Дёмин уже не первый, а ещё новичок из Евролиги. Рейтинг лучших молодых игроков из России

Близится к завершению 2024 год, и мы постепенно привыкаем к ощущению, что сезон уже в самом разгаре. Самое время обновить наш рейтинг лучших молодых баскетболистов! Мы всегда открыты к новым именам, и в этот раз они тоже появятся. Ну и, конечно, пора пересмотреть позиции тех, кто уже был в наших списках. Напомним, мы не ограничиваемся только игроками Единой лиги ВТБ, а следим за баскетболом по всему миру.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

1-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 2-е)

Кирилл Елатонцев в матче с «Самарой» Фото: Единая лига ВТБ

На днях «Локомотив-Кубань» одержал эмоциональную победу в матче с ЦСКА со счётом 69:65. Одним из лучших на паркете стал Кирилл, обновивший личный рекорд эффективности — 25. Он набрал 14 очков, сделал девять подборов и совершил два перехвата. Радостно видеть молодых россиян, которые показывают высокий уровень в топовых матчах Единой лиги ВТБ. Заслуженное первое место!

2-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 3-е)

Антон Карданахишвили в матче с «Пармой» Фото: Единая лига ВТБ

«Самара» продолжает сражаться за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, а у Антона, пожалуй, лучший месяц в карьере. Уже пять матчей подряд он набирает не менее 11 очков и проводит на паркете 30+ минут, постепенно становясь лидером команды. Как бы ни завершился сезон для «Самары», клубу стоит задуматься, как удержать Антона ещё на год. С таким уровнем игры за ним вполне могут выстроиться в очередь лучшие клубы страны.

3-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 1-е)

Егор Дёмин Фото: Chris Gardner/Getty Images

Никакой паники: наша будущая звезда НБА не сбавил обороты. Просто Егор в начале декабря получил травму, однако совсем скоро вернётся на паркет. И, возможно, вернёт себе первую строчку в рейтинге. Даже не играя, Дёмин продолжает набирать вес в глазах экспертов: многие уже видят в нём пик в топ-3 предстоящего драфта НБА.

4-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 4-е)

Михаил Беленицкий в матче с «Енисеем» Фото: Единая лига ВТБ

Михаил радует стабильностью и регулярно выходит в стартовом составе УНИКСа, который в последние недели демонстрирует отличный баскетбол и возвращает себе статус претендента на титул. Беленицкий не может считаться стабильной опцией в нападении УНИКСа, но благодаря своим физическим данным и дисциплине выполняет важнейшие тактические задачи Велимира Перасовича.

5-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 8-е)

Кирилл Темиров в матче с МБА Фото: Единая лига ВТБ

11 декабря Кирилл впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Локо» — и не разочаровал! После этого ему доверили ещё больше игрового времени, а команда выиграла два матча подряд. Тренер-президент клуба Андрей Ведищев на практике показывает: его слова, что важно доверять российским баскетболистам, не пустой звук. Иногда игроку нужно просто дать шанс проявить себя.

6-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 12-е)

Егор Амосов в матче с ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Егор совершил самый большой скачок в нашем рейтинге. И заслуженно! Ещё в прошлом месяце он совмещал выступления за основную команду «Самары» с играми за «Самару-2» и учёбой в школе.

Сейчас Амосов стал важной частью основной команды, выходит в стартовом составе и порой проводит по 25 минут за матч. В последних трёх играх у него и вовсе 11 очков в среднем. Особенно впечатляет его точность бросков: в декабре он реализовал 71% попыток из-под кольца. С таким игроком нельзя не считаться.

7-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — н/д)

Егор Рыжов в матче с «Астаной» Фото: Единая лига ВТБ

Егора не было в нашем рейтинге в прошлом месяце, но декабрь выдался для него настолько ярким, что его достижение нельзя было оставить без внимания. Речь, конечно, о попадании в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ.

Основной вклад в это признание внесли два отличных матча: с «Астаной» (11 очков и пять подборов) и «Енисеем» (личный рекорд в карьере — 23 очка и девять подборов). Да, в игре с УНИКСом молодому центровому не дали показать себя, и «Зенит» уступил. Может, Хавьеру Паскуалю стоит чаще доверять своему перспективному игроку?

8-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 5-е)

Артём Антипов в матче с «Астаной» Фото: Единая лига ВТБ

После успешного ноября, когда Артём раскрылся во всей красе, декабрь сложился для него не лучшим образом – это касается прежде всего статистики и игрового времени. Но главное, что тренер Сергей Козин продолжает верить в Антипова и даёт ему шансы в каждом матче.

9-е место. Паша Исмаилов (предыдущее место — 9-е)

Паша Исмаилов Фото: Единая лига ВТБ

К сожалению, Паша не успел восстановиться от травмы, чтобы показать себя в декабре. Но мы прекрасно помним его эффективную игру и понимаем, что он один из самых перспективных российских баскетболистов. Из уважения и веры в его талант оставляем Исмаилова на прежней позиции.

10-е место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — 7-е)

Всеволод Ищенко в матче с «Зенитом» Фото: Единая лига ВТБ

В декабре Всеволод утратил свои позиции: он сыграл всего три матча, да и то с ограниченным игровым временем. Однако в недавней игре СШОР-«Локомотив-Кубань» в Суперлиге защитник выглядел неплохо, набрав 11 очков, сделав восемь подборов и отдав шесть передач.

11-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 10-е)

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

18-летнего Свинина продолжают выпускать в каждом матче, а во встрече с «Астаной» он провёл на паркете аж 15 минут. Видно, что «Парма» рассматривает его как долгосрочный проект и аккуратно подводит к более серьёзной роли.

Кстати, недавно мы взяли у Льва интервью — советуем почитать, если ещё не видели!

12-е место. Павел Савков (предыдущее место — н/д)

Павел Савков Фото: Stefanos Kyriazis/Getty Images

Новое имя в нашем рейтинге — Павел Савков! Его давно знают особенно внимательные болельщики: он пробовал пробиться в НБА, играл в Лиге развития за фарм-клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», а теперь выступает за один из сильнейших испанских клубов — «Басконию».

22-летний Савков пока борется за место в ротации, однако недавно сделал важный шаг, набрав свои первые очки в Евролиге — первые за два года. И сделал это в игре с действующим чемпионом — «Панатинаикосом»!

Очень надеемся, что во второй половине сезона Павел получит больше возможностей проявить себя. Евролиге давно не хватало ярких российских игроков.