у РФБ уходит на инфраструктурные проекты по всей России. В уходящем году было открыто шесть центров уличного баскетбола в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ-Детям», и теперь их количество в России достигло 24. Они расположены в Анапе, Архангельске, Владимире, Волгограде, Донецке, Ива́нове, Ижевске, Калининграде, Кемерове, Луганске, Макеевке, Мелитополе, Нальчике, Новокузнецке, Новомосковске, Омске, Оренбурге, Самаре, Скадовске, Ставрополе, Туле, Тюмени, Хабаровске и Чебоксарах.

ЦУБ в Нальчике Фото: РФБ

ЦУБы имеют: две площадки для баскетбола 5х5 с универсальной разметкой для баскетбола 3х3, одну обособленную площадку для баскетбола 3х3, антивандальные баскетбольные стойки и трибуны для зрителей; выделенные воркаут-зоны.

В будущем в планах открыть ещё как минимум семь таких центров.

За пять лет проекта было построено более 47 000 м² игровой поверхности и благоустроено около 81 000 м² территории, установлено 116 баскетбольных стоек на территориях центров уличного баскетбола. При производстве материалов и оборудования используются преимущественно российские технологии благодаря импортозамещению. Перед началом каждого летнего сезона РФБ традиционно отправляет три дополнительных комплекта металлических сеток во все города, где открыты ЦУБы.

Также стоит напомнить, что в Москве продолжается строительство Центра сборных команд РФБ. Четырёхэтажный комплекс общей площадью 9000 м² станет базой для сборов и тренировок именитых баскетбольных команд уже в предстоящем году. Комплекс будет включать в себя тренировочные залы и площадки с трибунами для зрителей, раздевалки, тренажёрный зал, административные помещения, конференц-зал, СПА-центр с бассейном, гидробассейнами, сауной, массажными кабинетами и другими системами для восстановления физического состояния игроков. Центр РФБ также будет оснащен 48 комфортабельными номерами для размещения спортсменов. Для гостей и сотрудников центра предусмотрен паркинг на 100 машиномест.

«Президентом России была обозначена необходимость развития спортивной инфраструктуры для командных видов спорта. Я очень рад, что РФБ удалось всецело поддержать это поручение: на сегодняшний день, помимо флагманского Центра, ведутся работы по подготовке и строительству центров сборных команд в семи регионах страны. Уже подписаны соглашения по возведению мультифункциональных комплексов в Ижевске, Калининграде, Челябинске, Сыктывкаре, Архангельске, Хабаровске и Сахалинской области. Со временем они образуют обширную инфраструктурную сеть, отвечающую всем потребностям современного развития баскетбола. Наши сборные получат место, где можно не только тренироваться, но и выставлять трофеи, а младшие команды получат возможность общаться со старшими», — отметил Андрей Кириленко.

Если подводить итоги уходящего года, то его точно можно занести в актив РФБ и всему российскому баскетболу. Кропотливо по всем направлениям идёт не только улучшение условий для любителей баскетбола, но и популяризация этого вида спорта в стране для тех, кто с ним тесно не знаком. Да, Россия всё ещё отстранена от международных соревнований, но когда как не сейчас можно и нужно делать всё, чтобы улучшить ситуацию с баскетболом внутри страны? И РФБ с этим более чем успешно справляется.

«От себя лично и от РФБ хочу поблагодарить сайт «Чемпионат» и в частности баскетбольную редакцию за освещение и популяризацию российского баскетбола. Всегда рады видеть представителей редакции на наших мероприятиях и турнирах под эгидой РФБ. Уверен, что «Чемпионат» на этом не остановится и продолжит плодотворную работу в данном направлении. Мы всегда открыты и готовы к взаимодействию и помощи со своей стороны в рамках продвижения баскетбола в России», — заключил Андрей Кириленко.