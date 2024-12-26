Дёмин уже не первый, а ещё новичок из Евролиги. Рейтинг лучших молодых игроков из России

Близится к завершению 2024 год, и мы постепенно привыкаем к ощущению, что сезон уже в самом разгаре. Самое время обновить наш рейтинг лучших молодых баскетболистов! Мы всегда открыты к новым именам, и в этот раз они тоже появятся. Ну и, конечно, пора пересмотреть позиции тех, кто уже был в наших списках. Напомним, мы не ограничиваемся только игроками Единой лиги ВТБ, а следим за баскетболом по всему миру.
1-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 2-е)
Кирилл Елатонцев в матче с «Самарой»
Фото: Единая лига ВТБ
На днях «Локомотив-Кубань» одержал эмоциональную победу в матче с ЦСКА со счётом 69:65. Одним из лучших на паркете стал Кирилл, обновивший личный рекорд эффективности — 25. Он набрал 14 очков, сделал девять подборов и совершил два перехвата. Радостно видеть молодых россиян, которые показывают высокий уровень в топовых матчах Единой лиги ВТБ. Заслуженное первое место!
2-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 3-е)
Антон Карданахишвили в матче с «Пармой»
Фото: Единая лига ВТБ
«Самара» продолжает сражаться за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, а у Антона, пожалуй, лучший месяц в карьере. Уже пять матчей подряд он набирает не менее 11 очков и проводит на паркете 30+ минут, постепенно становясь лидером команды. Как бы ни завершился сезон для «Самары», клубу стоит задуматься, как удержать Антона ещё на год. С таким уровнем игры за ним вполне могут выстроиться в очередь лучшие клубы страны.
3-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 1-е)
Егор Дёмин
Фото: Chris Gardner/Getty Images
Никакой паники: наша будущая звезда НБА не сбавил обороты. Просто Егор в начале декабря получил травму, однако совсем скоро вернётся на паркет. И, возможно, вернёт себе первую строчку в рейтинге. Даже не играя, Дёмин продолжает набирать вес в глазах экспертов: многие уже видят в нём пик в топ-3 предстоящего драфта НБА.
4-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 4-е)
Михаил Беленицкий в матче с «Енисеем»
Фото: Единая лига ВТБ
Михаил радует стабильностью и регулярно выходит в стартовом составе УНИКСа, который в последние недели демонстрирует отличный баскетбол и возвращает себе статус претендента на титул. Беленицкий не может считаться стабильной опцией в нападении УНИКСа, но благодаря своим физическим данным и дисциплине выполняет важнейшие тактические задачи Велимира Перасовича.
5-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 8-е)
Кирилл Темиров в матче с МБА
Фото: Единая лига ВТБ
11 декабря Кирилл впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Локо» — и не разочаровал! После этого ему доверили ещё больше игрового времени, а команда выиграла два матча подряд. Тренер-президент клуба Андрей Ведищев на практике показывает: его слова, что важно доверять российским баскетболистам, не пустой звук. Иногда игроку нужно просто дать шанс проявить себя.
6-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 12-е)
Егор Амосов в матче с ЦСКА
Фото: Единая лига ВТБ
Егор совершил самый большой скачок в нашем рейтинге. И заслуженно! Ещё в прошлом месяце он совмещал выступления за основную команду «Самары» с играми за «Самару-2» и учёбой в школе.
Сейчас Амосов стал важной частью основной команды, выходит в стартовом составе и порой проводит по 25 минут за матч. В последних трёх играх у него и вовсе 11 очков в среднем. Особенно впечатляет его точность бросков: в декабре он реализовал 71% попыток из-под кольца. С таким игроком нельзя не считаться.
7-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — н/д)
Егор Рыжов в матче с «Астаной»
Фото: Единая лига ВТБ
Егора не было в нашем рейтинге в прошлом месяце, но декабрь выдался для него настолько ярким, что его достижение нельзя было оставить без внимания. Речь, конечно, о попадании в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ.
Основной вклад в это признание внесли два отличных матча: с «Астаной» (11 очков и пять подборов) и «Енисеем» (личный рекорд в карьере — 23 очка и девять подборов). Да, в игре с УНИКСом молодому центровому не дали показать себя, и «Зенит» уступил. Может, Хавьеру Паскуалю стоит чаще доверять своему перспективному игроку?
8-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 5-е)
Артём Антипов в матче с «Астаной»
Фото: Единая лига ВТБ
После успешного ноября, когда Артём раскрылся во всей красе, декабрь сложился для него не лучшим образом – это касается прежде всего статистики и игрового времени. Но главное, что тренер Сергей Козин продолжает верить в Антипова и даёт ему шансы в каждом матче.
9-е место. Паша Исмаилов (предыдущее место — 9-е)
Паша Исмаилов
Фото: Единая лига ВТБ
К сожалению, Паша не успел восстановиться от травмы, чтобы показать себя в декабре. Но мы прекрасно помним его эффективную игру и понимаем, что он один из самых перспективных российских баскетболистов. Из уважения и веры в его талант оставляем Исмаилова на прежней позиции.
10-е место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — 7-е)
Всеволод Ищенко в матче с «Зенитом»
Фото: Единая лига ВТБ
В декабре Всеволод утратил свои позиции: он сыграл всего три матча, да и то с ограниченным игровым временем. Однако в недавней игре СШОР-«Локомотив-Кубань» в Суперлиге защитник выглядел неплохо, набрав 11 очков, сделав восемь подборов и отдав шесть передач.
11-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 10-е)
Лев Свинин
Фото: Единая лига ВТБ
18-летнего Свинина продолжают выпускать в каждом матче, а во встрече с «Астаной» он провёл на паркете аж 15 минут. Видно, что «Парма» рассматривает его как долгосрочный проект и аккуратно подводит к более серьёзной роли.
Кстати, недавно мы взяли у Льва интервью — советуем почитать, если ещё не видели!
12-е место. Павел Савков (предыдущее место — н/д)
Павел Савков
Фото: Stefanos Kyriazis/Getty Images
Новое имя в нашем рейтинге — Павел Савков! Его давно знают особенно внимательные болельщики: он пробовал пробиться в НБА, играл в Лиге развития за фарм-клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», а теперь выступает за один из сильнейших испанских клубов — «Басконию».
22-летний Савков пока борется за место в ротации, однако недавно сделал важный шаг, набрав свои первые очки в Евролиге — первые за два года. И сделал это в игре с действующим чемпионом — «Панатинаикосом»!
Очень надеемся, что во второй половине сезона Павел получит больше возможностей проявить себя. Евролиге давно не хватало ярких российских игроков.